Galerija iz zraka: Ovako se gradi brza cesta od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog, na trasi i vijadukt

Prvi dio do Kloštra Vojakovačkog gradi se preko tri godine, a kad se gradilište zatvori treba napraviti još 22,5 kilometra prometnice.

U ovoj godini ponovno se očekuje izgradnja više važnih cesta u Hrvatskoj, a na neke se uistinu dugo čeka. Jedna od takvih je i trasa Križevci - Kloštar Vojakovački, poznata kao Križevačka obilaznica, jedan od najvećih projekata Hrvatskih cesta (HC), koja bi trebala biti dovršena idućeg ljeta.

Izvođač radova je poznata kompanija Kamgrad, koja se i na svojim društvenim mrežama pohvalila napretkom. Riječ je o projektu podijeljenom u više dionica, a trenutačno se izvodi prva dionica duga 7,5 kilometara.

Na trasi nadvožnjaci i mostovi

Trenutačno se izvodi sjeverni (lijevi) kolnik na dionici od km 12+475 do km 19+400 (faza 4.1.), nakon što je u fazi 2.2. izvedena rekonstrukcija i izmještanje srednjenaponskih i niskonaponskih vodova, čime je omogućeno nesmetano izvođenje glavnih radova.

- Radovi uključuju kolničku konstrukciju (tamponski sloj, cementno stabilizirani nosivi sloj i bitumenizirani nosivi sloj) uz kontinuiranu kontrolu zbijenosti, nosivosti i ravnosti. Paralelno se izvode radovi na unutarnjoj i vanjskoj odvodnji, uključujući lagune, separatore i regulaciju vodotoka, napisali su iz Kamgrada.

Posebnu pažnju privlače objekti na trasi: nadvožnjak HŽ-2 - najveći i tehnički najzahtjevniji na dionici, prvi u svijetu izveden s Peri Variokit Composite Track sustavom za kolničku ploču spregnute konstrukcije, te Brezov most, koji je također zahtjevan zbog složenih tehničkih rješenja. Izvedba oba objekta odvija se uz stalni promet željeznice i rekonstrukciju kontaktne mreže, uz prostorna i vremenska ograničenja.

- Na svim objektima (jedan podvožnjak, dva mosta i četiri nadvožnjaka) betonski radovi završeni su do razine kolničke konstrukcije, a trenutačno se ugrađuje oprema (odbojne i pješačke ograde, hidroizolacija i sl.). Unatoč otežanim uvjetima zbog učestalih padalina, radovi napreduju planiranom dinamikom zahvaljujući angažmanu cijelog Kamgradova tima na gradilištu, dodali su. brza cesta Križevci - Kloštar Vojakovački | Foto: Kamgrad

Nastavak prema Koprivnici

Nakon završetka dionice brze ceste od Križevaca do Kloštra Vojakovačkog, slijedi nastavak radova prema Koprivnici. Na stranicama Grada Križevaca u studenom 2025. objavljeno je da radovi napreduju prema planu, a tada su bili završeni svi ključni zemljani radovi, dok se radilo na kolničkoj konstrukciji, mostovima i pratećoj infrastrukturi.

Riječ je o dvotračnoj cesti, a nakon završetka ovih 7,5 kilometara u naredne dvije faze planira se izgradnja preostalih 24 kilometra do Koprivnice, što je bilo poznato još krajem 2025. godine. Trenutačno aktivno gradilište vrijedno je oko 30 milijuna eura, dok su projekti za nastavak procijenjeni na gotovo 2 milijuna eura, što daje naslutiti ukupnu vrijednost buduće izgradnje. brza cesta Križevci - Kloštar Vojakovački | Foto: Kamgrad

Izgradnja u etapama i fazama

U sustavu javne nabave već se traži izrada glavnih i izvedbenih projekata s ishođenjem građevinskih dozvola za lijevi kolnik, u duljini od oko 22,5 kilometra brze ceste DC10 na dionici Kloštar Vojakovački - Koprivnica. Naručitelj, Hrvatske ceste, procjenjuje vrijednost izrade projekata na 1,8 milijuna eura.

Cilj projekta je rasteretiti naselja tranzitnog prometa, omogućiti njihov nesmetani razvoj te potaknuti razvoj industrijskih zona kroz bolju prometnu dostupnost i kvalitetnu infrastrukturu. Za ovu dionicu već su izrađeni studija utjecaja na okoliš i idejni projekti, a ishođena je i lokacijska dozvola.

Izgradnja je predviđena u etapama. Prva etapa odnosi se na prelaganje i zaštitu postojećih elektroenergetskih instalacija te izgradnju nove infrastrukture za napajanje, podijeljene u dvije faze. Druga etapa obuhvaća samu izgradnju brze ceste u četiri faze: najprije izgradnju sjevernog (lijevog) kolnika u dva dijela, uključujući denivelirana čvorišta Velika Mučna i Koprivnica jug, a potom i izgradnju južnog (desnog) kolnika u istom opsegu.