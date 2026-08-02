Žalba Turaka na odabir indijske tvrtke za najveći željeznički projekt: Osporili postupak i reference

Žalitelj je osporavao postupak pregleda i ocjene ponuda, nominaciju podugovaratelja kao i reference za projekte u Indiji i Africi. Stigla je odluka.

Nakon što je HŽ Infrastruktura početkom svibnja donijela Odluku o odabiru tvrtke Afcons Infrastructure za radove na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska, drugi ponuditelj izjavio je žalbu na odabir.

Tvrtka Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. u žalbi je osporila zakonitost pregleda i ocjene odabrane te drugorangirane ponude, a bile su im sporne i reference građevina u Gani, Indiji i Zambiji. Više od dva mjeseca nakon podnošenja, Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) odbacuje žalbu kao neosnovanu. Nastavno na ovu odluku očekuje se potpisivanje ugovora s odabranom tvrtkom Afcons Infrastructure Limited iz Indije.

Najskuplja ponuda

U veljači ove godine HŽ Infrastruktura objavljuje natječaj za radove na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Riječ je o postupku procijenjenom na 620 milijuna eura, bez uključenog PDV-a, a projekt zahvaća oko 83 kilometra željezničke pruge koju treba kompletno urediti i tako na njoj poboljšati kvalitetu putovanja. Najveći je ovo željeznički projekt koji kreće u Hrvatskoj, no predmet je nakon odabira izvođača zapeo na žalbi.

Na natječaj su se javile četiri tvrtke, od čega su dva ponuditelja bila iz Indije, a dva iz Turske. Zajednica tvrtki Ashoka Buildcon Limited, Serneke International Group AB te Konkan Railway Corporation Limited iz Indije poslala je ponudu od 779,89 milijuna eura (bez PDV-a), Afcons Infrastructure Limited javio se s ponudom od 677 milijuna eura, turski ponuditelj Dogus Insaat ve Ticaret Anonim Sirketi s ponudom od 989,89 milijuna eura, a Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. (također iz Turske) dostavio je ponudu u iznosu od 873,12 milijuna eura. Svi su poslali i jamstvo za ozbiljnost ponude.

Odabir najjeftinijih

Kao ispravna i najjeftinija, odabrana je druga navedena ponuda tvrtke iz Indije, kako je HŽ Infrastruktura objavila 30. travnja ove godine.

- Obzirom da je prvorangirana ponuda iznad procijenjene vrijednosti Naručitelj je osigurao dodatna sredstva, stoga sukladno čl. 298. st. 9. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) nije obvezan poništiti predmetni postupak javne nabave, stoji u pojašnjenju odabira.

A kako se, nastavno na Odluku o odabiru, u deset dana od primitka odluke može izjaviti žalba, žalbu je podnijela turska tvrtka, ujedno drugi najskuplji ponuditelj. Prema Rješenju koje DKOM objavljuje 30. srpnja 2026. godine, Cengiz Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. osporava odabranu ponudu navodeći da odabrani ponuditelj u svom ESPD obrascu nije ispravno nominirao podugovaratelje, a prema žalbi tu okolnost naručitelj nije niti utvrdio niti provjeravao. Zaključuju da pregled i ocjenu ponuda sukladno dokumentaciji o nabavi i ZJN 2016 nije provedena.

Radovi na pruzi Dugo Selo-Novska | foto: HŽ Infrastruktura

'Ničim potkrijepljen prigovor'

Odgovarajući na žalbeni navod, naručitelj navodi da mu nije jasno na što se konkretno odnosi ovaj žalbeni navod, budući da se u točki 3.4.1. ESPD obrasca odabranog ponuditelja navode podugovaratelji i podaci o njima. Iz točke 3.4.1. predmetnog ESPD obrasca, u stupcu 'Opis relevantnih kapaciteta', navedeno je da se ponuditelj oslanja na tehničku i stručnu sposobnost podugovaratelja radi ispunjavanja kriterija koji su vezani uz tehničke, obrazovne i stručne sposobnosti u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi, odgovaraju.

