Stigli novi renderi luksuzne zgrade na Trešnjevki: Fasada je drukčija, a početak gradnje već prijavljen

Nakon novih rendera stigla je i potvrda početka gradnje zgrade s 43 stana, trgovinom i pametnim sustavima.

U Zagrebu se posljednjih godina gradi i rekonstruira velik broj stambenih i poslovnih objekata, a najave novih projekata ne prestaju pristizati. Može se reći da ‘bauštela nikada ne spava’, jer grad neprestano mijenja svoj izgled i ritam života. Jedna od ulica koja posljednjih desetljeća doživljava transformaciju jest Nova cesta na Trešnjevki. Ondje su već niknuli brojni moderni objekti, uključujući i luksuznu preobrazbu nekadašnje tvornice Vesna, u kojoj se proizvodila ženska konfekcija, a koja je postala simbol uspješne prenamjene industrijskog nasljeđa.

U istu priču sada se uklapa i novi projekt na adresi Nova cesta 65-67, gdje će se graditi suvremena stambeno-poslovna zgrada koja bi trebala dodatno promijeniti izgled ovog dijela Zagreba. Investitor projekta je kompanija GWT, koja već ima iskustva s gradnjom u ovoj ulici, gdje je prije manje od deset godina izgradila zgradu na kućnom broju 54.

Stigli novi renderi, promijenjen izgled pročelja

U međuvremenu su objavljeni i novi vizuali budućeg objekta, a pročelje je u odnosu na ranije rendere djelomično izmijenjeno. Umjesto naglašenijih zemljanih i svijetlih tonova, pročelje će biti 'okupano' u toploj i neutralnoj nijansi, između bež, boje pijeska i vrlo svijetle sive.

Balkonske ograde i stolarija izvedene su u brončano-smeđim tonovima, koji cijeloj zgradi daju topliji i elegantniji izgled. Također, pročelje je zamišljeno kao svojevrsno ulično platno sastavljeno od velikoformatnih ploča od vrlo kvalitetnog betona.

- Nova stambena zgrada zamišljena je kao spoj suvremenog dizajna i funkcionalnosti. Pročelje će biti oblikovano kao ulično platno koje kombinira velikoformatne ploče od Ultra High Performance Concrete materijala s vertikalnim profiliranjem, uz zelenilo na gornjim etažama, ranije su nam otkrili iz kompanije.

Projekt na Novoj cesti | Foto: GWT

Prijavljen početak gradnje 43 stana i trgovine

Za projekt je sada stigla i još jedna vrlo važna novost - prijavljen je početak građenja, što je vidljivo u ISPU-u. Riječ je o višekatnici s ukupno 43 stana i jednim poslovnim prostorom namijenjenim trgovini.

Zahtjev za prijavu početka građenja zaprimljen je 1. srpnja 2026. godine, a 7. srpnja evidentiran je kao uredan. Radovi bi trebali početi uskoro, dok je predviđeno trajanje izgradnje približno 18 mjeseci.

Projekt na Novoj cesti | Foto: GWT

Pametni stanovi i garaža spremna za električne automobile

Također, zgrada će biti opremljena suvremenim tehničkim sustavima. Planirani su smart home sustavi, kvalitetna klimatizacija, podno grijanje, napredna toplinska izolacija te sustavi nadzora i upravljanja.

Posebna pažnja, navodi investitor, posvetit će se i uređenju interijera kako bi se budućim stanarima osigurali udobnost, funkcionalnost i dugotrajna kvaliteta.

Podzemna etaža bit će namijenjena parkiranju automobila, ali i spremanju bicikala. Predviđena je mogućnost punjenja električnih bicikala, dok će sva parkirna mjesta biti pripremljena za naknadnu ugradnju punjača za električna vozila.

- Podzemna etaža zgrade bit će namijenjena parkiranju, a osim prostora za automobile, stanarima će biti osigurani i prostori za bicikle, uključujući mogućnost njihova punjenja električnom energijom. Sva parkirna mjesta bit će opremljena infrastrukturom za ugradnju električnih punjača, rekli su nam tada iz tvrtke. Projekt na Novoj cesti | Foto: GWT

Projekt slijedi standarde zgrade s automobilskim liftom

Novi projekt u Novoj cesti oslanja se na iskustvo koje je kompanija GWT stekla na objektu Medulićeva 12 u središtu Zagreba. Zgrada smještena u blizini Cvjetnog trga, Varšavske i Dalmatinske ulice investitoru služi kao primjer oblikovnih i tehnoloških standarda koje želi primijeniti i na budućim projektima.

U Medulićevoj su ugrađeni napredni sustavi grijanja, hlađenja, kondicioniranja zraka, rasvjete, automatizacije i sigurnosti. Projekt uključuje i punionice za električne automobile te rješenja održavanja usmjerena na smanjenje emisija ugljičnog dioksida.