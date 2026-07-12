Golemi neboder od 260 metara nadvit će se nad grad i promijeniti vizuru glavne gradske prometnice

Novi neboder u Tirani visok nevjerojatnih 260 metara bio bi tek dodatak preuređenju popularne dvorane iz 1980-tih. U planu je i novi trg.

Palača kongresa u Tirani je kulturno-kongresni centar izgrađen između 1982. i 1986. godine. Nalazi se na glavnoj gradskoj aveniji Bulevardi Dëshmorët e Kombit, a danas se u dvoranama palače održavaju koncerti, sajmovi i drugi događaji.

Albanska vlada za cijelo područe pokrenula je projekt revizalizacije, a renomirani švicarski arhitektonski studio Herzog & de Meuron predvodi projekt osuvremenjivanja. Planirani projekt je još jedan primjer transformacije koju predvodi arhitektonski studio sa sjedištem izvan Albanije, a vizija uključuje preobrazbu postojeće zgrade u izvornom duhu, uz koji bi nikao novi toranj viši od 250 metara i glavni trg.

Neboder bi bio iza dvorane | foto: Herzog & de Meuron, vizualizacija

Dvorana bi zadržala značajke izvorne značajke | foto: Herzog & de Meuron, vizualizacija

Revitalizacija starog koncertnog prostora

Palača kongresa u Tirani dobiva novo uzbudljivo poglavlje zna se nakon što su iz studija Herzog & de Meuron predstavili planove za revitalizaciju starog koncertnog prostora. Kako su napisali, projekt uključuje izgradnju višenamjenskog nebodera visine 260 metara i uređenje novog javnog trga pri čemu bi se trebalo zadržati izvorne simetrične i monolitne arhitekture postojeće zgrade.

Neboder koji bi se nadvio nad dvoranom i novim javnim trgom, opisan je kao građevina oštrih kutova s fasadom nalik 'mreži'. Za rješenje Švicarci navode da je 'nadahnuto lokalnom graditeljskom logikom', a u toj građevini će biti uredi i hotel. Toranj bi se smjestio na 'postolje' čiji krov bi se protezao i iznad koncertne dvorane, a koja bi istovremeno bila pristupačna terasa.

Dvorana bi zadržala funckiju

U postojećoj građevini bi se obnovilo koncertnu dvoranu s 2.100 mjesta, a koja bi dobila interijer obložen drvom i središnji krovni otvor (okulus). Predvorje pune visine zadržalo bi se kao fleksibilan prostor za razna događanja, a uređenje trga ispred 'okrunilo' bi se nazivom 'vrt palače', otkrili su iz Herzog & de Meuron.