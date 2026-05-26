Bauštela od Marjana do Bačvica: Pola Splita u radovima, konačno ušminkan i kultni plato

Prije i poslije: Splitske plaže i šetnica sve bliže velikoj rekonstrukciji, ovako će izgledati
Planirano je proširenje šetnice, uređenje novih zelenih površina, postavljanje javne rasvjete, tuševa i svlačionica.
16:44 6 d 19.05.2026
26. svibanj 2026.
Od građevinskih radova po Splitu, doslovno, sve se praši. Veća i manja gradilišta na javnim površinama pripremaju grad za ljetne gužve.
Split nastavlja s intenzivnim radovima na održavanju i obnovi javnih površina, a tijekom prve polovice svibnja provedeni su brojni zahvati usmjereni na poboljšanje sigurnosti pješaka i funkcionalnosti gradskog prostora. Radovi su obuhvatili sanacije nogostupa, kamenih opločenja, stepenica i potpornog zida, kao i niz manjih komunalnih intervencija na više gradskih lokacija.
Cilj aktivnosti je podizanje kvalitete javnog prostora i osiguravanje sigurnijeg svakodnevnog korištenja gradskih površina za građane i posjetitelje. Poseban naglasak stavljen je na frekventne gradske prometnice i zone pojačanog pješačkog prometa, gdje su dotrajale površine zahtijevale hitnu obnovu.
Iz Grada Splita poručuju kako se time nastavlja kontinuitet ulaganja u komunalnu infrastrukturu i održavanje urbanog standarda, posebno uoči ljetne turističke sezone. Kao i da su u fokusu radova uoči sezone bili zahvati koji izravno utječu na sigurnost kretanja i vizualno uređenje grada.
Među značajnijim zahvatima ističe se sanacija nogostupa na Poljičkoj cesti kod zgrade HEP-a, gdje je obnovljena oštećena pješačka površina na jednoj od prometnijih gradskih lokacija. Uređen je i plato na Bačvicama kako bi se poboljšao pristup građanima i posjetiteljima tog dijela grada.
Opsežniji radovi izvode se na području Koteksa, gdje je u tijeku sanacija kamenog opločenja i stepenica. Završena je prva faza radova koja je uključivala uklanjanje postojećeg kamenog opločenja i dotrajalih stepenica, dok će se nastavak obnove odvijati u narednom razdoblju.
Na potezu Ulice kralja Zvonimira, od Pupačićeve do Palmotićeve ulice, također su u tijeku radovi na obnovi nogostupa. Paralelno s tim, na području Instituta za oceanografiju i ribarstvo na Marjanu izvodi se sanacija potpornog zida kako bi se osigurala stabilnost i sigurnost prostora.
Radovi se nastavljaju i u Gundulićevoj ulici, na potezu od Sukoišanske do zgrade Suda, gdje se provodi opsežna sanacija kamenog opločenja. Dosad su završeni radovi uklanjanja starog kamenog opločenja, izvedeni su iskopi i odvoz materijala, kao i tamponiranje, betonaža te postavljanje rubnjaka.
Postava novog kamenog opločenja planirana je od 25. svibnja, čime će se završiti jedna od zahtjevnijih faza uređenja ove gradske dionice.
Uz velike infrastrukturne zahvate, Grad je proveo i niz manjih komunalnih intervencija na različitim lokacijama. U Valpovačkoj ulici uklonjeni su bivši boksevi za kontejnere, dok su u centru grada izvedene dodatne sanacije kamenih površina.
Na više lokacija postavljeni su zaštitni stupići radi povećanja sigurnosti prometa i sprječavanja nepropisnog parkiranja, uključujući Mikačićevu ulicu, Dragovode, Teutinu ulicu te Ulicu Ćirila i Metoda. Iz gradske uprave poručuju kako će se ulaganja u komunalnu infrastrukturu nastaviti i tijekom narednih mjeseci, s ciljem stvaranja kvalitetnijeg i sigurnijeg urbanog prostora za građane.
