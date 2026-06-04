Na istoku Hrvatske grade se 42 moderne kuće i 3 stambene zgrade: Prvo najam 25 godina, a onda vlasništvo

Županija na istoku planira gradnju više od 40 kuća i tri zgrade, ali kvadrati neće biti za svakoga. Prednost imaju deficitarna zanimanja i obitelji.

U javnoj nabavi traži se izrada projektne dokumentaciju za izgradnju novih domova u Osječko-baranjskoj županiji. No, više od 40 obiteljskih kuća i tri stambene zgrade neće biti za svakoga. U okviru programa 'Naša Slavonija i Baranja - naš dom', planiraju se primarno za zaposlene u deficitarnim zanimanjima, a najveću prednost imat će obitelji s više djece.

Revitalizacija ruralnih područja

Kako je objavljeno na stranicama Osječko-baranjske županije, program 'Naša Slavonija i Baranja - naš dom' dio je šire županijske stambene i demografske politike županije, a financijski se oslanja na kombinaciju županijskog proračuna, općinskih, odnosno gradskih doprinosa i državnih, ali i EU sredstava. U javnoj nabavi upravo je osvanuo projektni zadatak u kojemu je pojašnjeno kako je riječ o programu s ciljem revitalizacije ruralnih područja, ostanka mladih obitelji, razvoj gospodarstva te ravnomjeran razvoj.

- Županija provodi program radi rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji na području Osječko-baranjske županije, objašnjeno je.

U nastavku piše kako je s ciljem realizacije OBŽ već provela javni poziv za partnerstvo s jedinicama lokalne samouprave radi prijenosa prava vlasništva. Vlasništvo se prenosi kako bi se na pojedinim česticama moglo izgraditi planirane obiteljske kuće i stambene zgrade.

- Provedenim javnim pozivom odabrane su jedinice lokalne samouprave, odnosno zemljišta u vlasništvu za izgradnju 42 obiteljske kuće i tri stambene zgrade. U tablici je navedeno na kojim točno zemljištima se predviđa izgradnja.

Stanovi i kuće za djelatnike u deficitarnim zanimanjima

Kako smo pročitali u dokumentu, tri zemljišta nalaze se u Općini Viškovci, tri u Općini Feričanci, jedna u općini Kneževi Vinogradi, još tri u Općini Darda, a po jedna u Općini Draž te u Općini Drenje. Nadalje, po dva zemljišta su u općinama Vladislavci i Bilje, jedno u Općini Antunovac, u Općini Podravska Moslavina, dva u Općini Marijanci, te još jedno zemljište u Općini Levanjska Varoš.

Po tri zemljišta raspoređena su u Općini Popovac i Općini Bizovac, jedna u Petlovcu, po dva u Općini Gorjani. Konačno, po jedno zemljište je u općinama Semeljci, Trnava te Strizvojna.

Na odabranim zemljištima gradit će se ranije navedeni broj stambenih jedinica, a već se zna da će korisnici imati mogućnost najma do čak 25 godina. Predviđeno je da bi u tome roku mogli otplatiti vrijednost nekretnine koja tada postaje njihovo vlasništvo, kako je opisano u Projektnom zadatku.

- Odmah počinjemo pripremu javne nabave za izradu projektne dokumentacije za izgradnju obiteljskih kuća, pa vjerujemo da ćemo prve stanare u kućama i zgradama imati u roku dvije godine, nedavno je najavila županica Osječko-baranjske županije, Nataša Tramišak.

Fokus programa je na mladima i obiteljima s više djece, a prednost će imati oni koji rade u deficitarnim zanimanjima, primjerice u medicini, te pripadnici Hrvatske vojske, napomenuto je kod najave pokretanja nabave za projektiranje novih domova za mlade u Slavoniji.

Dokumentacija za ishođenje dozvole

Predmet projektnog zadatka odnosi se na izradu kompletne projektne dokumentacije za izgradnju 42 obiteljske kuće i tri višestambene zgrade s po devet stanova u okviru programa 'Naša Slavonija i Baranja - naš dom' na području 19 jedinica lokalne samouprave.

Dokumentacija obuhvaća sve faze: od ishođenja građevinske dozvole, izrade podloga za energetske suglasnosti (HEP ODS, HEP Plin), projektiranja i pripreme za gradnju, do ishođenja uporabne dozvole i upisa u katastar i zemljišne knjige. Također uključuje sve potrebne elaborate (na primjer, geomehanički), klimatsko potvrđivanje te primjenu EU zahtjeva poput DNSH načela i pripadajućih obrazaca.

Obiteljske kuće projektiraju se kao samostojeće prizemnice s dva parkirna mjesta, otvorenim dnevnim prostorom, tri spavaće sobe, kupaonicom, WC-om i kotlovnicom, te vanjskom terasom. U projektnom zadatku navedeno je da će površina kuća biti do 115 četvorna metra, a bruto površina do 140 kvadrata. Inače, u pripadajućem dokumentu vidi se i kako će prostorije biti tlocrtno raspoređene. Županica Nataša Tramišak | foto: Facebook, N. Tramišak

Tehnički detalji novih kuća

Konstrukcijski, nosiva konstrukcija kuće predviđena je s armiranobetonskim elementima podnim i stropnim pločama, gredama i stupovima, koji će biti dimenzionirani u skladu sa staričkim proračunom i tehničkim propisima. Stabilnost i prostorna ukrućenost kuće osigurat će se izvedbom vertikalnih i horizontalnih armiranobetonskih serklaža.

Predviđena je izvedba vanjskih nosivih i unutarnjih pregradnih zidova od blok opeke odgovarajuće debljine, zidanih produžnim mortom. Vanjski zidovi predviđeni su s toplinsko-izolacijskim ETICS (Demit) fasadnim sustavom i završnom dekorativnom žbukom, u skladu sa zahtjevima energetske učinkovitosti i zaštite od atmosferskih utjecaja.

Konačno, krov kuće projektirat će se kao dvostrešni ili četverostrešni krov s nosivom drvenom konstrukcijom. Konstrukcija krova predviđena je od drvenih rogova, greda i ostalih pripadajućih elemenata, uz izvedbu svih potrebnih slojeva toplinske i hidroizolacije. Kao završni pokrov planiran je crijep ili drugi odgovarajući pokrovni materijal.

Financijska potpora i stanovi za mlade vojnike

Uz to, kako je u svibnju ove godine nagovijestila županica Tramišak, u županijskom proračunu za 2026. osigurano 500.000 eura financijske potpore mladim obiteljima za rješavanje stambenog pitanja. Potpore će se dodjeljivati za kupnju, gradnju, rekonstrukciju i adaptaciju kuća i stanova u iznosima od 3000 do 10.000 eura, a zbog velikog interesa planira se povećanje sredstava u rebalansu proračuna.

S obzirom na to da je najavljena obnova vojarne u Belom Manastiru, planiramo učiniti kuće na području Baranje dostupnim budućim vojnicima koji s obiteljima budu dolazili na ovo područje, dodala je županica.