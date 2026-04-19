Bečka mamutica za 50. rođendan dobiva veliku obnovu, tu živi 9.000 duša u 3.182 stana

Povodom 50. obljetnice stambenog kompleksa Alt-Erlaa u Beču, koji slovi za 'bečku mamuticu', započinje jedan od najvećih projekata energetske obnove u Austriji. Kompleks od ukupno 3.182 stana, u kojem živi oko 9.000 stanovnika, u narednim će godinama biti sveobuhvatno moderniziran te prilagođen suvremenim zahtjevima zaštite klime, energetske učinkovitosti i kvalitete stanovanja.

Izmjena stolarije, novo pročelje

U središtu mjera nalazi se zamjena oko 24.000 prozora te vrata, terasa i lođa. Dodatno se provode opsežni radovi na pročeljima i izolaciji na oko 103.000 četvornih metara. Cilj je smanjenje potrebe za grijanjem za oko 50 posto, čime se značajno smanjuju potrošnja energije i emisije CO2. Obnova se provodi postupno i uz posebnu pažnju prema stanarima.

Važan dio projekta je i netom predstavljen model stana koji daje uvid u buduće standarde stanovanja te na konkretan način prikazuje planirana poboljšanja. Paralelno s energetskom obnovom priprema se i postupna dekarbonizacija sustava grijanja. Alt-Erlaa, Beč | foto: Christian Lendl

Socijalna stanogradnja

Stambeni kompleks Alt-Erlaa smatra se jednim od najpoznatijih primjera socijalne stanogradnje u Europi. Ovom obnovom on postaje ključno referentno postrojenje za veliku energetsku sanaciju i održivi razvoj urbanih prostora u Austriji.

- Alt-Erlaa je simbol pristupačnog stanovanja i visoke kvalitete života u Beču. Sveobuhvatnom energetskom obnovom ovaj uspješni model dosljedno razvijamo za budućnost i istodobno ulažemo u zaštitu klime i veći komfor stanovanja, istaknula je zamjenica bečkog gradonačelnika i članica gradskog poglavarstva za gospodarstvo Barbara Novak.

I članica bečkog gradskog poglavarstva za stanogradnju Elke Hanel-Torsch naglašava važnost projekta.

- Alt-Erlaa već desetljećima predstavlja bečki model socijalnog stanovanja. Ovom obnovom ovo reprezentativno naselje činimo spremnim za buduće generacije – održivo, pristupačno i usmjereno na budućnost.