Zagreb završava projekt godine: Na redu je IT opremanje zgrade od 95 milijuna eura

adržaji će biti organizirani kroz tri podzemne i tri nadzemne etaže novog dijela građevine.

Radovi na Paromlinu trebali bi završiti ove godine, a projekt ulazi u završnu fazu opremanja. Nakon izmjene ugovora za izvedbu radova i otvaranja ponude za rasvjetna tijela, Grad Zagreb sada je u prethodnom savjetovanju objavio i novu nabavu za IT aktivnu opremu. Riječ je o nabavi vrijednoj oko 800.000 eura, namijenjenoj opremanju buduće Gradske knjižnice grada Zagreba i društveno-kulturnog centra Paromlin.

Paromlin ulazi u završnu fazu opremanja

Transformacija Paromlina obuhvaća rekonstrukciju postojećih građevina industrijskog kompleksa, među kojima su zgrade transmisije, skladišta brašna i silosa, koje predstavljaju kulturno dobro. Uz to, projekt uključuje faksimilnu rekonstrukciju zgrade mlina te izgradnju nove građevine.

Prema glavnom projektu, ukupna bruto površina zgrade iznosi oko 36.000 četvornih metara. Sadržaji će biti organizirani kroz tri podzemne i tri nadzemne etaže novog dijela građevine, pet nadzemnih etaža takozvanog Faksimila, šest nadzemnih etaža zgrada Transmisije i Silosa te pet nadzemnih etaža Skladišta brašna.

Nova zgrada Gradske knjižnice imat će prostore namijenjene javnosti, uredske prostore, spremišta knjiga, servisne prostore te garažu s tehničkim prostorima. Među javnim sadržajima planirane su dvorane za događanja, multimedijalna i konferencijska dvorana, Odjel za djecu i mlade s medijatekom, Informativno-posudbeni odjel za odrasle, Glazbeni odjel te prostori zbirki Gradske knjižnice.

Kad je krenulo ostakljivanje | foto: Grad Zagreb

Nakon rasvjete, na red dolazi IT oprema

Kako smo već rekli, prije ove nabave otvorena je i ponuda za opremanje nove zgrade rasvjetnim tijelima. Prema zapisniku s otvaranja ponuda, za taj se posao javio jedan gospodarski subjekt, tvrtka Random iz Solina, koja je ponudila dobavu i montažu rasvjetnih tijela za 1,8 milijuna eura bez PDV-a.

Sada se priprema i nabava IT aktivne opreme, za koju je izrađen troškovnik s projektnim zadatkom i specifikacijama. Dokumentaciju je izradila tvrtka UPI-2M iz Zagreba, a njome su definirani ulazni podaci, preporuke i smjernice za daljnje postupanje.

Cilj je nove prostore Paromlina opremiti mrežnom, sistemskom i računalnom infrastrukturom koja će omogućiti stabilan rad knjižnice, veću dostupnost usluga i bolju zaštitu od kibernetičkih rizika.

Što će se sve nabaviti?

Nabava obuhvaća mrežnu opremu, serversku i podatkovnu infrastrukturu, radne stanice, licence, opremu za telefoniju, sustave za sigurnosnu pohranu podataka te uslugu instalacije i integracije do pune funkcionalnosti.

Jedan od ključnih dijelova odnosi se na mrežnu infrastrukturu. Planira se nabava mrežnih usmjernika, više tipova mrežnih preklopnika i optičkih modula, čime će se osigurati distribucija mreže kroz cijeli prostor Paromlina. Uz to, predviđena je i bežična mreža sa 123 pristupne točke, što bi trebalo omogućiti kvalitetnu pokrivenost bežičnim internetom.

Nabava uključuje i opremu za serversku okolinu i pohranu podataka. Predviđeni su poslužitelji, sustavi za pohranu produkcijskih podataka, dodatni sustav za sigurnosne kopije, softver za backup te sustav za virtualizaciju. Time se želi osigurati stabilniji i otporniji rad cijelog informacijskog sustava.

Za rad korisnika i zaposlenika nabavit će se 70 radnih stanica i isto toliko monitora, kao i 50 bar code čitača, važnih za svakodnevni rad knjižničnog sustava. Predviđene su i licence za Windows servere, zaštitu radnih stanica, udaljeni rad te aplikacija za kontrolu ispisa.

Dio nabave odnosi se i na telefoniju. Planirana je telefonska centrala u oblaku, uređaj za PSTN povezivanje te 100 IP telefona različitih tipova, uz 20 proširenja za jedan tip telefona. Na kraju je predviđena instalacija i integracija cjelokupne opreme, kako bi se mrežna, serverska, sigurnosna, računalna i telefonska infrastruktura povezale u funkcionalnu cjelinu.

Najskuplji aktivni projekt Grada Zagreba

Transformacija Paromlina u novi društveno-kulturni centar i gradsku knjižnicu trenutačno je najskuplji aktivni projekt Grada Zagreba. Ukupna vrijednost investicije iznosi 95 milijuna eura, od čega je 40 milijuna eura osigurano iz EU fondova kroz ITU mehanizam.

Radove izvodi Kamgrad, s kojim je Grad Zagreb ugovor potpisao krajem 2023. godine, dok su radovi počeli u travnju 2024. godine. Vrijednost Kamgradova ugovora nedavno je povećana s 54,8 na 55,5 milijuna eura bez PDV-a, odnosno sa 68,5 na 69,4 milijuna eura s PDV-om.

U kompleksu će, uz novu gradsku knjižnicu, biti multifunkcionalna dvorana s 400 mjesta, izložbeno-galerijski prostori, prostori za učenje, druženje i stvaranje, glazbeni odjel sa studijom za snimanje te podzemna garaža s 330 parkirnih mjesta. Iako je ugovor za radove povećan za nešto manje od milijun eura, rok izvedbe zasad ostaje 24 mjeseca.