Bauštelski eksperiment: Za 24 dana uzdignuta najveća printana stambena zgrada u EU, potukla klasičnu gradnju

Futurističko gradilište: U pustinji se gradi prvi hotel pomoću 3D printera
16:59 580 d 30.10.2024
02. lipanj 2026.
Neposredno uz 3D tiskanu zgradu gradila se gotovo identična zgrada izvedena klasičnim metodama. Usporedba isplativosti je šokantna.
Dok se građevinska industrija diljem Europe suočava s nedostatkom radne snage, rastom troškova i pritiskom na održivost, u francuskom Bezannesu dovršen je projekt koji bi mogao promijeniti način na koji se grade stambene zgrade. Riječ je o projektu ViliaSprint², najvećoj 3D tiskanoj višestambenoj zgradi u Europi, koju su realizirali francuski investitor Plurial Novilia i tvrtka PERI 3D Construction koristeći COBOD BOD2 sustav za 3D ispis betona.
Zgrada s 12 stanova socijalnog stanovanja prostire se na tri etaže te predstavlja prvo višestambeno zdanje u Francuskoj koje je izravno ispisano na gradilištu. Posebnu težinu projektu daje činjenica da se sva vertikalna opterećenja prenose kroz 3D tiskane zidove, što predstavlja važan tehnološki iskorak za cijeli sektor aditivne gradnje.
Objekt je službeno dovršen i predan investitoru u travnju 2026. godine. Prema riječima sudionika projekta, riječ je o jednom od najznačajnijih europskih referentnih projekata u području 3D tiskane gradnje.
Projekt ViliaSprint² nalazi se u regiji Champagne te predstavlja prvi PERI 3D građevinski projekt u Francuskoj. Zgrada je široka 11 metara, duga 34 metra i visoka 9 metara, a zbog svojih dimenzija danas nosi titulu najveće europske višestambene zgrade izvedene tehnologijom 3D ispisa betona.
Za potrebe izvedbe korišten je beton koji je razvio Holcim Lafarge, a karakteriziraju ga visoka nosivost i poboljšana protupožarna svojstva. Najveća inovacija projekta leži upravo u činjenici da su 3D tiskani zidovi preuzeli kompletnu nosivu funkciju konstrukcije. Takav pristup do sada nije bio primijenjen na objektu ovakvih gabarita.
Uz tehnologiju ispisa, projekt uključuje i niz održivih rješenja poput korištenja bio-baziranih materijala, centralne dizalice topline te fotonaponskog sustava. Time je ViliaSprint postao demonstracijski projekt koji istodobno ispituje tehnološke, ekološke i ekonomske mogućnosti nove generacije stanogradnje.
Jedna od najzanimljivijih značajki projekta jest činjenica da se neposredno uz 3D tiskanu zgradu gradila gotovo identična zgrada izvedena klasičnim metodama. Cilj investitora bio je omogućiti izravnu usporedbu brzine gradnje, troškova, organizacije rada i kasnijeg korištenja objekata. Kako navodi PERI, početni plan predviđao je 50 dana ispisa, no stvarni broj aktivnih dana tiskanja smanjen je na samo 24. Zahvaljujući tome, gruba gradnja završena je približno 50 posto brže nego kod usporedive konvencionalne zgrade.
Dodatna prednost ostvarena je kroz manju potrebu za radnom snagom, budući da su za izradu zidova bila potrebna samo tri radnika umjesto šest koliko je uobičajeno kod klasične izvedbe.
Budući da je objekt bio veći od radnog područja pisača COBOD BOD2, zgrada je podijeljena u dva segmenta između kojih se pisač premještao tijekom gradnje. Takva organizacija omogućila je paralelno izvođenje drugih građevinskih radova te dodatnu optimizaciju ukupnog trajanja projekta.
Prema informacijama koje je objavio PERI 3D Construction, iskustva stečena na projektu ViliaSprint² neće ostati izolirani eksperiment. Investitor Plurial Novilia već razmatra sljedeći korak – razvoj projekta s čak 40 stambenih jedinica u kojem bi istodobno radila dva 3D pisača. Takav pristup mogao bi dodatno povećati produktivnost i približiti 3D tiskanu gradnju široj komercijalnoj primjeni.
U vremenu kada europsko tržište traži brža i učinkovitija rješenja za izgradnju pristupačnog stanovanja, rezultati iz Bezannesa pokazuju da 3D ispis više nije rezerviran samo za eksperimentalne kuće i manje objekte. Naprotiv, tehnologija se sve ozbiljnije pozicionira kao potencijalna alternativa konvencionalnim metodama gradnje višestambenih zgrada.
Upravo zato ViliaSprint² mnogi stručnjaci već sada smatraju jednim od najvažnijih europskih građevinskih projekata posljednjih godina. Hoće li ovaj model postati novi standard, pokazat će projekti koji slijede.
