Za 5 mjeseci nova pravila za radne strojeve: Dolaze digitalne upute i stroži nadzor, pripremite se!

Novi zakon će od 2027. godine vrijediti za sve strojeve i povezane proizvode na tržištu Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj.

Građevinski sektor, u kojem su strojevi i radna oprema među ključnim čimbenicima sigurnosti na gradilištu, uskoro očekuje novi regulatorni okvir. Ministarstvo gospodarstva uputilo je u javno savjetovanje Nacrt prijedloga Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2023/1230 o strojevima, kojom se hrvatsko zakonodavstvo usklađuje s novim europskim pravilima, popularno još zvan Zakon o strojevima.

Cilj zakona je osigurati da svi strojevi koji se stavljaju na tržište Europske unije zadovoljavaju visoke standarde zaštite zdravlja i sigurnosti korisnika, uz istodobno očuvanje slobodnog kretanja robe na jedinstvenom tržištu. Nova pravila pritom odgovaraju na ubrzani razvoj digitalnih tehnologija, automatizacije i umjetne inteligencije, koje sve više postaju sastavni dio suvremenih strojeva.

Zakonom se uspostavlja nacionalni okvir za provedbu uredbe, određuju nadležna tijela za nadzor te propisuju prekršajne odredbe i mehanizmi provedbe. Primjena uredbe i novog zakona počinje 20. siječnja 2027. godine, kada će ista pravila vrijediti u svim državama članicama Europske unije.

Digitalne upute i stroža kontrola

Nova uredba uređuje zdravstvene i sigurnosne zahtjeve koje strojevi i povezani proizvodi moraju ispuniti prije stavljanja na tržište, dok hrvatski zakon osigurava njezinu provedbu kroz postupke ocjenjivanja sukladnosti i tržišni nadzor. Za strojeve visokog rizika i dalje će biti obvezno uključivanje neovisnog tijela za ocjenjivanje sukladnosti prije nego što proizvod dobije pravo izlaska na tržište.

Među praktičnijim novostima ističe se mogućnost da upute za uporabu budu dostupne u digitalnom obliku. Tako bi se trebalo smanjiti administrativno opterećenje proizvođača i korisnika.

Primjenu novih pravila nadzirat će tržišna inspekcija Državnog inspektorata, inspekcija rada u području zaštite na radu te ovlaštene ispitne stanice za preglede strojeva za primjenu pesticida, izvještava Ministarstvo gospodarstva. Također, kao je istaknuto, očekuje se da će novi sustav povećati pravnu sigurnost gospodarstva, ali i dodatno unaprijediti sigurnost proizvoda koji se koriste na gradilištima i drugim radnim mjestima.

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Veća odgovornost proizvođača i dobavljača

Jedna od važnijih promjena odnosi se na jasnije definiranje odgovornosti svih gospodarskih subjekata koji sudjeluju u proizvodnji, uvozu i distribuciji strojeva. Proizvođači će morati osigurati potpunu tehničku dokumentaciju, dokazati sukladnost proizvoda te čuvati propisane podatke tijekom razdoblja određenog europskim pravilima.

Uvoznici i distributeri također dobivaju preciznije obveze kako bi na tržište dolazili isključivo sigurni i propisno označeni proizvodi. Istodobno se uvode učinkovitiji mehanizmi tržišnog nadzora i postupci za brzo povlačenje proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost korisnika. Poseban naglasak stavljen je na sljedivost proizvoda tijekom cijelog njihova životnog ciklusa, što bi trebalo olakšati utvrđivanje odgovornosti u slučaju nepravilnosti.

Pametni strojevi traže nova pravila

Nova europska uredba prvi put u većoj mjeri uzima u obzir razvoj pametnih i digitalno povezanih strojeva, koji postaju sve prisutniji i na hrvatskim gradilištima. Posebni sigurnosni zahtjevi primjenjivat će se na strojeve koji koriste digitalne funkcije, povezani su s drugim sustavima ili uključuju komponente temeljene na umjetnoj inteligenciji.

Tako će se nastojat spriječiti da nove tehnologije otvore dodatne sigurnosne rizike za korisnike ili radnike na gradilištima. Istodobno se potiče elektronička razmjena dokumentacije između proizvođača, tijela za ocjenjivanje sukladnosti i nadležnih institucija, što bi trebalo pojednostavniti administrativne postupke.