Galerija: Zagrepčani su 20 ljeta čekali na ovo, uskoro slijedi kupanje u prvom bazenu na zapadu grada

Budući da je riječ o velikom i tehnički složenom objektu, postupak njegova priključenja na elektroenergetsku mrežu trajao je dulje od planiranog.

Više od dva desetljeća izgradnja bazena u Španskom bila je gotovo urbana legenda. O projektu se govorilo, obećavalo ga se i o njemu se raspravljalo, no konkretnih pomaka dugo nije bilo. Danas se ta priča napokon približava završetku.

Iako je završetak radova prvotno bio predviđen za 27. svibnja, rok je produljen. Iz Grada Zagreba poručuju da se objekt priprema za tehnički pregled te da bi otvorenje trebalo uslijediti uskoro.

Kako kompleks trenutačno izgleda, pokazali su na Facebook stranici Špansko za svakog, koja nam je ustupila najnovije fotografije. Na njima se vidi da je voda već puštena u bazene, uređuju se posljednji detalji u unutrašnjosti, a gotovo je dovršen i vanjski trg ispred objekta.

Bazen je pun vode, a trg gotovo spreman

- U tijeku su završni radovi na objektu te priprema potrebne dokumentacije za prijavu tehničkog pregleda, pa otvorenje bazena očekujemo uskoro, rekli su nam iz Grada Zagreba.

Objasnili su i zbog čega se završetak projekta nešto produljio. Budući da je riječ o velikom i tehnički složenom objektu, postupak njegova priključenja na elektroenergetsku mrežu trajao je dulje od planiranog.

Nakon uspostave stalnog priključka potrebno je provesti cjelovita funkcionalna ispitivanja svih ugrađenih sustava i instalacija u uvjetima redovnog pogona. Tek nakon toga može se održati tehnički pregled, koji je jedan od posljednjih koraka prije otvaranja objekta za građane. Bazen Špansko | Foto: Špansko za svakoga Bazen Špansko | Foto: Špansko za svakoga

Investicija vrijedna 34 milijuna eura

Izgradnja bazena u Španskom predstavlja važan iskorak u razvoju sportske infrastrukture Zagreba. Riječ je o investiciji vrijednoj 34 milijuna eura, koja se u cijelosti financira iz gradskog proračuna. Izvođač radova je hrvatska podružnica austrijske građevinske kompanije STRABAG, dok arhitektonsko rješenje potpisuju Njirić plus arhitekti i Studio Ante Murales.

Važnost projekta posebno se ogleda u činjenici da će novi kompleks omogućiti pristup plivačkim programima svim dobnim skupinama - od djece i neplivača do rekreativaca i profesionalnih sportaša. Istodobno bi trebao rasteretiti postojeće zagrebačke bazene, među kojima su kompleksi na Mladosti i Utrinama. Bazen Špansko | Foto: Špansko za svakoga Bazen Špansko | Foto: Špansko za svakoga

Najzahtjevniji dio bila je golema krovna konstrukcija

Osim što je riječ o velikoj investiciji i objektu koji će imati važnu sportsku i rekreacijsku ulogu, projekt je bio iznimno zahtjevan i u tehničkom smislu.

Najsloženiji dio gradnje bila je izvedba krovne konstrukcije bazenske dvorane. Krov se sastoji od kombinacije čeličnih prostornih rešetki velikih raspona i dijela ravnog armiranobetonskog krova.

- Zahtjevnost izvedbe proizlazi iz velikih raspona bez unutarnjih oslonaca, velikih dimenzija i mase čeličnih elemenata, složenih spojnih detalja te zahtjevne montaže konstrukcije, objasnili su bili ranije iz Grada.

Posebno složen segment bila je i izvedba bazenske tehnike. Riječ je o tehnološki zahtjevnim sustavima koji omogućuju filtraciju, cirkulaciju, zagrijavanje i održavanje kvalitete vode, a koji nisu dio standardnih građevinskih zahvata. Bazen Špansko | Foto: Špansko za svakoga Bazen Špansko | Foto: Špansko za svakoga

Pet bazena, gejzir i whirlpool

Kada bude dovršen, objekt će funkcionirati kao suvremeni bazenski kompleks s nizom međusobno povezanih sportskih, rekreacijskih i rehabilitacijskih sadržaja.

U ulaznom dijelu nalazit će se recepcija i kontrola ulaza, prostori za zadržavanje korisnika, sanitarni čvorovi, komunikacijski prostori i dizalo.

Središnji dio kompleksa činit će velika bazenska dvorana. U njoj su predviđeni sportsko-rekreacijski bazen dimenzija 34 puta 25 metara i edukacijsko-rehabilitacijski bazen dimenzija 25 puta 12,5 metara.

Kompleks će imati i dječji bazen, bazen s gejzirom te whirlpool. Najnovije fotografije pokazuju da su pojedini bazeni već ispunjeni vodom, što potvrđuje da se radovi doista približavaju samom kraju. Bazen Špansko | Foto: Špansko za svakoga Bazen Špansko | Foto: Špansko za svakoga

Tribine, saune, teretana i sklonište za 200 osoba

Novi kompleks neće biti namijenjen samo plivanju. Na katu su projektirane tribine kapaciteta 300 gledatelja, dodatne garderobe, saune, dvorana za korektivnu gimnastiku, teretana za sportaše te uredski i servisni prostori.

Posebna zanimljivost nalazi se u podrumu objekta, gdje je izgrađeno dvonamjensko sklonište kapaciteta 200 osoba. Time kompleks, osim sportske, rekreacijske i rehabilitacijske, dobiva i sigurnosnu funkciju.

Sudeći prema najnovijim fotografijama, većina građevinskih i završnih radova je dovršena. Bazeni su napunjeni, prostori oko njih poprimili su konačan izgled, a uređen je i trg ispred kompleksa. Nakon ispitivanja svih sustava i uspješno provedenog tehničkog pregleda, stanovnici Španskog trebali bi napokon dočekati otvorenje bazena o kojem se govori već više od dvadeset godina.