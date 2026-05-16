Split gradi novu zgradu na Žnjanu: Građevinska dozvola čekala se više od tri godine, imamo nacrte

Trošak izgradnje procijenjen je na nešto više od pola milijuna eura. Radovi će početi ovisno o natječaju za izvođača radova koji je upravo u pripremi.

Grad Split priprema natječaj za zanimljivu izgradnju na top lokaciji. Riječ je o zgradi za branitelje koja će biti pozicionirana, ni manje ni više neko na trenutno jednoj od najatraktivnijih pozicija u gradu – Žnjanu. Projekt se trenutno nalazi u javnom savjetovanju koje traje do 18. svibnja 2026., nakon čega se očekuje raspisivanje javnog poziva za izvođača radova. Početna vrijednost projekta procijenjena je na 520.000 eura.

Lokacija

Prema podatcima iz projekta koji je izradio Arhitektonski kolektiv na čelu s Marianom Bucat, lokacija izgradnje je Kotorska ulica nalazi se u istočnom dijelu Splita, u gradskom kotaru Žnjan, koji obuhvaća i područja poput Pazdigrada i Duilova. Riječ je o novijem, pretežno stambenom dijelu grada, s puno modernih zgrada i apartmana, koji je posljednjih godina postao vrlo popularan i za život i za turistički najam.

Sama Kotorska ulica je manja, sporedna ulica unutar tog naselja. Nije prometna ni prolazna, nego služi uglavnom stanarima okolnih zgrada. Proteže se kroz jedan miran stambeni blok i relativno je kratka, duga svega nekoliko stotina metara, s ograničenim brojem kućnih brojeva. Okružena je sličnim ulicama i povezana s većim prometnicama poput Pazdigradske i Puta Žnjana.

Jedna od glavnih prednosti njezine lokacije je blizina mora. Naime novi plato Žnjan udaljen je otprilike 800 do 1.000 metara, što znači da se do nje može doći pješice za desetak do petnaest minuta. Ulica se nalazi blago uzdignuto u odnosu na obalu, pa mnogi stanovi imaju i djelomičan pogled na more, no iz projekta je teško zaključiti hoće li to biti slučaj i s ovom zgradom. nova zgrada, Žnjan | foto: screen shot EOJN / Arhitektonski kolektiv

Tlocrt

Prema uvidu u nacrte, nova zgrada za branitelje u Splitu bi trebala imati jednu podzemnu etažu koja će biti garaža. Uz to dvije nadzemne etaže sa stanovima. Previđeno je da zgrada sadrži četiri stana, s balkonima.

Građevina je projektirana kao kombinacija armiranog betona i klasičnih zidanih zidova, što osigurava čvrstoću i stabilnost. Međukatne konstrukcije, kao i krov, izvedeni su kao armiranobetonske ploče debljine oko 17 centimetara. nova zgrada, Žnjan | foto: screen shot EOJN / Arhitektonski kolektiv

Konstrukcija

U suterenu su predviđeni deblji armiranobetonski zidovi, dok su na višim etažama zidovi zidani, ali dodatno ojačani betonskim serklažima. Unutar zgrade komunikacija se odvija putem dvokrakog armiranobetonskog stubišta s podestom.

Temeljenje je planirano na temeljnim trakama koje nose konstrukciju objekta. Ipak, ako se tijekom iskopa utvrde drugačiji uvjeti tla, predviđena je mogućnost izmjene rješenja temeljenja. U tom slučaju može se razmotriti izvedba temeljne ploče umjesto temeljnih traka. nova zgrada, Žnjan | foto: screen shot EOJN / Arhitektonski kolektiv

Saga o građevinskoj dozvoli

Postupak dobivanja građevinske dozvole započeo je u lipnju 2022. godine, kada je predan zahtjev za gradnju zgrade u Split. Već na početku utvrđeno je da dokumentacija nije potpuna jer je nedostajala ovjera međa od strane susjeda, što je znatno usporilo daljnji tijek postupka. Rješavanje tog problema potrajalo je mjesecima, a cijelo vrijeme komunikacija s nadležnim službama bila je spora i nejasna. U međuvremenu je projekt više puta nadopunjavan kako bi zadovoljio sve potrebne uvjete, no unatoč tome nije bilo pravovremenih informacija o statusu predmeta, piše dalmacijadanas.hr.