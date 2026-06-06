Zagreb završava projekt godine: Na redu je IT opremanje zgrade od 95 milijuna eura

Na otvorenje bazena Špansko još će se pričekati: Produljen je rok izvedbe radova, a za to postoji dobar razlog
Nakon više od 20 godina čekanja, zapad Zagreba napokon dobiva svoj prvi bazenski kompleks.
16:31 4 d 02.06.2026
06. lipanj 2026.
adržaji će biti organizirani kroz tri podzemne i tri nadzemne etaže novog dijela građevine.
Radovi na Paromlinu trebali bi završiti ove godine, a projekt ulazi u završnu fazu opremanja. Nakon izmjene ugovora za izvedbu radova i otvaranja ponude za rasvjetna tijela, Grad Zagreb sada je u prethodnom savjetovanju objavio i novu nabavu za IT aktivnu opremu. Riječ je o nabavi vrijednoj oko 800.000 eura, namijenjenoj opremanju buduće Gradske knjižnice grada Zagreba i društveno-kulturnog centra Paromlin.
Transformacija Paromlina obuhvaća rekonstrukciju postojećih građevina industrijskog kompleksa, među kojima su zgrade transmisije, skladišta brašna i silosa, koje predstavljaju kulturno dobro. Uz to, projekt uključuje faksimilnu rekonstrukciju zgrade mlina te izgradnju nove građevine.
Prema glavnom projektu, ukupna bruto površina zgrade iznosi oko 36.000 četvornih metara. Sadržaji će biti organizirani kroz tri podzemne i tri nadzemne etaže novog dijela građevine, pet nadzemnih etaža takozvanog Faksimila, šest nadzemnih etaža zgrada Transmisije i Silosa te pet nadzemnih etaža Skladišta brašna.
Nova zgrada Gradske knjižnice imat će prostore namijenjene javnosti, uredske prostore, spremišta knjiga, servisne prostore te garažu s tehničkim prostorima. Među javnim sadržajima planirane su dvorane za događanja, multimedijalna i konferencijska dvorana, Odjel za djecu i mlade s medijatekom, Informativno-posudbeni odjel za odrasle, Glazbeni odjel te prostori zbirki Gradske knjižnice.
Kako smo već rekli, prije ove nabave otvorena je i ponuda za opremanje nove zgrade rasvjetnim tijelima. Prema zapisniku s otvaranja ponuda, za taj se posao javio jedan gospodarski subjekt, tvrtka Random iz Solina, koja je ponudila dobavu i montažu rasvjetnih tijela za 1,8 milijuna eura bez PDV-a.
Sada se priprema i nabava IT aktivne opreme, za koju je izrađen troškovnik s projektnim zadatkom i specifikacijama. Dokumentaciju je izradila tvrtka UPI-2M iz Zagreba, a njome su definirani ulazni podaci, preporuke i smjernice za daljnje postupanje.
Cilj je nove prostore Paromlina opremiti mrežnom, sistemskom i računalnom infrastrukturom koja će omogućiti stabilan rad knjižnice, veću dostupnost usluga i bolju zaštitu od kibernetičkih rizika.
Nabava obuhvaća mrežnu opremu, serversku i podatkovnu infrastrukturu, radne stanice, licence, opremu za telefoniju, sustave za sigurnosnu pohranu podataka te uslugu instalacije i integracije do pune funkcionalnosti.
Na otvorenje bazena Špansko još će se pričekati: Produljen je rok izvedbe radova, a za to postoji dobar razlog
Nakon više od 20 godina čekanja, zapad Zagreba napokon dobiva svoj prvi bazenski kompleks.
16:31 4 d 02.06.2026
Zagrebački kvart uskoro mijenja lice: Gradit će se park za lude vožnje, imat će vrhunske atrakcije
Ulica Sigetje bi u Zagrebu trebala postati nova top lokacija za vožnju skateboarda, BMX bicikala i romobila.
08:42 7 d 30.05.2026
Jedan od ključnih dijelova odnosi se na mrežnu infrastrukturu. Planira se nabava mrežnih usmjernika, više tipova mrežnih preklopnika i optičkih modula, čime će se osigurati distribucija mreže kroz cijeli prostor Paromlina. Uz to, predviđena je i bežična mreža sa 123 pristupne točke, što bi trebalo omogućiti kvalitetnu pokrivenost bežičnim internetom.
Nabava uključuje i opremu za serversku okolinu i pohranu podataka. Predviđeni su poslužitelji, sustavi za pohranu produkcijskih podataka, dodatni sustav za sigurnosne kopije, softver za backup te sustav za virtualizaciju. Time se želi osigurati stabilniji i otporniji rad cijelog informacijskog sustava.
