Stigla nova generacija kućnih bazena! Po rubu možete hodati, a od kutije do kupanca samo jedan sat

Godinama su kupci morali birati između dvije krajnosti. Klasični bazeni na napuhavanje bili su povoljni i jednostavni za postavljanje, ali su se njihove mekane stijenke često savijale pod težinom, lako su se bušile i uglavnom nisu trajale više od nekoliko sezona. S druge strane, montažni bazeni s metalnom konstrukcijom bili su znatno čvršći, no njihovo sastavljanje zahtijevalo je mnogo vremena, prostora i više osoba, a rastavljanje nakon sezone bilo je gotovo jednako zahtjevno.

Posljednjih nekoliko godina na tržištu se pojavila potpuno nova kategorija proizvoda koja pokušava spojiti najbolje od oba svijeta. Riječ je o visokotlačnim bazenima izrađenima tehnologijom Drop Stitch ili Double Wall Fabric (DWF). Istom tehnologijom koja se već godinama koristi za SUP daske i profesionalne plutajuće platforme.

Za razliku od običnih bazena na napuhavanje, njihove se stijenke napuhuju na tlak od 8 do 15 PSI, zbog čega postaju gotovo potpuno krute. Upravo zato na brojnim demonstracijama odrasla osoba može hodati po rubu bazena bez primjetnog savijanja konstrukcije.

Proizvođači vjeruju da će upravo ovakvi modeli u narednim godinama postati ozbiljna konkurencija klasičnim montažnim bazenima. Naime, nude sve što kupci žele: jednostavno postavljanje, mogućnost spremanja nakon sezone i čvrstoću kakvu do sada nismo povezivali s proizvodima na napuhavanje.

Top 5 proizvođača

Najpoznatije ime u ovom segmentu posljednjih godina postao je IPOOLGOO, koji nudi okrugle i pravokutne bazene različitih dimenzija, a posebnost su im zidovi deklarirane nosivosti do 500 kilograma, mogućnost spajanja pješčanog filtera i dizalice topline te opcija ugradnje u teren. Njihovi noviji modeli koriste i TPU Drop Stitch materijal koji je lakši od klasičnog PVC-a te zauzima manje prostora nakon ispuhivanja.

Drugi važan proizvođač je GIGI France, europska tvrtka koja se specijalizirala za premium bazene namijenjene privatnim vrtovima i wellness objektima te naglašava vrlo brzu montažu i kompatibilnost s klasičnom bazenskom opremom. Na tržištu je sve prisutniji i Aqualure sa svojim Airdeck bazenima, koji se ističu elegantnim dizajnom i dubinama do 1,5 metara bez potrebe za metalnim okvirom.

Dodatno, velik dio svjetske proizvodnje dolazi iz kineske tvrtke OMC Amusement, OEM proizvođača koji izrađuje bazene za brojne robne marke i omogućuje potpunu prilagodbu dimenzija, boja i dodatne opreme. Među većim proizvođačima nalazi se i The Perfect Pool Co., čiji su bazeni posebno zastupljeni na američkom tržištu te koriste radni tlak od oko 10 PSI kako bi postigli stabilnost usporedivu s klasičnim montažnim bazenima. Drop Stitch bazeni | foto: IPOOLGOO promo

Cijena raste s dimenzijama

Iako izgledaju poput običnih bazena na napuhavanje, Drop Stitch modeli cijenom pripadaju višoj kategoriji. Najmanji modeli promjera oko dva metra mogu se pronaći već od približno 350 do 700 eura, dok se bazeni promjera tri metra uglavnom kreću između 800 i 1.500 eura.

Pravokutni modeli dimenzija oko četiri puta dva metra najčešće stoje između 1.500 i 2.500 eura, ovisno o dubini i dodatnoj opremi poput sjedala, pokrova ili sustava filtracije. Veći obiteljski bazeni duljine pet do šest metara dosežu cijene od 3.000 pa sve do više od 5.000 eura, što ih svrstava uz kvalitetnije montažne bazene.

Međutim, treba reći, u cijenu je često uključena električna pumpa, komplet za popravak, pješčani filter, ljestve, pokrov i priključci za grijanje vode, pa kupac ne mora zasebno nabavljati osnovnu opremu. Upravo zato proizvođači naglašavaju da se usporedba ne bi trebala raditi s klasičnim bazenima na napuhavanje od stotinjak eura, nego s kvalitetnim montažnim bazenima s čeličnom konstrukcijom.

Od kutije do kupanja

Jedna od najvećih prednosti ovih bazena jest vrlo jednostavna montaža. Nakon raspakiravanja potrebno je odabrati ravnu podlogu, raširiti bazen i spojiti električnu visokotlačnu pumpu koja u svega nekoliko minuta napuše stijenke na radni tlak od približno 8 do 15 PSI, objašnjavaju iz tvrtke IPOOLGOO.

Budući da tisuće unutarnjih niti drže gornju i donju površinu na istoj udaljenosti, bazen odmah poprima čvrst oblik i nije potrebna nikakva metalna konstrukcija niti dodatni nosači. Nakon toga spajaju se usisni i povratni priključci za filtraciju, postavlja ljestve ako su predviđene te započinje punjenje vodom.

Punjenje traje znatno dulje od samog postavljanja i ovisi isključivo o volumenu bazena te protoku vode iz kućnog priključka. Kada se razina vode stabilizira, provjeravaju se spojevi, uključuje filtracija i dodaju početna sredstva za dezinfekciju. U idealnim uvjetima cijeli postupak od otvaranja kutije do prvog kupanja može trajati manje od sat vremena, ne računajući vrijeme potrebno da se bazen napuni vodom.

Čvrsta podloga

Iako su Drop Stitch bazeni vrlo čvrsti, proizvođači preporučuju da se nikada ne postavljaju izravno na šljunak, kamenje ili neravnu podlogu. Bez obzira na top karakteristike proizvoda dolazi do problema sa statikom.

Proizvođači ističu kako najbolje rezultate daje dobro izravnana zemlja prekrivena geotekstilom, zaštitnom EVA pjenom ili posebnim bazenskim podlogama koje štite dno od mehaničkih oštećenja i raspoređuju opterećenje. Beton ili popločana terasa također mogu biti dobra podloga, ali se i tada preporučuje zaštitna prostirka kako bi se spriječilo trenje između bazena i podloge. Drop Stitch bazeni | foto: IPOOLGOO promo

Mijenjanje vode

Kada je riječ o vodi, nema potrebe mijenjati je svakih nekoliko dana kao kod običnih bazena na napuhavanje. Ako bazen ima odgovarajuću filtraciju, redovito se održava pH vrijednost između 7,2 i 7,6 te se pravilno dozira klor ili drugi sustav dezinfekcije, ista voda može ostati u bazenu tijekom cijele sezone kupanja.