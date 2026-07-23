Nakon dugih 6 godina pripreme: Nova obala od 9 milijuna eura u 'predgrađu' Splita

Projekt uređenja obalnog pojasa ušao je u završnu fazu pripreme, a nakon javnog savjetovanja slijedi natječaj za izvođača radova.

Grad Kaštela u pripremi je natječaja za veliki javni projekt koji će u promijeniti vizuru uz more nadomak Splita. Riječ je o uređenje obalnog pojasa Kaštel Stari - Kaštel Novi za koje je planirano izdvojiti devet milijuna eura.

Projekt je u fazi javnog savjetovanja do 29. srpnja, a nakon toga očekuje se otvaranje javnog poziva za izvođača radova. Ističe se kako će cjelokupnim zahvatom obalni pojas između Kaštel Starog i Kaštel Novog dobit će novu funkcionalnu, infrastrukturnu i krajobraznu vrijednost, primjereno jednom od najvažnijih javnih prostora na lokaciji.

Ovdje treba istaknuti kako je riječ o projektu čija se realizacija dugo čeka. Točnije od 2020. godine.

Dugih 6 godina

Projekt uređenja obalnog pojasa između Kaštel Starog i Kaštel Novog nije nova ideja, već se o njemu govori već nekoliko godina. Pripreme su započele još 2020. godine izradom elaborata zaštite okoliša, dok je dvije godine kasnije odabran projektant glavnog projekta i najavljen nastavak realizacije. Ipak, zbog složenosti zahvata, dugotrajnog ishođenja potrebnih dozvola, rasta cijena građevinskih radova i zatvaranja financijske konstrukcije, projekt nije krenuo planiranom dinamikom, zbog čega se u javnosti stekao dojam da je od njega odustalo.

Grad Kaštela u međuvremenu je nastavio s pripremom dokumentacije i razradom projekta, koji je dodatno proširen i usklađen s novim zahtjevima. Posljednjih godinu dana projekt je ponovno ušao u aktivnu fazu pripreme, uz najavu ishođenja građevinske dozvole i početka radova nakon osiguranja financiranja. Grad Kaštela | foto: TZ Grada Kaštela

Priprema gradilišta

Projekt uređenja obalnog pojasa između Kaštel Starog i Kaštel Novog obuhvatit će opsežne pripremne, građevinske i infrastrukturne zahvate kojima će se postojeća riva i obalni prostor prilagoditi suvremenim standardima korištenja i sigurnosti. Radovi će započeti geodetskim iskolčenjem i snimanjem cijelog zahvata, izradom potrebne izvedbene dokumentacije te uspostavom privremene regulacije prometa kako bi se tijekom gradnje osigurao nesmetan pristup okolnim objektima.

Posebna pažnja posvetit će se zaštiti arheološkog lokaliteta kaštela Andreis, gdje će se prije početka građevinskih radova provesti mjere zaštite u suradnji s konzervatorima. U sklopu pripremnih radova uklonit će se dotrajala urbana oprema, postojeće asfaltne i betonske površine, rubnjaci, zidovi i drugi elementi koji se ne mogu zadržati, dok će se vrijedni kameni elementi i dio opreme pažljivo demontirati i sačuvati za ponovnu uporabu.

Završetkom pripremne faze stvorit će se preduvjeti za izvedbu novih obalnih konstrukcija i cjelovito uređenje prostora.

Izgradnja obalnih građevina

Središnji dio projekta odnosi se na izgradnju i rekonstrukciju obalnih građevina te uređenje prometnih i pješačkih površina. Izvest će se podmorski i kopneni iskopi, uklanjanje postojećih betonskih dijelova te izgradnja novih obalnih konstrukcija uz potrebna nasipavanja kamenim materijalom i uređenje temeljnog tla.

Na novo pripremljenoj podlozi izgradit će se nosiva kolnička konstrukcija te armiranobetonske prometne i biciklističke površine, čime će se unaprijediti sigurnost i funkcionalnost prometovanja uz obalu. Projekt uključuje i izvedbu novih opločenja, uređenje pješačkih zona te prilagodbu svih visinskih i funkcionalnih spojeva između nove rive i postojećeg urbanog tkiva.

Posebna će se pažnja posvetiti kvaliteti izvedbe svih nosivih slojeva, stabilnosti konstrukcija i dugotrajnosti ugrađenih materijala. Po završetku građevinskih radova izradit će se geodetski i hidrografski snimci izvedenog stanja te sva dokumentacija potrebna za tehnički pregled i evidentiranje novoizgrađene infrastrukture. Loše postavljena prometna signalizacija | foto: Facebook; Dnevna doza prosječnog Dalmatinca

Komunalna infrastruktura

Projekt obuhvaća i potpunu obnovu komunalne infrastrukture kako bi uređeni obalni pojas zadovoljio suvremene standarde korištenja. Izgradit će se nova vodovodna i hidrantska mreža s pripadajućim oknima, cjevovodima i sustavom odvodnje, dok će se paralelno izvesti nova elektroinstalacijska mreža s kabelskom infrastrukturom i temeljima za stupove javne rasvjete.

Postojeći rasvjetni stupovi, svjetiljke i dotrajale elektroinstalacije bit će demontirani, a novi sustav javne rasvjete osigurat će kvalitetnije i energetski učinkovitije osvjetljenje cijelog poteza. U sklopu radova evidentirat će se sve podzemne instalacije te će se izraditi geodetski snimci nove infrastrukture prije zatrpavanja instalacijskih koridora. Time će se osigurati dugoročna pouzdanost komunalnih sustava te jednostavnije održavanje u budućnosti. Cjelokupna infrastrukturna mreža bit će usklađena s novim uređenjem obale i planiranim prometnim rješenjima.

Krajobrazno uređenje

Značajan dio projekta posvećen je krajobraznom uređenju kojim će se obalni prostor oplemeniti novim zelenim površinama i očuvanjem postojećeg vrijednog drvoreda. Postojeći tamarisi bit će pažljivo izvađeni, privremeno zbrinuti te ponovno posađeni ili premješteni, ovisno o njihovom stanju i projektom predviđenim lokacijama. Izvest će se nova sadna mjesta, ugraditi geotekstil, nasuti plodna zemlja i urediti površine predviđene za sadnju stabala, palmi i drugog mediteranskog bilja.

Nakon završetka građevinskih radova slijedi i fino planiranje zelenih površina, sadnja vegetacije i završno hortikulturno uređenje koje će prostoru dati prepoznatljiv mediteranski karakter. Uz nove zelene površine obnovit će se i urbana oprema te stvoriti kvalitetniji uvjeti za boravak stanovnika i posjetitelja uz more.