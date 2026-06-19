Nevjerojatne preobrazbe i majstorski pothvati: Pogledajte najbolje 'sam svoj majstor' projekte u Hrvatskoj

Od garaže na škrapi do plovila izrađenog bez nacrta, ovo su najimpresivniji projekti koji su pobijedili na natječaju portala bauštela.hr i Boscha.

Bosch i portal bauštela.hr pozvali su hobiste i profesionalce da podijele projekte na koje su ponosni i odaziv je bio odličan. Na natječaj 'Najbolji 'sam svoj majstor' projekti od nule' koji ima za cilj promovirati kvalitetne DIY projekte i radove profesionalnih majstora, stigli su radovi iz sve tri kategorije: Gradnja i dogradnja, Obrada drva te Završni radovi u građevini.

Prijave su se slale u obliku fotografija ili videozapisa s kratkim opisom, a žiri je imao težak zadatak: odabrati tri najbolja projekta u svakoj kategoriji i nagraditi ih vrijednim Boschovim alatima.

Od cigle i betona nastale su konkretne stvari

U kategoriji Gradnja i dogradnja istaknuli su se projekti koji dokazuju da uz pravu dozu volje i discipline ni najzahtjevniji teren nije prepreka. Dalmatinska škrapa nije najprijateljskiji teren za gradnju garaže. Uz to su bura i sunce ovdje kao stalni suradnici na terenu. Nikola Jović nije se dao i svaki korak odradio je do detalja, od temelja, oplate i betoniranja sve do završnih radova.

- Radilo se po buri, po suncu, po svemu, ali svaki korak je odrađen kako Bog zapovida. Konstrukcija je čvrsta ka bunker, sve je ravno, funkcionalno i uklopljeno u postojeći prostor, rekao je Nikola Jović.

Za projekt koji pokazuje što znači pravi baustelski mentalitet, Nikola osvaja prvo mjesto i Laser za križne linije AdvancedLevel 360. Drugo mjesto i Digitalni laserski daljinomjer AdvancedDistance 50C ide Ivici Grdiću, koji je od nule sagradio sjenicu s pečenjarom.

Dario Klepić električni je stručnjak koji, kako sam kaže, više ne voli to zvanje. Kad mu je 2022. supruga rekla da želi kuću u centru, jedina dostupna bila je ona za potpunu adaptaciju. Više od tri godine rada poslije posla i na godišnjem, puno sati provedenih gledajući YouTube videe i poziva poznanicima majstorima. Na kraju je sam odradio skoro čitavu adaptaciju.

- Uvijek mi je bilo zanimljivo slušati starije kako su sami podigli kuću i nekako se osjećao ponos prema toj osobi. Više od 3 godine svakodnevnog rada poslije posla... uspio sam sve sam osim plina. Danas me mnogi zovu da im dam savjet, rekao je Dario Klepić.

Ponos u suprugininom glasu dok drugima priča o njegovom pothvatu, kaže, ne bi mijenjao ni za novu useljivu kuću. Za taj podvig osvaja treće mjesto i PRO Impact miješani set za udarne odvijače, bušilice i izvijače te Expert carbide technology multi material pc plus.

Pobjednike iz kategorije Gradnja i dogradnja možete pogledati ovdje.

Kad drvo dođe u prave ruke

U kategoriji Obrada drva pobjednici su dokazali da se od dasaka može napraviti gotovo sve: od plovila do modernih interijera. Nije svaki majstor onaj koji radi po nacrtima. Primjerice, Zoran Vuglešić uspješno je izgradio plovilo za rijeku Mrežnicu bez ikakvih skica, vođen isključivo željom da stvori nešto lijepo za oko i savršeno za uživanje.

— Svaki detalj je pomno planiran i obrađen. Bez nekih velikih nacrta i planova, vođen samo srcem u stvaranju ovog plovila. Ovo je čisti hand made proizvod, rekao je Zoran Vuglešić.

Za plovilo koje je istovremeno zanat i umjetnost, osvaja prvo mjesto i Udarni stezač UniversalImpactDrive 18V-210. Ivan Drahotursky pristupio je drvu s druge strane: tehnološki precizno, uz CNC stroj.

Rezultat su moderne zidne obloge od šperploče koje funkcioniraju i kao pregrada i akustički izolator, ali i kao klupa u istom modernom stilu. Za taj projekt osvaja drugo mjesto i UniversalChain 18 akumulator (1 x 2,5 Ah).

Marko Marić odabrao je jedan od zahtjevnijih drvenih zanata – izradu 3D parketa u spavaćim sobama. Proces je bio dugotrajan i precizan: od rezanja rombova i obrade rubova do slaganja u formu trodimenzionalne 'kocke', brušenja te lakiranja. Marku je ovaj projekt donio treće mjesto i PushDrive aku šarafciger 3.6V.

Galeriju pobjednika u kategoriji Obrada drva možete pogledati ovdje.

Završni dodir koji sve mijenja

U kategoriji Završni radovi u građevini natjecatelji su pokazali da su upravo ti posljednji slojevi poput pločica, gleta, boja, laminata oni koji prostor pretvaraju u dom. Loreta Pavličić i njezin partner imali su jasan cilj: ne žele klasičnu kupaonicu, nego malu spa zonu. Sve su odradili sami, od prvog nacrta do finalne montaže.

- Rezanje i manipulacija masivnih SPC zidnih panela zahtijevali su milimetarsku preciznost, prostora za pogrešku nije bilo. Najponosniji smo na onaj predivan wow efekt kada se otvore vrata, rekla je Loreta Pavličić.

Za kupaonicu u kojoj se kamen, drvo i topla rasvjeta spajaju u savršenu sinergiju, osvaja prvo mjesto i PAS 20-220 P Univerzalni usisavač. Majstor koji je Nikolini Penavi i njezinom mužu obećao radove otkazao je u zadnji čas. Dva amatera bez iskustva odlučila su uzeti stvar u svoje ruke, s namjerom da nauče i odrade taj posao sami.

— Sigurno nije vješto odrađeno, ali za nas amatere ispalo je savršeno. Vrijeme koje smo proveli zajedno u planiranju i radovima povezalo nas je, rekla je Nikolina Penava.

Za tu hrabrost osvaja drugo mjesto i Usisavač za mokro i suho usisavanje AdvancedVac 20. Ivan Dokoza je u tri mjeseca, uz pomoć svog 70-godišnjeg oca, stvorio je novu kuću: rušeći zidove, betonirajući grede, sve do postavljanja krovnih prozora. Osim toga, sam je razveo i vodu, struju i grijanje. Za svoj trud i rad Ivan je osvojio treće mjesto i Puhalo vrućeg zraka EasyHeat 500 uz Bosch pro laminate set.

- U cijelom tom procesu mi je otac pomagao pri prenošenju ploča i njihovom pridržavanju i šarafanju, rekao je Ivan Dokoza.

Galeriju pobjednika Završni radovi u građevini možete pogledati ovdje.

Čestitamo svim pobjednicima i svima koji su se prijavili. Svaki projekt koji je stigao do nas podsjetnik je da su najljepše stvari koje možemo napraviti one koje smo napravili vlastitim rukama.