Transformacija trga zagušenog automobilima: Spremaju se radovi od 7 milijuna, nekima fali zelenila

Trg u Požegi po novome neće biti glavna gradska 'parking zona', a zna se kako će se preurediti. Grad procjenjuje da će radovi koštati 7 milijuna eura.

Prije nekoliko dana sklopljen je važan ugovor za Požegu. Gradonačelnik Borislav Miličević s ministricom ragionalnoga razvoja i fondova Europske unije potpisao je 10,7 milijuna vrijedan ugovor za revitalizaciju povijesne gradske jezgre. Veliki je to korak za povijesno središte Požege, istaknuto je u objavi Grada, a milijunska rekonstrukcija trga ipak će biti ključni zahvat.

U središtu uređenje Trga

Projektom revitalizacije planira se preobrazba gradskog središta, kroz modernizaciju prometnica, uređenje javnih prostora, ali ključan zahvat ipak će biti uređenje Trga Svetog Trojstva od 7 milijuna eura.

Na stranicama Grada piše da projekt uključuje uređenje dijela raskrižja Sokolove i Ulice Matice hrvatske s tematskim parkom i fontanom uz spomenute ulice te uređenje plohe trga, koje se planira u drugoj fazi uređenja.

- Pred Požegom je tako nova velika investicija koja će dodatno urediti i oplemeniti povijesno središte grada te mu dati novu vizuru i sadržaje na ponos svih njezinih stanovnika, najavljuju o ovom zahvatu.

Bliži se rekonstrukcija trga

Podsjetimo da je u studenom 2025. na tematskoj sjednici Gradskog vijeća predstavljen glavni projekt, pri čemu su prikazani i renderi budućeg izgleda trga.

Predstavljena je ideja koju su razvili stručnjaci tvrtke Atelier Minerva, podijeljena u tri razvojne faze. Prva je uključivala rekonstrukciju pristupnih ulica i izgradnju rotora radi poboljšanja prometne funkcionalnosti. Druga izgradnju podzemne garaže i objekta mješovite namjene s kulturnim, poslovnim i ugostiteljskim sadržajima, dok je treća faza prikazala rekonstrukciju samog Trga Svetog Trojstva. Na trgu je predviđeno uređenje pješačke zone, izgradnja fontane i prostora za okupljanje građana, uz uklanjanje postojećih parkirališta.

Dio javnosti izrazio je nezadovoljstvo predloženim rješenjem, ocijenivši ga 'betonizacijom' prostora, no u javnom savjetovanju nedavno se pojavio predmet rekonstrukcije koji opisom odgovara ranije predstavljenoj ideji. Zahvat je procijenjen na 7 milijuna eura.

Trg trenutno zagušen automobilima | foto: Grad Požega

Postojeće stanje i promjene

Glavni i izvedbeni projekt, čitamo u opisu planiranog građevinskog zahvata, odnose se na rekonstrukciju prometnice koja prolazi Trgom Svetog Trojstva, na katastarskoj čestici 2674 k.o. Požega, a u vlasništvu je Grada Požege. Postojeće stanje karakterizira kružno odvijanje prometa oko središnjeg dijela Trga koji se koristi za parkiranje.

Istični dio Trga je dvosmjerna prometnica, jugozapadni trokut Trga posebno je prilagođen prometu u mirovanju, a predmetna površina Trga u padu je od juga prema sjeveru. Prema izrađenom projektu, nova prometnica na sjevernoj strani Trga zadržat će postojeće gabarite, ali bi se nekadašnji jednosmjerni dio prometnice u smjeru zapada pregradio u dvotračnu prometnicu cijelom dužinom od zapadnog do istočnog ulaza na Trg. Uzdužna parkirališta uz sjevernu stranu ukinula bi se i postala bi pješačka površina, u skladu s lokacijskom dozvolom iz listopada 2024. godine.

Projekt uključuje i novo autobusno stajalište na sjevernoj strani prometnice, biciklističku traku širine 1,6 metara, prometne trake širine po 3 metra te pješačke površine promjenjive širine od 1,3 do približno 8 metara. Središnjim dijelom Trga predviđeni su pješački prijelazi koji povezuju glavne pješačke pravce, a ukupna duljina rekonstruirane prometnice iznosi 291,38 metara. Novi izgled, vizualizacija | foto: Grad Požega

Financiranje i drugi planovi

Inače, projekt se financira kroz Integrirana teritorijalna ulaganja (ITU). Korak bliže realizaciji napravljen je kada je prije koji dan, 24. srpnja 2026. gradonačelnik Požege, Borislav Miličević, u Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije s ministricom Natašom Mikuš Žigman potpisao ugovor vrijedan 10,7 milijuna eura za cjelokupni projekt.

Projekt se provodi u okviru ITU mehanizma za razdoblje 2021.-2027. za Urbano područje Požega. Ukupna alokacija za Urbano područje Požega iznosi 18 milijuna eura, a uz revitalizaciju povijesne jezgre financira se i izgradnja novog atletskog stadiona.