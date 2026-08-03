Pomaknut rok za novu magistralu do granice: HC promijenio troškovnik, tvrtke se moraju prilagoditi

Tvrtke se moraju prilagoditi novom troškovniku koji je u javnoj nabavi objavio naručitelj, Hrvatske ceste. Odnosi se na projekt od 60 milijuna eura.

Bjelovar i Virovitica godinama čekaju izgradnju brze ceste koja bi povezala dva grada kontinentalne Hrvatske. Cijeli projekt uključuje i povezivanje s Mađarskom, a nakon dugog razdoblja pripreme i zastoja, krajem siječnja 2026. započeli su radovi na prvoj dionici brze ceste DC12 od Bjelovara prema Virovitici.

Riječ je o dionici dugoj 9,38 kilometara, za koju je osigurano 82 milijuna eura bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije, dok vrijednost trenutačnih radova iznosi oko 45 milijuna eura. Radovi se izvode na podetapama 1A i 1B, koje obuhvaćaju trasu od Bjelovara do čvora Bulinac, a izvodi ih tvrtka Zagorje gradnja. Uskoro se očekuje i nastavak radova na novim dionicama, a evo zašto je produžen rok za dostavu ponuda.

Novi projekt za nastavak

Dok traju radovi na prvoj fazi, Hrvatske ceste (HC) raspisale su natječaj za nastavak izgradnje brze ceste između Bjelovara i Virovitice. Natječaj se odnosi na podetape 1C i 2A, odnosno dionicu od čvora Bulinac do čvora Velika Pisanica, ukupne duljine 11,37 kilometara. Procijenjena vrijednost radova iznosi 61,54 milijuna eura, što znači da će nova dionica stajati oko 5,5 milijuna eura po kilometru.

Podetapa 1C predstavlja završetak prve etape do čvora Bulinac, dok podetapa 2A označava nastavak trase prema Velikoj Pisanici. Time projekt dobiva kontinuitet i ulazi u novu fazu realizacije.

Za preostali dio trase, od Velike Pisanice do Špišić Bukovice, dug oko 19 kilometara, trenutačno se izrađuje projektna dokumentacija. Ta će dionica povezati prometnicu s graničnim prijelazom Terezino Polje i zaokružiti cijeli prometni pravac DC12, koji od čvorišta Vrbovec 2 preko Bjelovara i Virovitice vodi prema Mađarskoj.

Novi troškovnik - novi rok

Za radove na podetapama 1C i 2A ukupno duge 11,37 kilometara u javnoj nabavi 31. srpnja se pojavila obavijest o pomicanju roka za dostavu ponuda. Rok je s lipnja pomaknut na rujan, a u postupku javne nabave za radove na dionici BJ-VT (etapa 1C i 2A), objavljena je izmjena dokumentacije. Izmjena se odnosi na ažuriranje informacija, a naručitelj je objavio novi troškovnik zA etape 1C i 2A koji u potpunosti zamjenjuje prethodni te ga su ponuditelji obvezni ispuniti i dostaviti u ponudi.

Izmijenjeni su i dokumenti Ostale upute, obrasci i izjave, odredbe o jamstvima u dokumentaciji za ponuditelje te prijedlog ugovora o javnoj nabavi. Naručitelj je objavio i tehničku dokumentaciju povezanu s izmjenama, dok će na preostala neodgovorena pitanja odgovoriti naknadno.

Brza cesta Bjelovar-Virovitica | foto: Virovitičko-podravska županija

U fazama do punog profila ceste

Projekt brze ceste DC12 podijeljen je u više podetapa i faza kako bi se omogućila postupna izgradnja i učinkovitije upravljanje radovima. Dionica od Bjelovara do čvora Bulinac, ukupne duljine 14,25 kilometara, gradi se kroz podetape 1A, 1B i 1C.

U prvoj fazi izvodi se lijevi kolnik brze ceste, što uključuje izgradnju prometne trake, pripadajuće infrastrukture, mostova, podvožnjaka, sustava odvodnje, prometne signalizacije, zaštite od buke i uređenja okoliša. Paralelno se provode i pripremni radovi poput izmještanja elektroenergetskih instalacija i prelaganja komunalne infrastrukture.

Nakon završetka prve faze i dobivanja potrebnih uporabnih dozvola slijedi druga faza projekta, odnosno izgradnja desnog kolnika. Time će se dovršiti puni profil ceste, uključujući dogradnju objekata, konačno uređenje prometne opreme i dodatne radove na sustavima odvodnje i zaštiti okoliša.

Važnost projekta za promet i razvoj regije

Brza cesta DC12 važna je karika u razvoju cestovne mreže sjeverne Hrvatske jer povezuje Podravinu sa Zagrebom i granicom s Mađarskom. Njezina izgradnja trebala bi rasteretiti postojeće prometnice i smanjiti promet kroz naseljena područja, čime će se povećati sigurnost i kvaliteta života stanovništva.

Projekt je uvršten među infrastrukturne zahvate od državnog interesa, a njegovom realizacijom očekuje se rasterećenje državnih cesta D43, D2 i D28, bolja prometna povezanost te stvaranje uvjeta za nove investicije i razvoj poduzetništva.