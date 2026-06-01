Proljeće na baušteli u znaku rasta: Nove stambene zgrade dominiraju

Ambiciozni planovi za stanogradnju: Gradi se gotovo 22 tisuće novih stanova, najviše trosobnih
U 2025. izdano je 11.733 građevinskih dozvola uz rast vrijednosti radova na 7,86 milijardi eura i više planiranih stanova.
10:09 14.03.2026
01. lipanj 2026.
Građevinski sektor nastavio je rast i u ožujku 2026., uz 4,2 posto veći obujam radova nego godinu ranije.
Hrvatski građevinski sektor nastavio je pozitivan trend i u ožujku 2026., potvrđujući da potražnja za građevinskim uslugama ostaje snažna unatoč izazovima s kojima se industrija posljednjih godina suočava. Prema privremenim podacima, obujam građevinskih radova bio je za 4,2 posto veći nego u ožujku prošle godine, dok je u odnosu na veljaču zabilježen rast od 0,9 posto, izvještava Državni zavod za statistiku (DZS).
Time je nastavljen uzlazni trend koji je obilježio većinu prošle godine, premda nešto umjerenijim tempom nego tijekom najintenzivnijeg investicijskog ciklusa. Posebno je značajno da rast dolazi istodobno u segmentu zgrada i ostalih građevina, što upućuje na široku bazu aktivnosti na tržištu. Podaci pokazuju i da je prvi kvartal 2026. godine zaključen s boljim rezultatima nego isto razdoblje lani.
Građevinske tvrtke tako ulaze u proljetni dio godine s optimizmom, oslonjene na nastavak javnih i privatnih investicija. Istodobno, trendovi sugeriraju da bi građevinarstvo i dalje moglo ostati jedan od važnijih pokretača gospodarske aktivnosti.
Sezonski i kalendarski prilagođeni podaci pokazuju da je ukupni obujam građevinskih radova u ožujku porastao za 0,9 posto u odnosu na veljaču. Najizraženiji mjesečni rast zabilježen je kod radova na zgradama, gdje je aktivnost povećana za 1,8 posto, dok je kod ostalih građevina evidentiran blagi pad od 0,7 posto.
Na godišnjoj razini slika je još povoljnija. Ukupni obujam radova u ožujku bio je za 4,2 posto veći nego u istom mjesecu 2025. godine. Radovi na zgradama porasli su za 4,0 posto, a na ostalim građevinama za 3,8 posto.
Promatra li se cijelo prvo tromjesečje, ukupna građevinska aktivnost bila je 2,7 posto viša nego u prvom kvartalu prošle godine, pri čemu su zgrade rasle za 3,1 posto, a ostale građevine za 1,3 posto. Takvi rezultati potvrđuju da sektor i dalje uspijeva održavati kontinuitet rasta unatoč povremenim oscilacijama tijekom pojedinih mjeseci.
Detaljniji podaci pokazuju da najveći dio građevinskih aktivnosti i dalje otpada na radove na zgradama. U ožujku je čak 59 posto svih odrađenih sati na gradilištima ostvareno upravo u tom segmentu, dok je na ostale građevine otpalo 41 posto.
Istodobno, novogradnja ostaje dominantna vrsta posla te čini 63,4 posto ukupno odrađenih sati, dok rekonstrukcije, održavanje i ostali radovi sudjeluju s 36,6 posto. Kod zgrada je udio novogradnje dosegnuo 41,7 posto ukupnih radova, što potvrđuje kontinuiranu aktivnost na stambenim, poslovnim i javnim projektima.
Vrijednosti indeksa također pokazuju da je građevinska aktivnost u ožujku dosegnula jednu od najviših razina posljednjih godina, pri čemu je ukupni izvorni indeks obujma radova iznosio 147,7 bodova uz bazu prosjeka 2021. godine. Takva razina aktivnosti ukazuje na snažnu iskorištenost kapaciteta sektora i nastavak investicijskog zamaha.
Hoće li se ovakav trend zadržati i tijekom ostatka godine, uvelike će ovisiti o dinamici infrastrukturnih projekata, tržištu nekretnina te dostupnosti radne snage, koja i dalje ostaje jedan od ključnih izazova građevinske industrije.
