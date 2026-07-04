Majstor im otkazao u zadnji tren: Bračni par bez iskustva sam je stvorio apartman iz snova za baku i djecu

Zato su krenuli učiti od nule, od alata i materijala do organizacije vremena.

Kad se male ruke slože, sve se može, sve se može - stihovi su legendarne pjesmice iz kultnog književnog djela Vlak u snijegu. A da je to zaista tako, potvrđuje i priča Nikoline Penave, nagrađene na našem Bosch nagradnom natječaju u kategoriji završnih radova u građevinarstvu.

Nikolina i njezin suprug Ivan bez prethodnog iskustva u građevinskim radovima upustili su se u renovaciju apartmana u Preku na Ugljanu. Plan je bio jednostavan - urediti prostor kako bi njihova djeca s bakom mogla provesti ljeto na moru u ugodnom, funkcionalnom i lijepom smještaju. No, kada im je majstor otkazao samo nekoliko dana prije početka radova, odlučili su stvari uzeti u svoje ruke.

Savršena kombinacija ekonomije i računarstva

Nikolina je po struci ekonomistica i radi kao financijska savjetnica, dok je njezin suprug Ivan diplomirani inženjer računarstva te također radi u struci. Građevinski radovi do tada im nisu bili dio svakodnevice, niti su se ranije sami upuštali u slične projekte.

- Prije ovog projekta nikada se sami nismo upuštali u građevinske radove. Vjerojatno ne bismo ni sada da nam majstor dva dana prije početka radova nije otkazao, a mi nismo htjeli da djeca ljeto provode u Zagrebu, kaže sugovornica.

Upravo je želja da djeca s bakom ipak odu na more bila glavni motiv da se, unatoč neiskustvu, odvaže na tako velik pothvat.

renovacija apartmana na Ugljanu | Foto: Nikolina Penava

Kad majstor otkaže u zadnji tren

Radovi su bili dogovoreni još u veljači 2026. godine s lokalnim majstorom. Prema planu, Nikolina i Ivan trebali su sami srušiti pregradne zidove i ukloniti stare pločice, a ostatak radova prepustiti profesionalcu. Međutim, nekoliko dana prije početka sve se promijenilo.

- Nazvao nas je na Veliku subotu i rekao da se predomislio i da ne može napraviti ono što smo dogovorili. Prvo je zavladao muk. Od šoka nismo znali što reći, prisjeća se sugovornica.

Nakon prve reakcije i neprospavane noći, uslijedila je odluka koja će obilježiti njihovo proljeće.

- Prespavali smo noć i na Uskrs rekli: pa ne može to sve biti toliko teško za napraviti. Ajmo probati sami, kaže.

Odluka nije bila donesena olako. Apartman je morao biti gotov do lipnja, jer u suprotnom djeca ne bi mogla s bakom na more. Zato su krenuli učiti od nule, od alata i materijala do organizacije vremena.

- Kako smo potpuni amateri, morali smo krenuti od samog početka. Proučavali smo koji nam je alat za što potreban, koje količine materijala nam trebaju i koliko je vremena potrebno za pojedini posao. Trebalo je sve uskladiti uz naše poslove i brigu o djeci, objašnjava Nikolina. renovacija apartmana na Ugljanu | Foto: Nikolina Penava

Što je sve obuhvatila renovacija?

Iako su u projekt ušli bez prethodnog iskustva, popis radova koje su odradili bio je impresivan. Renovacija je uključivala rušenje pregradnog zida između spavaće sobe i ostave, rušenje zida između kuhinje i hodnika, skidanje parketa, uklanjanje starih zidnih i podnih pločica, izravnavanje podova, zatvaranje vrata i kablova knaufom, postavljanje novih pločica, gletanje, bojanje i montažu kuhinje.

- Renovacija je obuhvatila rušenje pregradnog zida između spavaće sobe i ostave, rušenje zida između kuhinje i hodnika, skidanje parketa u spavaćoj sobi, zidnih i podnih pločica u kuhinji, podnih pločica u hodniku, zatvaranje knaufom vrata od ostave i kablova u kuhinji, izravnanje podova, postavljanje podnih i zidnih pločica, gletanje zidova, farbanje i montažu kuhinje, nabraja sugovornica.

Od prostora koji je tražio ozbiljnu obnovu stvorili su apartman kojim se danas ponose - upravo zato što su svaki korak prošli sami. renovacija, otok Ugljan | Foto: Nikolina Penava

Najteži dio? Izravnati podove

Preko noći su morali naučiti koristiti primer, nivelir masu, postavljati pločice, fugirati i izvoditi završne radove. Iako je svaki korak imao svoje izazove, najzahtjevnijim se pokazalo izravnavanje podova.

- Svaka prostorija imala je drugu visinu poda pa je bilo zahtjevno sve dovesti na istu razinu prije postavljanja pločica, kaže Nikolina.

Unatoč nedostacima koje sami vide, osjećaj ponosa nadjačao je sve nesavršenosti.

- Najponosniji smo na konačni rezultat. Ima nedostataka, ali nama je sve savršeno, dodala je iskreno. renovacija, otok Ugljan | Foto: Nikolina Penava

On je radio struju, ona precizne poslove

U podjeli poslova Ivan je preuzeo ono u čemu je imao najviše znanja - struju. Zahvaljujući obrazovanju u tehničkom području, to je bio jedini dio radova koji je radio samostalno. Sve ostalo odradili su zajedno.

- Muž se od svih radova jedino u struju razumio jer je završio Ruđer i FER. To je jedina stvar koju je radio bez mene. Ostalo smo sve zajedno, kaže Nikolina.

Podjela je, kako objašnjava, bila vrlo praktična. Ivan je preuzeo fizički zahtjevnije zadatke, poput nošenja pločica, ljepila i masa, rezanja pločica te miješanja materijala. Nikolina se usmjerila na radove koji su tražili preciznost i strpljenje.

- Kod podjele posla vodili smo se muško-ženskom podjelom. On je bio zadužen za sve poslove gdje je potrebna snaga, a ja za radove gdje treba biti pedantan i precizan - postavljanje pločica, premazivanje primerom i stavljanje nivelir mase, govori. renovacija, otok Ugljan | Foto: Nikolina Penava

Zajednički rad nije im donio 'samo novi apartman'

Iako apartman još nije u potpunosti gotov, iza Nikoline i Ivana već je veliko iskustvo. Naučili su da se mnogo toga može savladati uz volju, trud, dobru pripremu i upornost.

- Svima bih savjetovala da probaju sami odraditi, kaže..

Uspoređujući ovu renovaciju s ranijom obnovom kupaonice u Zagrebu, koju su u potpunosti radili majstori, priznaje da je osjećaj neusporediv.

- U Zagrebu smo nedavno renovirali kupaonicu i sve su radili majstori. Iskreno, ni ne spominjem je nikome, dok svima pričamo o apartmanu u Preku i tome što smo sve odradili. Prijatelji nas traže da vide slike. Ponosni smo na svoj rad, kaže.

Ono što je započelo kao stresna situacija zbog otkazanog majstora, preraslo je u projekt koji ih je dodatno povezao.

- Muž i ja smo se povezali na neki neobjašnjiv način. Jako puno vremena proveli smo u planiranju, kupnji i izvođenju radova. Iako smo i prije ovoga imali super brak, sada se još bolje slažemo. Znamo da skupa možemo sve, dodala je za kraj Nikolina.

A apartman u Preku? On je dokaz da se, kada postoji dobar razlog, puno ljubavi i malo hrabrosti, čak i bez iskustva može stvoriti nešto na što će cijela obitelj biti ponosna.