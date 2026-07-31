Promjena ugovora za najiščekivanije parkiralište u Zagrebu: U dvije godine, tri izmjene cijene

Dvije godine nakon otvaranja natječaja za uređenje parkirališta 'Gredelj' dolaze obavijesti o izmjenama ugovora. Ovo bi mogla biti konačna cifra.

U ožujku ove godine, iz Grada Zagreba najavljen je veliki plan za transformaciju zone Gredelj. Kako su rekli zamjenici gradonačelnika Luka Korlaet i Danijela Dolenec, krenulo je uređenje otvorenih prostora u Gredelju. Ipak, u cijeloj preobrazbi vozače vjerojatno najviše zanima otvaranje parkiralište koje privremeno mijenja parking na prostoru Paromlina.

'Govorili smo do kraja ljeta'

Na ovom prostoru napravljeno je 435 parkirnih mjesta. Riječ je o privremenom obliku korištenja tog prostora, a unatoč završenoj parkirališnoj površini, dogradonačelnica Danijela Dolenec u svibnju ove godine rekla je da se za otvaranje čeka završetak ozelenjavanja i uređenja sjeverne šetnice na Gredelju.

- Ne usudim se sad jako precizno dati procjenu, ali zadnje što smo govorili je do kraja ljeta bismo htjeli otvoriti parking, ali onda na način da se kroz cijeli kompleks može na siguran način kretati, istaknula je tada Dolenec.

Podsjetimo, izvođač za novih 400-i-nešto parkirnih mjesta krenuo se tražiti još u srpnju 2024. godine, nakon otvaranja gradilišta na prostoru Paromlina. Natječaj za uređenje parkirališne površine u zoni TŽV Gredelj otvoren je 10. srpnja, a ugovor od 2,23 milijuna eura s odabranom tvrtkom, Graditelj Svratišta, sklopljen je 31. siječnja 2025. godine. Parkiralište nije otvoreno, a u javnoj nabavi se pojavljuje izmjena o ugovoru potpisana 22. srpnja, o promjeni ugovorenog iznosa. Plan parkirališta (iz javne nabave, 2024.) | foto: Bauštela.hr

Bilo je više izmjena

Treba napomenuti, ovo nije prva promjena ugovora. Krajem listopada 2025. godine potpisana je promjena ugovorenog iznosa koji je porastao na 2,62 milijuna eura. Također, rok izvršenja predmetnih radova tom izmjenom se produžuje do 1. studenog iste godine, nakon što je rok izvedbe prvotno bio 45 dana.

Zatim je u veljači ove godine iznos porastao za još nekoliko tisuća eura, da bi posljednja, u srpnju ove godine sklopljena promjena ugovorenog iznosa, rezultirala najnovijom i (vjerojatno) konačnom cijenom radova od 2,58 milijuna eura, bez uključenog PDV-a. Uz to, sukladno članku 4. Aneksa IV. ugovoru je produžen rok izvođenja radova do 29. svibnja ove godine.

Sada se, napomenimo, i dalje čeka izvedba šetnice i završetak ozelenjavanja, prije sva parkirališna mjesta budu otvorena za korištenje. U ožujku ove godine, iz Grada navode da je parkiralište u zapadnom dijelu kompleksa, da je izgrađena nova prometnica s javnom rasvjetom, kao i da su uklonjene 52 ruševine i nekorištene građevine na prostoru. Još treba završiti pješačku šetnicu između Autobusnog i Glavnog kolovora, pri čemu se cijelo područje sustavno ozelenjava kako bi postalo sigurnije i pristupačnije građanima.