Za rad korisnika i zaposlenika nabavit će se 70 radnih stanica i isto toliko monitora, kao i 50 bar code čitača, važnih za svakodnevni rad knjižničnog sustava. Predviđene su i licence za Windows servere, zaštitu radnih stanica, udaljeni rad te aplikacija za kontrolu ispisa.
Dio nabave odnosi se i na telefoniju. Planirana je telefonska centrala u oblaku, uređaj za PSTN povezivanje te 100 IP telefona različitih tipova, uz 20 proširenja za jedan tip telefona. Na kraju je predviđena instalacija i integracija cjelokupne opreme, kako bi se mrežna, serverska, sigurnosna, računalna i telefonska infrastruktura povezale u funkcionalnu cjelinu.
Transformacija Paromlina u novi društveno-kulturni centar i gradsku knjižnicu trenutačno je najskuplji aktivni projekt Grada Zagreba. Ukupna vrijednost investicije iznosi 95 milijuna eura, od čega je 40 milijuna eura osigurano iz EU fondova kroz ITU mehanizam.
Radove izvodi Kamgrad, s kojim je Grad Zagreb ugovor potpisao krajem 2023. godine, dok su radovi počeli u travnju 2024. godine. Vrijednost Kamgradova ugovora nedavno je povećana s 54,8 na 55,5 milijuna eura bez PDV-a, odnosno sa 68,5 na 69,4 milijuna eura s PDV-om.
U kompleksu će, uz novu gradsku knjižnicu, biti multifunkcionalna dvorana s 400 mjesta, izložbeno-galerijski prostori, prostori za učenje, druženje i stvaranje, glazbeni odjel sa studijom za snimanje te podzemna garaža s 330 parkirnih mjesta. Iako je ugovor za radove povećan za nešto manje od milijun eura, rok izvedbe zasad ostaje 24 mjeseca.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Čitajte portale srednja.hr, mirovina.hr i bauštela.hr cijelu godinu uz 50 % popusta! Prilikom kupnje unesite kod: GODISNJA50, a popust vrijedi za prvu godinu pretplate. a popust vrijedi za prvu godinu pretplate.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se
Projekti domaće tvrtke bez mjesta za greške: Stakla teška gotovo tonu montirali su iznad planinske litice
Jedan projekt radili su bez skele iznad provalije, a drugi usred bolnice koja nije smjela stati ni na jednu noć. Vlasnik tvrtke ispričao nam je više.
16:10 5 d 01.06.2026
Otvoren natječaj: Hobisti i profesionalci, prijavite projekte na koje ste ponosni i osvojite vrijedne nagrade
Bosch i portal bauštela.hr nagrađuju najbolje 'sam svoj majstor' projekte od nule. Prijavite svoj projekt do 13. lipnja i osvojite bogate nagrade.
11:40 24 d 13.05.2026
Kako funkcionira ugradnja prozora na velikim objektima? 'Najveći problem je pristup s velikim stijenkama'
Veliki projekti traže preciznu organizaciju, zahtjevnu montažu i rad s golemim staklenim stijenama, otkrili su nam Ante i Marko iz Skelin Monta.
15:15 12 d 25.05.2026
Čitajte portal bauštela.hr cijele godine u pola cijene: Podržite neovisno novinarstvo uz veliku akciju
Portal bauštela.hr nedavno je uveo sustav pretplate kojim zaključavamo dio članaka. Sad godišnju pretplatu možete kupiti uz čak 50 % popusta.
12:00 5 d 01.06.2026
Korak bliže brzoj cesti u Podravini: Na 22 kilometra se planiraju četiri tunela i veliki vijadukti
Izgradnja brze ceste, odnosno druga etapa projekta, podijeljena je u četiri faze.
10:44 11 h 06.06.2026
Kada kanalizacija dođe do kapije, vrijeme je za lopatu: Evo što morate sami napraviti
Priključenje građevine na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu jedan je od ključnih koraka za normalno korištenje objekta.
10:39 11 h 06.06.2026
Najveći energetski zahvat od rata: Plinovod od 660 milijuna € povezat će ovih 18 gradova i općina u novu mrežu
Projekt obuhvaća izgradnju 500 kilometara plinovoda, a nova mreža trebala bi povezati industrijske zone i tisuće kućanstava koja nemaju plin.
10:38 11 h 06.06.2026
Rušenje vikendice ili novčana kazna: Legalizacija divlje gradnje opet moguća, ali penali će biti 'papreni'
Naknada će se, kao i do sada, određivati prema veličini građevine, njezinoj namjeni te tome nalazi li se unutar ili izvan građevinskog područja.
10:37 11 h 06.06.2026