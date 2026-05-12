Cijene građevnog materijala ubrzano rastu, prije samo 5 godina sve je bilo jeftinije za čak 31%

Državni zavod za statistiku objavio je zabrinjavajuće podatke o aktualnim cijenama građevnog materijala u Hrvatskoj, ponavlja se povijest.

Proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u travnju 2026. u usporedbi s ožujkom 2026. više su za 1,6%, a u odnosu na travanj 2025. za 3,2%. Ako usporedimo proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu u travnju 2026. s prosjekom 2021., tada su više za 31,3%, izvještava Državni zavod za statistiku (DZS).

Analiza pokazuje kako su proizvođačke cijene građevnog materijala na domaćem tržištu nastavile su rasti i u travnju 2026., potvrđujući trend postupnog, ali kontinuiranog povećanja troškova u građevinskom sektoru. U odnosu na ožujak iste godine, raspon rasta upućuje na ubrzanje u odnosu na prethodne mjesece. Što za građevinsku operativu i investitore nije dobra vijest.

Značajan dugoročni porast cijena

Na godišnjoj razini, odnosno u usporedbi s travnjem 2025., zabilježen je rast od 3,2%, što pokazuje stabilan, ali ne i dramatičan inflacijski pritisak. Iako ovi kratkoročni pokazatelji sugeriraju umjeren rast, dugoročnija usporedba otkriva znatno izraženiji trend.

U odnosu na prosjek iz 2021. godine, cijene su više za čak 31,3%. Takav skok jasno ukazuje na strukturne promjene u troškovima proizvodnje građevinskih materijala. Povećanje cijena može se povezati s nizom faktora, uključujući troškove energije, sirovina i logistike. Ovi podaci imaju izravan utjecaj na ukupne troškove gradnje i investicijske odluke u sektoru. Analiza bi trebala pokazati kolika je potreba za stanovima | foto: Freepik

Od stabilnosti do naglog rasta

Detaljniji uvid u mjesečne indekse pokazuje kako su cijene građevnog materijala od 2021. do 2026. prošle kroz razdoblje ubrzanog rasta. Dok su 2021. godine indeksi bili blizu referentne vrijednosti 100, već 2022. dolazi do osjetnijeg povećanja koje se nastavlja i u 2023. godini.

Tijekom 2024. i 2025. rast se stabilizira, ali cijene ostaju na povišenim razinama. U travnju 2026. indeks doseže vrijednost od 131,3 u odnosu na baznu 2021. godinu, što potvrđuje dugoročni uzlazni trend.

Paralelno mjesečni pomaci u 2026. godini relativno su blagi, ali konzistentni, što ukazuje na postupno prilagođavanje tržišta. Usporedbe s prethodnim mjesecima pokazuju da se rast kreće uglavnom oko 0,2% do 1,6%, bez naglih oscilacija. Takva dinamika sugerira stabilizaciju nakon razdoblja intenzivnijih poremećaja. Ipak, razina cijena ostaje visoka u odnosu na prethodna razdoblja.

Povijesni kontekst

Pogled na dugoročnu seriju godišnjih indeksa, koja seže sve do 1980. godine, pokazuje da su cijene građevnog materijala kroz povijest prolazile kroz razdoblja izrazite volatilnosti. Posebno su upečatljiva razdoblja visoke inflacije krajem 1980-ih i početkom 1990-ih, kada su indeksi bilježili ekstremne vrijednosti. U novijem razdoblju, od 2000-ih nadalje, kretanja su znatno umjerenija, uz povremene padove i blage poraste.

Međutim, nakon 2021. godine dolazi do novog vala rasta, pri čemu su 2022. i 2023. godine zabilježile značajnije povećanje. Rast se nastavio i u 2024. te 2025., iako nešto sporijim tempom. Takav kontinuitet rasta upućuje na dugotrajnije promjene u tržišnim uvjetima.