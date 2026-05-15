Ugradnja jednog lifta stoji gotovo 100.000 eura: Od čelika do staklenog okna, riječ je o zahtjevnom projektu

Građevinski dio projekta temelji se na izvedbi lagane čelične konstrukcije sa stupovima i gredama koje će nositi platformu i vodilice dizala.

Koliko zapravo košta ugradnja jednog dizala u javnoj zgradi? Grad Zagreb pokrenuo je nabavu za ugradnju lifta u Knjižnici Tina Ujevića u Ulici grada Vukovara, a procijenjena vrijednost radova iznosi 81.244 eura bez PDV-a. Riječ je o projektu kojim će se unutar postojeće zgrade knjižnice ugraditi vertikalno podizna platforma za osobe smanjene pokretljivosti, uz kompletnu izvedbu čelične konstrukcije, elektroinstalacija i pratećih građevinskih radova.

Na prvi pogled riječ je o relativno 'malom' projektu, no kada se trošak usporedi s većim javnim ulaganjima, postaje jasno koliko su ovakvi zahvati zapravo skupi. Primjerice, ugradnja pet do šest ovakvih liftova stajala bi oko pola milijuna eura, što je iznos usporediv s rekonstrukcijom vrelovoda i crpnih pumpi ili obnovom nekoliko kilometara kolnika ceste, odnosno prometnice.

Projekt u Knjižnici Tina Ujevića zamišljen je tako da se postojeći prostor gotovo uopće ne mijenja. U dokumentaciji se navodi kako neće biti promjena u prostornoj i funkcionalnoj organizaciji zgrade, osim poboljšanja pristupačnosti između prizemlja i kata. Površina građevine ostaje ista, a svi postojeći sadržaji knjižnice ostaju u funkciji.

Nova platforma unutar postojeće zgrade

Prema glavnom projektu, vertikalno podizna platforma bit će smještena unutar postojećeg zračnog prostora prizemlja i povezivat će dvije etaže svladavajući visinsku razliku od približno 4,5 metra. Sama konstrukcija projektirana je kao samostalno čelično okno pravokutnog oblika dimenzija oko 1,8 puta 2 metra i ukupne visine nešto veće od sedam metara.

Građevinski dio projekta temelji se na izvedbi lagane čelične konstrukcije sa stupovima i gredama koje će nositi platformu i vodilice dizala. Konstrukcija će biti izrađena od hladno oblikovanih čeličnih profila kvadratnog presjeka povezanih čeličnim prečkama i zavarenim spojevima. U praksi to znači da će se unutar knjižnice postaviti svojevrsni samostalni 'čelični toranj' bez potrebe za velikim rušenjima ili ozbiljnijim zahvatima u postojeću armiranobetonsku konstrukciju zgrade.

Projektanti su pritom morali voditi računa o postojećoj konstrukciji objekta jer izvorna projektna dokumentacija zgrade nije bila dostupna. Stanje konstrukcije utvrđivalo se arhitektonskim snimanjem i analizom postojećeg prostora. Čelično okno oslanjat će se na postojeće armiranobetonske ploče, dok će se dodatno sidriti u stropnu konstrukciju pomoću mehaničkih sidara. Ilustracija: Pixabay

Stakleno okno i moderna izvedba

Jedan od vizualno zanimljivijih dijelova projekta bit će obloga od kaljenog stakla kojom će se zatvoriti čelično okno platforme. Time će se postići moderniji izgled dizala, ali i zadržati otvorenost prostora unutar knjižnice.

Projekt uključuje i kompletnu antikorozivnu zaštitu čelične konstrukcije kako bi sustav mogao dugotrajno funkcionirati bez većih oštećenja. Čelični elementi premazivat će se posebnim zaštitnim slojevima ukupne debljine 160 mikrona, a svi dijelovi konstrukcije prije montaže prolazit će dodatnu obradu i čišćenje.

Osim same konstrukcije, projekt obuhvaća i strojarske te elektroinstalacijske radove potrebne za rad platforme. Građevina već ima postojeći kolno-pješački pristup s Vukovarske ulice pa nisu potrebni dodatni zahvati na prometnoj infrastrukturi.

Ilustracija: PIxabay

Konstrukcija projektirana za potres i dugotrajnu uporabu

Velik dio projekta odnosi se na sigurnost konstrukcije i otpornost tijekom korištenja. Nosiva konstrukcija projektirana je od konstrukcijskog čelika klase S235, a svi elementi dimenzionirani su prema europskim normama za projektiranje čeličnih konstrukcija i otpornost na potres.

Projekt uključuje i detaljne statičke proračune opterećenja koja će djelovati na platformu tijekom rada, uključujući težinu konstrukcije, opterećenja tijekom korištenja, djelovanje vjetra i seizmičke utjecaje. Za zagrebačko područje korišteni su parametri potresnog opterećenja sukladni važećim kartama potresnih područja Hrvatske.

Predviđena je i protupožarna zaštita nosive konstrukcije, pri čemu će se otpornost od 90 minuta osigurati posebnim protupožarnim oblogama koje štite čelične elemente u slučaju požara. Novougrađen lift u zgradi autora teksta

Stroga kontrola tijekom izvođenja radova

Sam postupak izrade i montaže konstrukcije bit će pod posebnim nadzorom. Svi elementi proizvodit će se radionički, dok će se na gradilištu provoditi montaža, zavarivanje i završna zaštita konstrukcije. Projekt detaljno propisuje način izvođenja zavarivanja, kontrole spojeva i geodetskih mjerenja tijekom montaže, a zavarivači će morati imati posebne ateste i certifikate.

Nakon završetka radova provest će se završna kontrola stabilnosti konstrukcije i pregled svih ugrađenih elemenata prije puštanja platforme u rad. Predviđeni uporabni vijek konstrukcije iznosi najmanje 25 godina uz redovno održavanje i nadzor sustava.