Sprema se proširenje magistrale u centralnoj Dalmaciji: Novi, drugi kolnik ide od mosta do poznatog naselja

Ogromni zahvati na Jadranskoj magistrali (D8) pripremaju se, ni manje ni više, kod grada Šibenika. Jedan zahvat kreće, za drugi treba dokumentacija.

Kod grada Šibenika, objavljeno je u svibnju iz tog grada, planiraju se dva nova čvora na državnoj cesti D8, Jadranskoj magistrali. Projektom od 20 milijuna eura zaokružio bi se plan izgradnje triju ključnih čvorova na području Šibenika, a Hrvatske ceste raspisale su natječaj za izvedbu.

U okviru tog projekta se predviđa izmještanje magistrale u duljini od približno 1,2 kilometra, ali izgleda da to nije jedini značajan projekt na D8 na ovom području. Hrvatske ceste (HC) u sustavu javne nabave objavljuju natječaj za izvedbu idejnog rješenja i elaborata zaštite okolišta s ishođenjem Rješenja za zahvat dogradnje drugog kolnika te državne ceste - na području Grada Šibenika. Posao se procjenjuje na vrijednost od 49 tisuća eura, a prema opisu u Projektnom zadatku, predviđa i spomenutu izgradnju novih čvorova.

Ništa bez studije

U sustavu elektroničke nabave (EOJN) dostupan je Projektni zadatak za ovaj projekt, izrađen u svibnju ove godine. U zadatku je navedeno da je prometna studija važan korak u planiranju uređenja i izgradnje državne cestovne mreže kod Šibenika.

- S obzirom na to da državna cesta D8 prolazi kroz sam Grad Šibenik, Prostornoprometno-građevinskom studijom cestovne mreže državnog značenja na širem području grada Šibenika, među ostalim planiranim zahvatima, predviđa se izgradnja drugog kolnika državne ceste DC8 između Šibenskog mosta i Brodarice te izgradnja jednog kolnika obilaznice Brodarice, od čvora Brodarica do Morinjskog mosta. Predloženo tehničko rješenje rezultira povećanjem propusne moći Jadranske magistrale na području grada Šibenika, posebice u ljetnim mjesecima kada je zagušenje prometom najveće, a posljedično i povećanjem sigurnosti na predmetnoj dionici, dalje se navodi.

Proširenje D8 na četiri trake

U skladu s planom, Grad Šibenik prethodno je početkom 2017. usvojio Master plan održive mobilnosti grada, a na snazi su trenutno Prostorni plan Šibensko-kninske županije, Izmjene i dopune (V.) Prostornog plana uređenja Grada Šibenika te cjelovite Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Šibenika. U projektnom zadatku piše da prostorni planovi dopuštaju ostvarenje nužnih zahvata u prostoru vezanih uz izgradnju prometne infrastrukture grada.

Opisuju modernizaciju i korekciju 'loših tehničkih elemenata na glavnim prometnim pravcima s naglaskom na povećanje sigurnosti prometa i pješaka', predviđaju priključak novih urbanih područja, povezivanje gradskih prometnica prema D8, ali i proširenje magistrale na četiri vozne trake. To rješenje povećalo bi kapacitet i protočnost prometa, navodi projektni zadatak.

U planu 10,3 km nove ceste

Kako je dalje navedeno u dostupnoj dokumentaciji, projekt izgradnje drugog kolnika državne ceste D8 u Šibeniku obuhvaća dionicu od 10,3 kilometra - na potezu od Šibenskog mosta do novoplaniranog čvora Brodarica. Novi kolnik gradio bi se uz postojeću prometnicu, a hoće li to biti s desne ili lijeve strane, tek će se odrediti prema postojećoj izgrađenosti prostora.

Pojedini zahvati već su predvidjeli građevinske zahvate na D8 radi povećanja protočnosti. Primjerice, u zoni čvora Njivice predviđeno je izmještanje trase državne ceste DC8 u duljini od 1.300 metara zbog postojeće izgrađenosti. Zbog nepovoljne tlocrtne geometrije postojeće trase između lokacija Gimnazija i Rokići, gdje je računska brzina samo 50 kilometara na sat, drugi kolnik bit će izgrađen lijevo, kroz brdo Šubićevac, uz izgradnju tunela dugog 550 metara, stoji u dokumentaciji HC-a.

Vizualizacija novog raskrižja | foto: Grad Šibenik

Detalji izvedbe

Nadalje, između čvorova Vidici i Ražine, zbog nepovoljnih prometnih i tehničkih karakteristika dionice, predviđeno je novo izmještanje trase u duljini od 700 metara. Na južnom dijelu trase, od čvora Ražine do planiranog čvora Brodarica, drugi kolnik gradit će se s lijeve strane postojeće prometnice.

Zbog izgradnje rampi planiranog čvora Mandalina bit će potrebno izmjestiti istočnu benzinsku postaju oko 50 metara sjevernije, na česticu 4662/1 katastarske općine Šibenik. U nastavku prema Morinjskom mostu predviđena je izgradnja obilaznice naselja Brodarica, odnosno nove trase s dva prometna traka ukupne duljine nešto veće od 4,1 kilometra.

Zahtjevi naručitelja

Naručitelj traži da se u okviru izrade novog rješenja prouči i analizira svu dosad raspoloživu tehničku, prostorno-plansku i prometnu dokumentaciju kao i da se lokaciju obiđe s predstavnikom naručitelja (Hrvatskih cesta). Bit će potrebno izraditi varijantna rješenja trase, uskladiti ih s prostorno-planskom dokumentacijom te kroz višekriterijalnu analizu odabrati optimalno rješenje za daljnju projektnu razradu. Za svaku varijantu potrebno je izraditi procjenu vrijednosti investicije s detaljnim prikazom troškova (za trasu, objekte, opremu, odvodnju, instalacije, projektiranje, nadzor, izvlaštenje i druge elemente).

Idejno rješenje mora prikazati osnovne karakteristike objekata na trasi, njihove položaje, presjeke, stacionaže, varijantna rješenja, način temeljenja, konstrukcijska rješenja te rješenja odvodnje i opreme ceste. Potrebno je provesti i geotehnička istraživanja radi analize geoloških, hidrogeoloških i geotehničkih uvjeta te odabira najpovoljnije varijante trase. Rok za izradu idejnog rješenja je godinu dana od uvođenja u posao, a rok za prijavu je 1. rujna ove godine.