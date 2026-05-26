Hrvati ‘muljali’ s milijunima eura za obnovu nakon potresa? EPPO podignuo optužnicu protiv trojice i tvrtke

EPPO je podignuo optužnicu protiv tri osobe i jedne tvrtke zbog sumnje da su lažnom dokumentacijom prikazali štetu od potresa kako bi dobili novac.

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu podignuo je optužnicu protiv tri osobe i jedne tvrtke zbog sumnje na subvencijsku prijevaru i krivotvorenje dokumentacije. Prema navodima tužiteljstva, okrivljenici su na temelju lažnih dokumenata pokušali prikazati da je elektroenergetska infrastruktura jedne tvrtke oštećena u potresu, kako bi ostvarili pravo na novac iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Riječ je o sredstvima namijenjenima obnovi nakon razornih potresa koji su 28. i 29. prosinca 2020. pogodili Sisačko-moslavačku županiju. Novac iz Fonda solidarnosti EU-a bio je predviđen za obnovu energetske infrastrukture, elektrana, energetskih sustava i povezanih objekata koji su pretrpjeli štetu u potresima.

Prema EPPO-u, u ovom je slučaju Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja tvrtki odobrilo oko 2,5 milijuna eura, dok je na kraju isplaćeno 1,7 milijuna eura za troškove za koje tužiteljstvo tvrdi da zapravo nisu bili prihvatljivi.

Sumnja se da su lažno prikazali štetu od potresa

Prema optužnici, jedan od okrivljenika, ujedno vlasnik optužene tvrtke, između siječnja 2022. i listopada 2023. prijavio se u ime svoje tvrtke na javni poziv tadašnjeg Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja. Javni poziv odnosio se na financiranje obnove energetske infrastrukture oštećene u potresima na području Sisačko-moslavačke županije.

Da bi prijava bila prihvaćena, tvrtka je morala dokazati da je šteta nastala upravo kao posljedica potresa. Uz prijavu je trebalo dostaviti nalaze o oštećenjima elektroenergetske infrastrukture, dokaz o ispitivanju srednjonaponskog kabela te drugu dokumentaciju kojom bi se potvrdila povezanost štete s potresom.

EPPO tvrdi da je vlasnik tvrtke organizirao krivotvorenje potrebne dokumentacije uz pomoć druge dvojice okrivljenika - sudskog vještaka građevinske struke i ovlaštenog inženjera elektrotehnike. Prema sumnjama tužiteljstva, u dokumentima je neistinito navedeno da je elektroenergetska infrastruktura tvrtke oštećena u potresu, iako za to nije bilo stvarne osnove.

Navodno uvećani troškovi sanacije mreže

Osim što je, prema optužnici, lažno prikazana veza između potresa i oštećenja infrastrukture, tužiteljstvo sumnja i da su troškovi sanacije bili umjetno uvećani. Sudski vještak građevinske struke navodno je napuhao iznos potreban za sanaciju postojeće elektroenergetske mreže.

Na temelju tako pripremljene dokumentacije, vlasnik tvrtke podnio je zahtjev Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. Ministarstvo mu je potom odobrilo oko 2,5 milijuna eura iz Fonda solidarnosti EU-a, a njegovoj tvrtki isplaćeno je 1,7 milijuna eura. EPPO smatra da se radilo o neprihvatljivim troškovima, odnosno o novcu koji tvrtka, prema tvrdnjama tužiteljstva, nije imala pravo dobiti.

Blokirana imovina tvrtke

Na prijedlog EPPO-a, sudac istrage naložio je blokadu imovine i sredstava na računu optužene tvrtke u iznosu od 1.513.878,66 eura. Cilj te mjere je osigurati moguću naplatu i oduzimanje nezakonito stečene imovinske koristi ako se tijekom sudskog postupka dokaže krivnja.

EPPO navodi da se optuženike tereti za kaznena djela povezana sa subvencijskom prijevarom i krivotvorenjem dokumenata. Ako budu proglašeni krivima, prijeti im kazna do deset godina zatvora.

EPPO istražuje štetu za proračun EU-a

EPPO je neovisno tužiteljstvo Europske unije, zaduženo za istrage, kazneni progon i podizanje optužnica u predmetima koji se odnose na kaznena djela protiv financijskih interesa EU-a. To uključuje prijevare s europskim sredstvima, korupciju, prekogranične prijevare s PDV-om i druge oblike zlouporabe europskog novca.

U ovom slučaju riječ je o novcu iz europskog fonda namijenjenog obnovi nakon potresa, zbog čega je predmet u nadležnosti EPPO-a. Tužiteljstvo ističe da se sve osobe obuhvaćene optužnicom smatraju nevinima dok im se krivnja ne dokaže pravomoćnom presudom nadležnog hrvatskog suda.