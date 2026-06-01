Nova faza obnove: Država osigurala bespovratnih 79 milijuna eura, sada je prilika

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Obnova zgrada javnog sektora oštećenih u potresu, vrijedan ukupno 79 milijuna eura. Riječ je o jednom od značajnijih financijskih instrumenata namijenjenih jačanju otpornosti javne infrastrukture, uz istodobno podizanje energetske učinkovitosti i smanjenje emisija stakleničkih plinova.

Sredstva će biti osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Program konkurentnost i kohezija 2021. – 2027. Poseban naglasak stavljen je na potpomognuta i brdsko-planinska područja za koja je rezervirano čak 64 milijuna eura. Cilj je omogućiti kvalitetniju i sigurniju obnovu objekata koji imaju važnu društvenu funkciju te ih prilagoditi suvremenim energetskim i sigurnosnim standardima.

Prijave od kraja srpnja

Poziv je objavljen kao otvoreni poziv u privremenom modalitetu, a projektni prijedlozi zaprimat će se od 28. srpnja 2026. godine u 12 sati do 30. rujna 2026. godine u 12 sati. Sufinancirat će se izrada projektne dokumentacije i obnova zgrada javnog sektora oštećenih tijekom potresa u Hrvatskoj u skladu s načelom 'Build Back Better' (izgradnja/obnova bolje nego prije katastrofe). Time se želi osigurati da zgrade nakon obnove budu sigurnije, energetski učinkovitije i pristupačnije korisnicima.

Obnova podrazumijeva izvođenje svih potrebnih radova kojima se objekt dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti u skladu s pravilima struke i važećim propisima. Program obuhvaća zgrade oštećene u potresima iz 2020. godine na području Grada Zagreba te deset županija, među kojima su Zagrebačka, Krapinsko-zagorska, Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija.

U planu su zahvati na objektima koji imaju ključnu ulogu u funkcioniranju lokalnih zajednica i javnih službi. Nakon zatvaranja Poziva svi zaprimljeni projekti prolazit će postupak ocjenjivanja kako bi se sredstva usmjerila prema najkvalitetnijim prijedlozima.

Visoki energetski standardi

Svrha Poziva je provedba obnove zgrada javnog sektora oštećenih tijekom potresa u Hrvatskoj u skladu s Build Back Better principom. Očekivani rezultati uključuju smanjenje projektirane potrošnje energije za grijanje od najmanje 50 posto, smanjenje projektirane potrošnje primarne energije od najmanje 30 posto te smanjenje emisija ugljikova dioksida u odnosu na stanje prije obnove.

Za zgrade koje imaju status kulturnog dobra propisan je zahtjev za smanjenje godišnje primarne energije od najmanje 30 posto, uz dodatno smanjenje potrebne toplinske energije za grijanje. Na taj način program ne doprinosi samo sanaciji posljedica potresa nego i ostvarivanju ciljeva zelene tranzicije. Energetska obnova postaje sastavni dio svakog projekta, čime se dugoročno smanjuju troškovi korištenja i održavanja javnih objekata. Posebna vrijednost programa leži u činjenici da se sigurnosna i energetska obnova provode istodobno, što povećava učinkovitost ulaganja. Očekuje se da će rezultati projekta imati pozitivan učinak na kvalitetu javnih usluga i život građana.

Uvjeti

Za prijavu na natječaj prihvatljive su zgrade javnog sektora koje su u potpunosti u vlasništvu javnog sektora, nisu stambene te se na najmanje 80 posto njihove korisne površine obavlja društvena djelatnost. Među prihvatljivim djelatnostima nalaze se odgoj i obrazovanje, znanstvena djelatnost, kultura, zdravstvo, socijalna skrb, državna uprava, pravosuđe, sport, vatrogastvo, zaštita i spašavanje te humanitarna pomoć.

Istodobno, radi sprečavanja segregacije i poštivanja europskih i međunarodnih standarda, nisu prihvatljive zgrade u kojima se pruža dugotrajna rezidencijalna odnosno institucijska skrb. U okviru ovog Poziva neće se dodjeljivati državne potpore, pa projektni prijedlozi koji sadrže elemente državnih potpora neće moći ostvariti financiranje.

Iznosi

Maksimalni intenzitet potpore iznosi 85 posto za izradu projektne dokumentacije, upravljanje projektom, administraciju te aktivnosti promidžbe i vidljivosti, dok za samu obnovu iznosi 80 posto. Najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu iznosi 120.000 eura, a najviši 29,5 milijuna eura.

Potencijalnim prijaviteljima na raspolaganju je i stručna podrška Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pri pripremi projektnih prijedloga, što bi trebalo dodatno povećati kvalitetu prijava i uspješnost provedbe programa. U tom kontekstu Ministarstvo će za sve potencijalne prijavitelje organizirati i informativne radionice putem platforme Microsoft Teams.