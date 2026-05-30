Revolucija za Jadran! Hrvati razvili aplikaciju koja otkriva divlju gradnju bilo gdje u nekoliko minuta

30. svibanj 2026.
Sustav SeaK razvila je tvrtka Oikon u suradnji s partnerom LIST LABS, u sklopu financiranja Europska svemirska agencija.
Kako današnja tehnologija može učinkovito i pozitivno riješiti problem divlje gradnje u svakom kutku Lijepe Naše, i to bez stotina inspektora i komunalnih redara, pokazali su iz domaće tvrtke Oikon, koja je nedavno predstavila svoju aplikaciju SeaK. Ona može ono što je donedavno bilo nezamislivo — primjerice, u samo nekoliko minuta skenirati područje cijele županije i detektirati tko je započeo gradnju bez potrebnih dozvola.
Riječ je o sustavu koji je Oikon razvio u suradnji s partnerom LIST LABS, u sklopu financiranja Europska svemirska agencija. Cilj projekta jest pružiti jedinicama lokalne i regionalne samouprave (općinama, gradovima i županijama), ali i svima zainteresiranima za praćenje aktivnosti na obali, alat koji putem satelita automatski otkriva nezakonite zahvate na obali, poput ilegalne gradnje, nasipavanja, devastacije obale, uklanjanja vegetacije i drugih oblika uništavanja pomorskog dobra.
– Umjesto da se na takve slučajeve čeka mjesecima ili godinama, sustav ih prepoznaje unutar nekoliko dana i prijavljuje nadležnim službama, poručuju iz Oikon.
Oikon – Institut za primijenjenu ekologiju vodeća je licencirana i akreditirana konzultantska tvrtka, odnosno istraživački institut na području primijenjene ekologije u Hrvatskoj i regiji. U gotovo 30 godina rada uspješno su realizirali više od 1.800 projekata za više od 550 klijenata.
Područja njihova djelovanja uključuju zaštitu prirode i okoliša, industrijsku ekologiju, obnovljive izvore energije, upravljanje prirodnim resursima, ekološko modeliranje, krajobrazne analize i projektiranje, geografske informacijske sustave (GIS), daljinska istraživanja i ICT, okolišno pravo, politiku i ekonomiju, studije izvodljivosti te upravljanje programima i projektima.
– Privatna smo i neovisna tvrtka, ovlaštena za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i prirode. Nositelji smo licencije za izradu šumskogospodarskih planova, imamo dopuštenje za obavljanje poslova zaštite i očuvanja kulturnih dobara te smo ovlašteni za obavljanje geodetske djelatnosti, poručuju voditelj projekta, Ivan Tekić.
S obzirom na njihov ugled, ne čudi što upravo iz Oikon dolazi sustav koji bi mogao pomoći u rješavanju kroničnog problema divlje gradnje u Hrvatskoj. Sustav SeaK uspoređuje satelitske snimke obale iz dvaju razdoblja, izdvaja detektirane promjene te im metodama strojnog učenja dodjeljuje klase promjena.
Pritom se koriste snimke europskih satelita Sentinel-2 srednje rezolucije, koje omogućuju često i sustavno praćenje cijele obale, kao i snimke komercijalnih satelita PlanetScope visoke rezolucije, koje služe za detaljniju provjeru i potvrdu uočenih promjena.
Ideja za SeaK rodila se iz dugogodišnjeg iskustva stručnjaka tvrtke s obradom satelitskih snimaka i osjećaja da hrvatska obala kao jedan od najvrjednijih resursa države nije dovoljno sustavno praćena.
- Kad su se otvorile mogućnosti financiranja kroz programe Europske svemirske agencije, to je bila prva ideja s kojom smo izašli, i Oikon i naši partneri iz LIST LABS-a, upravo zato što smo prepoznali stratešku važnost obale i vidjeli da satelitski podaci tu nude najveći potencijal. Dosadašnji nadzor uglavnom se oslanjao na terenske obilaske i prijave, postupci su znali biti spori, a posljedice toga redovito smo gledali u medijima, priča Tekić.
Dodaje, nakon ove faze, krenulo se s razradom postupno.
- Prvo smo izradili i testirali sam koncept, da provjerimo isplati li se i daju li satelitski podaci dovoljno pouzdane rezultate. Tek kad smo se uvjerili da pristup ima smisla, prešli smo na izradu konkretne aplikacije, koju smo razvili zajedno s LIST LABS-om, zaključuje naše sugovornik.
– Sustav je sposoban u svega nekoliko minuta pretražiti cijelu obalu Splitsko-dalmatinska županija i točno locirati područja na kojima su se dogodile promjene, što je posao koji bi inspekcijskim službama klasičnim terenskim radom oduzeo tjedne, ako ne i mjesece, objašnjava Tekić.
Dodaje i kako se detektirane promjene prikazuju na interaktivnoj karti zajedno s podacima o pomorskom dobru, zaštićenim područjima i prostornim planovima. Na taj način inspektori te općinske i županijske službe odmah mogu vidjeti o čemu je riječ i pravodobno reagirati.
Tvorci aplikacije ističu da su satelitski podaci već godinama javno dostupni, no njihova primjena u svakodnevnom radu javnih službi dosad je bila ograničena zbog potrebe za specijaliziranim znanjem u obradi i interpretaciji snimaka.
– SeaK je razvijen upravo s ciljem da te informacije učini izravno upotrebljivima, čak i bez tehničkog predznanja, kroz jednostavno web-sučelje koje ne zahtijeva instalaciju ni posebno znanje iz područja daljinskih istraživanja.
Trenutačno sustav djeluje na području Splitsko-dalmatinska županija i nalazi se u fazi prototipa koji je već testiran u stvarnim uvjetima u suradnji s lokalnim i županijskim službama, kao i s Javna ustanova More i krš, koja upravlja zaštićenim područjima u županiji.
– Sljedeći korak jest pronaći način kako aplikaciju uklopiti u rad javnih službi, počevši od Splitsko-dalmatinske županije, a potom je proširiti i na ostale priobalne županije, najavljuje Ivan Tekić.