Dalje navode da su za predmetne podugovaratelje u ponudi dostavljeni njihovi ispunjeni ESPD obrasci, a i u dokumentu naziva Uvez ponude/Ponudbeni list nabrojani su podugovaratelji i ostali traženi podaci o istima.

- Odabrani ponuditelj u svom podnesku navodi da žalitelj iznosi paušalni prigovor koji ničim ne potkrepljuje, piše u Rješenju žalbe.

Osporili i reference za projekte

Između ostalog, tvrtka iz Turske osporila je i da je odabrani ponuditelj tehničku i stručnu sposobnost dokazao valjanim referencama, posebno u odnosu na potvrde za projekte u Gani, Indiji i Zambiji. Naveli su da referenca za Ganu ne dokazuje ispunjenje uvjeta jer uključuje i radove na kolosijeku bez tucaničkog zastora, nije jasno jesu li iskazane vrijednosti radova s ili bez PDV-a niti kako su preračunate u eure.

Tvrde da potvrde za Ganu, Indiju i Zambiju ne sadrže izričitu izjavu druge ugovorne strane o urednom izvođenju i završetku radova, zbog čega ne ispunjavaju zakonske uvjete. Smatraju i da zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda ne obrazlaže na temelju kojih je referenci naručitelj utvrdio ispunjenje pojedinih kriterija.

Naručitelj odbacuje navode žalitelja ističući da potvrde jasno dokazuju ispunjenje svih traženih uvjeta. Navode da su u referencama za Ganu, Indiju i Zambiju navedeni mostovi koje je odabrani ponuditelj izveo u cijelosti, uključujući sve njihove konstruktivne elemente, neovisno o tome što nisu svi pojedinačno pobrojani. Pojasnio je i da dokumentacija nije zahtijevala dvokolosiječne pruge niti određene nazive objekata, već izvedbu odgovarajućih građevina. Vrijednosti referenci preračunate su i ocijenjene dostatnima, a stručno povjerenstvo nije utvrdilo nikakve nedostatke zbog kojih bi reference bile neprihvatljive. Kolodvor Dugo Selo | foto: HŽ Infrastruktura

Problem i s drugorangiranima

Napomenimo, na ovu žalbu javio se i odabrani ponuditelj kojeg je u žalbenom postupku zastupao odvjetnik Branimir Škurla iz Odvjetničkog društva Škurla, Durmiš i Spajić iz Zagreba, smatrajući da žalbu treba odbaciti zbog neurednosti i nedostatka pravnog interesa. Zatražili su da se žalba kao takva odbije, uz naknadu žalbenog troška, što im je DKOM odbio kao neosnovano.

Konačno, i drugorangirana zajednica gospodarskih subjekata Ashoka Buildcon Limited, Serneke International Group AB i Konkan Railway Corporation Limited koju je u postupku zastupala odvjetnica Marija Mušec iz Odvjetničkog društva Bardek, Lisac, Mušec, Skoko i partneri u Zagrebu, žalbene navode su smatrali neosnovanima, a i sami su tražili naknadu žalbenog postupka, koja im je također odbijena.

Za drugorangiranu zajednicu treba dodati, žalitelj je osporio i valjanost drugorangirane ponude navodeći da iz ESPD obrasca gospodarskog subjekta AŽD Praha s.r.o. proizlazi kako je taj podugovaratelj bio odgovoran za teški profesionalni propust, dok uz ponudu nisu bili dostavljeni dokazi o poduzetim mjerama samokorekcije. Drugorangirani ponuditelj dostavio je opsežno pojašnjenje s dokazima na 292 stranice, u kojem su opisani profesionalni propust i provedene mjere samokorekcije, odgovara naručitelj. Sve detalje opsežnog Rješenja pronađite u cijelom dokumentu ispod.