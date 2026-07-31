Uredit će se zaboravljeni aerodrom u Zagrebu: Piste u katastrofalnom stanju, 2 godine bile su zatvorene

Zračno pristanište Lučko nalazi se unutar granica Zagreba, ali je u užasnom stanju. Ministarstvo obrane sada priprema rekonstrukciju s novom stazom.

Ministarstvo obrane Republike Hrvatske pokreće zahvat rekonstrukcije Zrakoplovne baze, odnosno Zračnog pristaništa Lučko na rubu Zagreba. Za zahvat ne treba provesti procjenu utjecaja na okoliš, stoji u rješenju Ministarstva zaštite okoliša.

Obnovu se planira zbog zapuštenosti dijela infrastrukture i operativnih površina, a predmet planiranog zahvata dvije su travnate uzletno-sletne staze duljine 850 metara, ali i potpuno nova infrastruktura. To pak ne znači da će se aerodrom početi intenzivnije koristiti.

Promet se neće intenzivirati

Elaborat zaštite okoliša navodi da će obnovljene površine biti prilagođene redovitom prometovanju civilnih zrakoplova mase do 5.700 kilograma, ali i povremenim operacijama civillnih i vojnih zrakoplova mase do 26 tona. To nužno ne znači intenzivnije korištenje područja, već se cilja na veću sigurnost i pouzdanost pista.

Projektirano je asfaltiranje uzletno-sletne staze, staza za vožnju i dijela stajanki, dok će površina za punjenje gorivom biti izvedena u betonu. Uz to, odgovarajući uzdužni i poprečni nagibi osigurat će učinkovitiju odvodnju oborinskih voda, opisano je u Elaboratu.

Nova uzletno-sletna staza

Planirani zahvat obuhvaća uređenje površine od oko 63.425 četvornih metara. Prema Elaboratu je predviđena izgradnja nove uzletno-sletne staze duljine 1.200 metara i širine 30 metara, staze za vožnju, okretnice, ali i staze prema objektu Ministarstva obrane i stajanci, dva heliodroma dimenzija 15x15 metara, kao i opremanje sustavom za noćno letenje.

Nova civilna uzletno-sletna staza projektirana je prema referentnom kodu 2B, uz zadržavanje postojećeg smjera pružanja 10-28 i iste središnjice kao sadašnja južna uzletno-sletna staza.

Inače, aerodrom danas raspolaže s dvije travnate uzletno-sletne staze duljine 850 metara, travnatim stazama za vožnju, prostorom za uzlijetanje i slijetanje vojnih helikoptera te stajankom koja je u lošem stanju, bez propisanih oznaka i s ograničenim mogućnostima manevriranja zrakoplova. Obnova se sprema kako bi se civilnim i vojnim korisnicima omogućilo sigurnije cjelogodišnje korištenje zrakoplovne zone.

Zona obuhvata zahvata | foto: Elaborat, snimka zaslona

Nema opasnosti za okoliš

Za provedbu planiranog zahvata, Ministarstvo obrane podnijelo je zahtjev o potrebi procjene utjecaja na okoliš 5. lipnja 2025. godine, uz pripadajući elaborat koji je ove godine dopunjen. Ministarstvo na zahtjev 22. srpnja ove godine donosi rješenje kojim je utvrđeno da za planiranu rekonstrukciju operativnih površina Zrakoplovne baze Lučko nije potrebno provesti postupak procjene.

Ipak, rješenjem su određene dvije mjere zaštite okoliša: obveza ishođenja vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda te ograničavanje najintenzivnijih građevinskih radova u zonama staze za vožnju prema objektu MORH-a, heliodroma, stajanki i staze prema stajanki na razdoblje od 8 do 18 sati. Propisan je i program praćenja stanja okoliša koji uključuje mjerenje buke tijekom najintenzivnijih radova na dvije kontrolne točke te provedbu mjera za smanjenje buke ako izmjerene vrijednosti premaše dopuštene razine.