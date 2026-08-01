Drama s prirodnim bazenom u Zagorju: Sve je gotovo, evo zašto je na vrhuncu toplinskog vala zaključan

Na vrhuncu toplinskog vala u novoizgrađenom biološkom bazenu u Pregradi. nema nijednog kupača. Gradonačelnik objašnjava situaciju i otkriva planove.

Krajem kolovoza 2024. godine Grad Pregrada, smješten u Krapinsko-zagorskoj županiji, pokreće javnu nabavu za izgradnju i opremanje biološkog bazena s pratećim objektima i infrastrukturom. Gradnja je najavljena u mandatu prošlog gradonačelnika Marka Vešligaja kao 'jedinstveni projekt na području sjeverozapadne Hrvatske'.

Trebao je doprinijeti razvoju turističke ponude te proširiti sadržaj za rekreaciju i opuštanje. No, dva i pol mjeseca nakon završetka radova stoji zatvoren, dok se grad bori s pronalaskom zakupca. Naime, izgleda da nema interesa za kompleks najvećim dijelom izgrađen europskim novcem. Stanje je toliko loše, da se razmatrala i opcija da se zakupcu u prvoj godini korištenja ponudi 'za džabe'.

Najmoderniji u regiji

Najmoderniji biološki bazen u regiji - bez kemikalija, s pratećim objektima i infrastrukturom sebi je izgradio Grad Pregrada. Ipak, ovaj 'drugačiji' bazen i prateći objekti završenog kompleksa danas su prazni i 'pod ključem'. Možete ih vidjeti samo kroz ogradu koja sprječava ulaz prolaznicima.

Inače, za ovaj projekt Pregradi je iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za gradnju bazena odobreno 4,23 milijuna eura bespovratnih sredstava, a ukupna vrijednost posla bila je oko 4,33 milijuna eura. Gradilište je službeno zatvoreno 20. svibnja 2026. godine, ali posjetitelji ne mogu u kompleks zbog krajnjeg nedostatka interesa za zakup tog prostora; ne po procijenjenoj vrijednosti. O ovome kako bi se mogli prilagoditi uvjeti da ulaganje ne propadne, raspravljalo se na sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade 27. lipnja ove godine. Sve je završeno, ali nema nikoga | foto: Hrvoje Debeljak, srednja.hr

'Moramo se prilagoditi stvarnom stanju'

I gradskoj vlasti i građanima cilj što prije bude u funkciji, otvoren građanima i posjetiteljima, umjesto da bude zatvoren, na sjednici Vijeća na ovu temu je rekao gradonačelnik, Goran Vukmanić. Napomenuo je kako su dva prethodno raspisana javna natječaja jasno pokazala da po dosadašnjim uvjetima nema interesa za zakup.

- To znači da moramo prilagoditi uvjete stvarnom stanju na tržištu. Predložili smo da zakupac prvih 12 mjeseci ne plaća zakupninu, a nakon toga da plaća 50 posto početno utvrđene zakupnine. Time ne bismo poklonili gradsku imovinu, nego stvorili priliku da netko pokrene posao i razvije sadržaj koji će koristiti građanima. Ne moram naglašavati koliko je važno da objekt počne raditi, zaposli ljude, privuče posjetitelje i stvori novu vrijednost. Kada se posao stabilizira, zakupac bi nastavio plaćati zakupninu prema uvjetima utvrđenima Odlukom. Vjerujem da je to odgovoran i razuman pristup. U sadašnjim tržišnim okolnostima važnije je pronaći ozbiljnog partnera koji će oživjeti ovaj prostor, nego inzistirati na uvjetima koji su se pokazali neprovedivima, istaknuo je Vukmanić na sjednici Gradskog vijeća.

'Besplatnom' izdavanju usprotivilo se Gradsko vijeće

Vijeće ovaj prijedlog nije podržalo. Gradonačelnik Grada Pregrade napominje da je time izgubljena mogućnost da se odmah raspiše novi javni natječaj pod povoljnijim uvjetima te da se pokuša pronaći zakupca koji bi biološki bazen stavio u funkciju.

- Dok se ne donese nova odluka, prostor će i dalje stajati neiskorišten, što nikome nije u interesu. Vjerujem da svi želimo da ovaj prostor oživi i nadam se da ćemo uskoro pronaći zajedničko rješenje koje će to omogućiti, dodao je gradonačelnik Vukmanić.

Bit će 50 posto?

Vukmaniću smo se obratili kako bi dodatno pojasnio trenutno stanje s bazenom, a pitali smo može li se makar okvirno govoriti o planovima za otvaranje. U ovom trenutku, kaže, o rokovima se ne može govoriti, a Gradu ostaje cilj što prije pronaći održivo rješenje.

- Gradsko vijeće nije prihvatilo prijedlog o jednogodišnjoj odgodi plaćanja, već je zauzelo stav da se treći javni natječaj raspiše s početnom zakupninom u iznosu od 50 posto procijenjene vrijednosti. Slijedi nastavak aktivne potrage i razgovora s potencijalnim najmoprimcima te raspisivanje trećeg natječaja, objašnjava trenutno stanje. Skakaona bi se koristila samo u toplijim mjesecima | foto: Hrvoje Debeljak, srednja.hr

Mogućnosti ograničene veći dio godine

Napominje da će i prije raspisivanja trećeg natječaja, Grad nastaviti izravno kontaktirati potencijalno zainteresirane subjekte. Njih će upoznati s novim uvjetima, u nadi da će taj korak povećati mogućnost uspješnog završetka postupka, ali tu neriješeni ostaju problemi održavanja cijelog kompleksa u hladnijem dijelu godine kad ovakav sadržaj i nije toliko zabimljiv.

- Problem nije samo u visini zakupnine. Riječ je o objektu koji zahtijeva značajne troškove zaposlenika, održavanja, nadzora, sigurnosti i svakodnevnog funkcioniranja, dok su mogućnosti ostvarivanja prihoda izvan ljetne sezone ograničene. Zbog toga je potrebno pronaći realan i dugoročno održiv model upravljanja, upozorava gradonačelnik. Glavna zgrada | foto: Hrvoje Debeljak, srednja.hr

Pripreme za 'probno' otvaranje

Uz sve probleme, planira se privremeno otvaranje, i to dva vikenda u kolovozu. Vukmanić otkriva da se uz već rečeno razmatra mogućnost nekomercijalnog otvaranja bazena za građane tijekom vikenda 8. i 9. te 22. i 23. kolovoza, uz prethodno ispunjenje svih potrebnih sigurnosnih, tehničkih i sanitarnih uvjeta.



Na naš upit, gradonačelnik podsjeća da je projekt biološkog bazena pokrenut, projektno pripremljen i ugovoren za vrijeme prethodne gradske vlasti, dok su radovi nastavljeni i objekt dovršen ove godine, za vrijeme mandata sadašnje gradske uprave. Projekt je, međutim, preuzet bez ugovorenog upravitelja i bez potvrđenog održivog modela njegova poslovanja, dodaje Vukmanić napominjući kako ipak ovu temu ne želi svoditi 'na političko prebacivanje odgovornosti'.

- Odgovornost sadašnje gradske uprave je pronaći najbolje moguće rješenje i omogućiti da objekt izgrađen javnim novcem što prije bude u funkciji, ali i voditi računa da njegovo poslovanje dugoročno ne postane neodrživ teret gradskom proračunu, zaključuje.