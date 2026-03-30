Korak bliže brzoj cesti koja se čeka 20 godina: Nova dionica koštat će 5,5 milijuna eura po kilometru

Dok se gradi prva faza jedne od najvažnijih brzih cesta u Hrvatskoj, za drugu se traži izvođač radova vrijedan 60 milijuna eura.

Bjelovarčani i Virovitičani godinama čekaju izgradnju brze ceste kao ozebli sunca, a projekt se napokon pomaknuo s mrtve točke. Nakon dugog razdoblja pripreme i zastoja, krajem siječnja započeli su radovi na prvoj dionici brze ceste DC12 od Bjelovara prema Virovitici. Riječ je o dionici dugoj 9,38 kilometara, za koju je osigurano 82 milijuna eura bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije, dok vrijednost trenutačnih radova iznosi oko 45 milijuna eura.

Radovi se izvode na podetapama 1A i 1B, koje obuhvaćaju trasu od Bjelovara do čvora Bulinac, a izvodi ih tvrtka Zagorje gradnja. Ova dionica predstavlja temelj buduće prometnice koja će povezati ovaj dio kontinentalne Hrvatske s Podravinom i granicom s Mađarskom.

Novi natječaj za drugu fazu dionice

Dok traju radovi na terenu, Hrvatske ceste (HC) raspisale su novi natječaj za nastavak izgradnje. Ovaj natječaj odnosi se na podetape 1C i 2A, odnosno dionicu od čvora Bulinac do čvora Velika Pisanica, ukupne duljine 11,37 kilometara. Procijenjena vrijednost radova iznosi 61,54 milijuna eura.

Podetapa 1C predstavlja završetak prve etape, odnosno dio trase do čvora Bulinac, dok podetapa 2A označava nastavak prema Velikoj Pisanici. Time projekt dobiva kontinuitet i prelazi u novu fazu realizacije, što je ključno za njegovu ukupnu dinamiku i napredak.

Za preostali dio trase, od Velike Pisanice do Špišić Bukovice, dug oko 19 kilometara, trenutačno se izrađuje projektna dokumentacija. Riječ je o posljednjoj dionici koja će povezati ovu prometnicu s graničnim prijelazom Terezino Polje i time zaokružiti cijeli prometni pravac.

brza cesta Bjelovar - Virovitica | Foto: Virovitičko - podravska županija

Od lijevog do punog profila ceste

Jedan od ključnih elemenata ovog projekta je detaljno razrađena faznost gradnje. Dionica od Bjelovara do čvora Bulinac, ukupne duljine 14,25 kilometara, podijeljena je u više podetapa i faza kako bi se omogućila postupna izgradnja i učinkovitije upravljanje projektom.

U prvoj fazi izvodi se lijevi kolnik brze ceste. To uključuje kompletnu izgradnju prometne trake s pripadajućom infrastrukturom, objektima u trasi poput mostova i podvožnjaka, sustavima odvodnje, prometnom signalizacijom, zaštitom od buke te uređenjem okoliša. Paralelno s tim provode se i pripremni radovi poput izmještanja elektroenergetskih instalacija i prelaganja komunalne infrastrukture.

Lijevi kolnik gradi se kroz podetape 1A, 1B i 1C, pri čemu svaka od njih obuhvaća niz tehničkih i infrastrukturnih zahvata. Tijekom te faze izvode se i privremeni spojevi na postojeću prometnu mrežu kako bi pojedini dijelovi mogli funkcionirati kao zasebne cjeline prije konačnog dovršetka.

Nakon završetka prve faze i ishođenja potrebnih uporabnih dozvola prelazi se na drugu fazu projekta - izgradnju desnog kolnika. Ova faza podrazumijeva dovršetak pune širine ceste, uključujući dogradnju postojećih objekata, konačno uređenje prometne opreme i signalizacije te dodatne radove na sustavima odvodnje i zaštiti okoliša. Tek završetkom desnog kolnika cesta dobiva puni profil i konačni kapacitet.

brza cesta Bjelovar - Virovitica | Foto: Virovitičko - podravska županija

Dugoročni učinci na promet i razvoj

Brza cesta DC12 dio je prometnog smjera koji povezuje Podravinu sa Zagrebom i predstavlja važnu kariku u razvoju cestovne mreže sjeverne Hrvatske. Njezina izgradnja donosi višestruke koristi. Rasterećenjem postojećih prometnica smanjit će se promet kroz naseljena područja, čime će se poboljšati kvaliteta života lokalnog stanovništva. Istodobno, bolja prometna infrastruktura otvara prostor za nove investicije i razvoj poduzetništva.

Projekt je uvršten među infrastrukturne zahvate od državnog interesa, a njegovom realizacijom očekuje se rasterećenje postojećih državnih cesta D43, D2 i D28, veća sigurnost prometa te brža i kvalitetnija povezanost sa Zagrebom.