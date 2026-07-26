Obnavlja se rodna kuća poznatog skladatelja, graditeljska baština iz 18. stoljeća ide u modernizaciju

Obnova uključuje potpunu tehničku modernizaciju zgrade, ugradnju dizala te uklanjanje kasnijih građevinskih zahvata kako bi se vratio izvorni izgled.

Povodom 200. obljetnice smrti Franza Schuberta 2028. godine, Beč će temeljito obnoviti rodnu kuću jednog od svojih najpoznatijih skladatelja. Projektom će se povijesna zgrada modernizirati, proširiti izložbeni prostor i učiniti dostupnom svim posjetiteljima.

Rodna kuća Franza Schuberta u bečkom okrugu Alsergrund bit će do 2028. godine potpuno obnovljena i preuređena. Povodom 200. obljetnice skladateljeve smrti, zaštićena povijesna zgrada u ulici Nußdorfer Straße 54 dobit će novu stalnu izložbu, suvremenu infrastrukturu i pristup bez arhitektonskih prepreka.

Rodna kuća Franza Schuberta | foto: Lisa Rastl / Wien Museum

Bečka graditeljska baština

Rodna kuća Franza Schuberta u Beču predstavlja vrijedan primjer skromne gradske stambene arhitekture s kraja 18. stoljeća. Građena je u jednostavnom građanskom stilu, s naglaskom na funkcionalnost i racionalan raspored prostorija, što je bilo karakteristično za tadašnje bečke četvrti.

Zgrada ima masivne zidove od opeke, koji su osiguravali stabilnost i dobru toplinsku izolaciju, dok je dvorišno pročelje prilagođeno svakodnevnim potrebama stanara. Fasada je nenametljivo oblikovana, bez raskošnih ukrasa, ali skladnih proporcija koje odražavaju duh razdoblja.

Tijekom godina objekt je pažljivo održavan kako bi se sačuvala njegova povijesna i arhitektonska vrijednost, uz primjenu konzervatorskih načela. Danas rodna kuća Franza Schuberta nije samo memorijalni prostor posvećen skladatelju, već i značajan primjer očuvane bečke stambene graditeljske baštine. Rodna kuća Franza Schuberta | foto: Lisa Rastl / Wien Museum

Modernizacija

Obnova uključuje potpunu tehničku modernizaciju zgrade, ugradnju dizala te uklanjanje kasnijih građevinskih zahvata kako bi se kući vratio izvorni izgled. U prizemlju će biti uređeni muzejska trgovina, edukativni prostor i komorna koncertna dvorana sa sedamdesetak mjesta, dok će povijesni unutarnji vrt tijekom radnog vremena biti otvoren za javnost.

Radovi počinju početkom 2027. godine, a ponovno otvorenje Schubertove rodne kuće planirano je za 26. siječnja 2028., u sklopu obilježavanja 200. godišnjice smrti ovog predstavnika romantizma. Obnovom ovog vrijednog kulturno-povijesnog lokaliteta Beč želi dodatno istaknuti nasljeđe ovog velikog bečkog skladatelja rođenog u austrijskoj prijestolnici te posjetiteljima ponuditi suvremen muzejski prostor posvećen njegovu životu i djelu.

Stalna izložba

Središnji dio projekta čini nova stalna izložba na oko 210 četvornih metara, dvostruko većem prostoru nego dosad. Posjetitelji će kroz Schubertovu biografiju moći upoznati njegov život i stvaralaštvo, ali i svakodnevicu Beča u razdoblju od 1800. do 1830. godine.

Izložba će obuhvatiti teme poput obitelji, obrazovanja, glazbenog života, društvenih prilika i zdravstvene skrbi, a bit će izloženi i originalni predmeti koji su pripadali skladatelju, uključujući njegove naočale i posmrtni križ.