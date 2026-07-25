Kakav je plan: Pred zatvaranje, Grad na Jakuševcu sprema ogroman posao od 50 miilijuna eura

Planira se održavanje Jakuševca još četiri godine, iako je Planom o gospodarenju otpada predviđeno zatvaranje u 2029. godini. Znamo o čemu je riječ.

Gradska skupština Grada Zagreba u ožujku je usvojila Plan gospodarenja otpadom Grada Zagreba za razdoblje do 2029. godine. U trogodišnjem razdoblju, jedan od središnjih projekata bit će izvedba Centra za gospodarenje otpadom u Resniku. Prema tome, još tri godine može se koristiti odlagalište Jakuševec-Prudinec, što je ujedno i rok u kojemu se planira njegovo zatvaranje.

Dok se priprema izgradnja novog CGO-a na oko 16 hektara, na najvećem zemljištu u Zagrebu, Jakuševec itekako tako treba održavati. Između ostalog, ne bi li se spriječile nesreće poput one u kojoj su, u početkom prosinca 2023. godine na odlagalištu ozlijeđena tri radnika - nakon što je došlo do odrona otpada.

Ipak, zašto postupak javnog savjetovanja otkriva da će građenje, održavanje i upravljanje podsustavima Jakuševec trajati naredne četiri godine, odnosno do 2030.? Za ovaj postupak Grad će platiti 50 milijuna eura, a riječ je o još jednom okvirnom sporazumu koji se sklapa na višegodišnje razdoblje - moguće na kraći period.

Kontinuitet rada do planiranog zatvaranja

Iznos od 50 milijuna eura Grad Zagreb očito je osigurao da bi Jakuševec narednih 48 mjeseci funkcioniralo 'kako treba', odnosno za građenje, održavanje i upravljanje podsustavima odlagališta. Do 27. srpnja, postupak je u prethodnom savjetovanju, nakon čega se otvara natječaj za izvođača.

U tehničkom opisu pojašnjeno je da Grad Zagreb priprema novi četverogodišnji okvirni sporazum za građenje, održavanje i upravljanje svim povezanim podsustavima odlagališta otpada Jakuševec-Prudinec. Novi sporazum počet će se primjenjivati nakon isteka ili financijske iskorištenosti postojećeg sporazuma, koji vrijedi do 18. listopada 2026. godine. To će osigurati kontinuitet rada odlagališta u razdoblju do njegova planiranog zatvaranja.

Odlagalište treba dalje funkcionirati

Predmet nabave obuhvaća sve radove potrebne za funkcioniranje odlagališta, pri čemu su svi podsustavi međusobno tehnički povezani, pojašnjava opis. To pak znači da održavanje ili zahvat na jednom sustavu izravno utječe na rad ostalih, a zbog čega će se pojedini radovi izvoditi isključivo prema uputama nadzornog inženjera te uz suglasnost projektanta i naručitelja. Izvođač će morati primjenjivati hrvatske, europske ili međunarodne tehničke norme, odnosno njihove jednakovrijedne standarde, ističe se u dokumentaciji.

U dokumentaciji je opisan susta za prikupljanje i odvodnju procjednih voda, koji je izveden na svim plohama odlagališta. Sustav čine drenažne cijevi, šahtovi, kolektori i kompenzacijski bazeni koji procjedne vode odvode do sabirnih bazena, čime se sprječava njihovo nekontrolirano prodiranje u okoliš. Upravo je održavanje tih sustava ključno za siguran rad odlagališta i ispunjavanje okolišnih standarda do njegova konačnog zatvaranja, koje Grad Zagreb planira nakon uspostave Centra za gospodarenje otpadom u Resniku, navedeno je.

Ističe se da je Jakuševec-Prudinec glavno odlagalište komunalnog i neopasnog otpada Zagreba i okolice. Nakon zatvaranja prostirat će se na oko 54 hektara, a projektirano je tako da će završna visina tijela odlagališta dosegnuti oko 45 metara iznad okolnog terena. Trenutačno se na odlagalištu svakog mjeseca odloži oko 16.000 tona neopasnog otpada, odnosno približno 192.000 tona godišnje, što odgovara oko 350.000 prostornih metara otpada.