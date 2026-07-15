Ništa od održavanja poznatog podiznog mosta: Postupak poništen godinu dana nakon otvaranja nabave

Hrvatske ceste planiraju izvanredno održavanje poznatog podiznog mosta u Dalmaciji. Trebalo je krenuti, ali nakon Odluke o poništenju će pričekati.

Tisno je poznato po svom podiznom hidrauličkom mostu. Hidraulični podizni sistem omogućuje podizanje i spuštanje dijela konstrukcije po dva puta svaki dan. Da bi se raspored uredno nastavio - most treba održavati.

Prošlog ljeta, u srpnju 2025. godine, u javnoj nabavi pojavio se predmet za izvanredno održavanje tog mosta na državnoj cesti DC121. No, umjesto početka radova, nakon godinu dana nabava je poništena jer nije bilo valjanih ponuda. U stvari, razlog za poništenje uz jednu pristiglu ponudu prilično je bizaran.

Nakon godinu dana - poništenje nabave

Dana 8. srpnja 2025. godine Hrvatske ceste pokrenule su natječaj za izvanredno održavanje hidrauličkog podiznog mosta Tisno na državnoj cesti DC121. Godinu dana kasnije, nabava procijenjene vrijednosti od 210 tisuća eura ipak je poništena jer na natječaj nije pristigla nijedna valjana ponuda, kako piše u Odluci o poništenju.

Kako dalje piše, Odluka je donesena 8. lipnja 2026. godine, u skladu s člankom 298. Zakona o javnoj nabavi. Prema tom Zakonu, postupak se poništava kada nakon isključenja ponuditelja ili odbijanja ponuda ne preostane nijedna valjana ponuda.

Nisu produljili valjanost

Prisjetimo se da je prema Zapisniku s otvaranja pristigla samo ponuda zajednice tvrtki Sintaksa i Sormiko, koje su ponudile izvesti radove za 174 tisuće eura bez PDV-a. Prema obrazloženju Odluke o poništenju, do poništenja je došlo nakon što je na zahtjev Hrvatskih cesta za produljenjem roka valjanosti ponude zajednica dostavila Izjavu o neproduljenju.

- Kako je pristigla samo jedna ponuda, postupak javne nabave se poništava sukladno članku 298., stavku 1., točki 8., stoji na kraju obrazloženja.

Čemu produljenje?

Budući da poništenje postupka zbog odbijanja produljenja roka valjanosti ponude nije čest slučaj u javnoj nabavi, vrijedi podsjetiti što to zapravo znači. Naručitelji - u ovom slučaju Hrvatske ceste - mogu zatražiti produljenje roka valjanosti ponude kada postupak javne nabave potraje dulje od prvotno planiranog.

Naime, izjava o produljenju roka valjanosti osigurava da ponuda ostane obvezujuća do trenutka donošenja Odluke o odabiru. U takvim slučajevima omogućuje se sklapanje ugovora bez potrebe za raspisivanjem novog natječaja. Kod mosta u Tisnom to se ipak neće dogoditi već će naručitelj morati pokrenuti novi postupak. Most u Tisnom | Foto: TZ Murter

Sanacija će pričekati

Podsjetimo, most u Tisnom jedan je od posljednjih hidrauličkih podiznih mostova u Hrvatskoj i jedina je cestovna veza s otokom Murterom. Iako je sustav za podizanje i spuštanje ispravan te se most otvara dva puta dnevno, tijekom rada javljaju se vibracije, a električna oprema je zastarjela. I dalje se koriste osigurači i sustavi upravljanja starije izvedbe koje je potrebno zamijeniti suvremenijim i pouzdanijim rješenjima, što će sada, čini se, ipak morati pričekati.

Na mostu je predviđena rekonstrukcija električnog upravljanja pokretnim dijelom mosta, obnova razvodnog ormara automatike i upravljačkog pulta te ugradnja nove upravljačke opreme. Time bi se povećali pouzdanost, sigurnost i jednostavnost upravljanja mostom. Prisjetimo se i da nam je za podizni tip mosta, odnosno pokretne mostove stručnjak za mostogradnju Zlatko Šavor u podcastu nedavno objasnio zašto se takvi mostovi danas u pravilu ne grade.

- Zapravo su komplicirani. Uz to, ako hoćete da se brzo otvaraju i zatvaraju, to je užasno skupa mehanika. Imaju svojih mana i posebno su komplicirani. Mehanika izaziva strašne probleme. Nije za preporučiti, rekao je Šavor, a cijelu epizodu podcasta možete pogledati ovdje.