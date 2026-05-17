Računi za grijanje manji i do 60 posto? Stručnjaci otkrivaju zašto svi biraju demit fasadu

Niži računi za grijanje, zaštita od vlage i dugotrajna fasada razlozi su zbog kojih se demit sistem danas smatra jednim od najboljih rješenja.

Demit fasada već godinama predstavlja jedno od najtraženijih rješenja kada je riječ o toplinskoj izolaciji i zaštiti objekata. Razlog tome nije samo moderan izgled koji pruža kući ili zgradi, već i velika ušteda energije, dugotrajnost te ugodniji uvjeti boravka tijekom cijele godine.

Kako ističu stručnjaci iz tvrtke Habikon, pravilno izvedena demit fasada može smanjiti troškove grijanja i do 60 posto, a istovremeno štiti zidove od vlage, temperaturnih promjena i drugih vanjskih utjecaja. Zbog toga se danas koristi na obiteljskim kućama, stambenim zgradama i poslovnim objektima, kako kod novogradnje tako i kod renovacija.

Što je zapravo demit fasada?

Demit fasada je višeslojni sustav vanjske toplinske izolacije koji se postavlja na vanjske zidove objekta. Sustav se najčešće sastoji od izolacijskih ploča od stiropora ili kamene vune, armirane mrežice, ljepila i završnog dekorativnog sloja.

Glavna svrha demit sistema je zadržavanje topline unutar objekta tijekom zime i sprječavanje pregrijavanja prostora tijekom ljeta. Osim energetske učinkovitosti, fasada ima i zaštitnu ulogu jer sprječava prodor vlage i štiti zidove od vremenskih utjecaja.

- Današnji završni slojevi znatno su kvalitetniji i otporniji nego nekada, pa su demit fasade vodoodbojne, dugotrajne i jednostavne za održavanje. Uz to, dostupne su u velikom broju boja i tekstura, što omogućuje prilagodbu različitim stilovima gradnje, objašnjavaju stručnjaci za službenu stranicu Habikona. demit fasada | Foto: Canva, Youtube screenshot

Velike uštede i ugodnija klima u prostoru

Jedna od najvećih prednosti demit fasade svakako je energetska učinkovitost. Kvalitetna izolacija smanjuje gubitke topline, zbog čega su troškovi grijanja zimi znatno niži, dok ljeti prostor ostaje ugodnije rashlađen.

Osim financijske uštede, demit fasada doprinosi i kvalitetnijoj mikroklimi u prostoru. Zidovi ostaju topliji i suši, čime se smanjuje mogućnost stvaranja kondenzacije, plijesni i neugodnih mirisa. Upravo zato ovakav sustav izolacije pozitivno utječe i na kvalitetu stanovanja.

Dodatna prednost je dug vijek trajanja. Kvalitetno izvedena demit fasada može trajati više od 30 godina bez većih oštećenja, uz minimalno održavanje.

demit fasada | Foto: Canva, Youtube screenshot

Kvalitetna izvedba ključ je dugotrajnosti

Kako bi fasada dugoročno bila učinkovita, vrlo je važno da se radovi izvode stručno i uz kvalitetne materijale. Proces izrade započinje pripremom zida koji mora biti čist, ravan i suh.

Nakon toga postavljaju se izolacijske ploče koje se lijepe posebnim ljepilom i dodatno učvršćuju tiplama. Slijedi armiranje fasade mrežicom koja povećava otpornost i sprječava pucanje završnog sloja.

Posebna pažnja posvećuje se rubovima, spojevima i otvorima oko prozora i vrata jer upravo na tim mjestima najčešće dolazi do problema ako izvedba nije pravilna.

- Jedna od najčešćih grešaka kod nekvalificiranih izvođača je nepravilno nanošenje ljepila na stiroporne ploče. Ako se ne postigne odgovarajući efekt izolirane zračne komore, može doći do kondenzacije, slabije izolacije i kraćeg vijeka trajanja fasade, pojašnjavaju iz Habikona.

Dugoročno isplativa investicija

Demit fasada danas nije samo estetski dodatak objektu, već ozbiljna investicija u energetsku učinkovitost i zaštitu nekretnine. Osim što smanjuje troškove energije i povećava udobnost boravka, ona podiže i tržišnu vrijednost objekta.

Zahvaljujući otpornosti na vremenske uvjete, vlagu i temperaturne promjene, demit sistem predstavlja dugoročno pouzdano rješenje za sve koji žele kvalitetnu, modernu i funkcionalnu fasadu.