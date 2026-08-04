Tri faze, pet kilometara i stotine bauštelaca: Ključna veza između Splita i Omiša ide u mega rekonstrukciju

Početna vrijednost natječaja za izvođača radova iznosi 10,5 milijuna eura, a projekt je vezan uz lokaciju Tugare.

Županijska uprava za ceste Split priprema veliki natječaj u sklopu kojega konačno u rekonstrukciju od tri faze ide županijska cesta ŽC 6142 vezana uz lokaciju Tugare. Ova prometnica predstavlja važan regionalni prometni koridor koji povezuje Split s Poljicima, Podstranom, Dugim Ratom i Omišem, pružajući alternativni pravac u odnosu na Jadransku magistralu (DC8), osobito tijekom ljetnih prometnih opterećenja i zastoja.

Treba reći kako i kako ova prometnica zbog položaja trase značajno pridonosi rasterećenju jednog od najprometnijih cestovnih pravaca u Hrvatskoj te poboljšava povezanost istočnog dijela Splitsko-dalmatinske županije. Do dovršetka brze ceste Split–Omiš, rekonstruirana ŽC 6142 imat će i stratešku ulogu kao ključna alternativna prometna veza.

Upravo zato se u projekt rekonstrukcije ulaže čak 10,5 milijuna eura koliko će iznositi početna vrijednost natječaja za izvođača radova čije se raspisivanje očekuje nakon 10. kolovoza, odnosno po okončanju javnog savjetovanja. rekonstrukcija ŽC 6142 | foto: screen shot EOJN

Faza 1: Rekonstrukcija kroz središte Tugara

Prva faza projekta obuhvaća rekonstrukciju približno 1,75 kilometara ŽC 6142 kroz središnji dio Tugara, gdje prometnica prolazi kroz gusto izgrađeno urbano područje omeđeno stambenim objektima, potpornim i ogradnim zidovima te velikim brojem kolnih priključaka. Upravo zbog izrazito ograničenog prostora projektanti su zadržali postojeći cestovni koridor gdje god je to bilo moguće, dok su poboljšanja horizontalne i vertikalne geometrije planirana na dijelovima trase s manje prostornih ograničenja.

Projekt uključuje potpunu obnovu kolničke konstrukcije, ujednačavanje širine kolnika, izvedbu proširenja u zavojima te izgradnju kontinuiranih nogostupa koji na većem dijelu postojeće prometnice danas nedostaju. Rekonstruirat će se i postojeći kolni priključci kako bi se prilagodili novom poprečnom profilu ceste, uz zadržavanje pristupa svim okolnim objektima.

Nova prometnica projektirana je za brzinu od 50 km/h, pri čemu su svi elementi trase usklađeni sa suvremenim tehničkim standardima i zahtjevima sigurnosti prometa. Posebna pozornost posvećena je racionalnom korištenju prostora kako bi se zahvati na okolnim parcelama i postojećoj izgradnji sveli na najmanju moguću mjeru.

Poštansko raskrižje

Najzahtjevniji građevinski zahvat prve faze odnosi se na potpunu rekonstrukciju raskrižja kod poštanskog ureda, gdje će se preoblikovati spoj s lokalnom cestom LC67116, proširiti plato ispred pošte te izvesti armiranobetonski potporni zidovi radi svladavanja postojećih visinskih razlika. Projekt uključuje i rekonstrukciju ostalih priključnih raskrižja, izgradnju osam autobusnih ugibališta, po četiri sa svake strane prometnice, te izvedbu novih pješačkih ograda na lokacijama gdje to zahtijevaju prostorni uvjeti.

Uz prometnicu će se rekonstruirati postojeći propusti, dograditi sustav oborinske odvodnje te izvesti betonske pasice i ojačanja postojećih podzida kako bi se osigurala stabilnost proširenog kolnika i novih nogostupa. Projektom je predviđeno i uklanjanje postojećih djelomično izvedenih nogostupa te njihova zamjena jedinstvenim pješačkim koridorom prilagođenim osobama smanjene pokretljivosti. rekonstrukcija ŽC 6142 | foto: screen shot EOJN

Faza 2: Proširenje kolnika u zavojima

Druga faza nastavlja se na završetak prve i obuhvaća oko 1,47 kilometara trase. Kao i u prethodnoj fazi, osnovni cilj je zadržati postojeći cestovni koridor uz temeljitu rekonstrukciju horizontalne, vertikalne i poprečne geometrije prometnice. Projekt uključuje proširenje kolnika u zavojima, izgradnju novih nogostupa i prilagodbu postojećih kolnih priključaka kako bi prometnica zadovoljila suvremene sigurnosne standarde.

Posebna je pozornost posvećena oblikovanju novog poprečnog profila ceste koji omogućuje sigurnije mimoilaženje vozila te kvalitetnije odvajanje kolnog i pješačkog prometa. Kolnička konstrukcija projektirana je za prometno opterećenje županijske ceste, uz projektnu brzinu od 50 km/h i zadržavanje postojećeg koridora gdje god su to dopuštali prostorni uvjeti. Završetkom ove etape rekonstruirana prometnica nastavlja se prema trećoj i završnoj fazi projekta.

Autobusna ugibališta

U građevinskom smislu druga faza donosi rekonstrukciju više priključnih raskrižja te izgradnju dva nova autobusna ugibališta, po jednog sa svake strane prometnice. Kontinuitet pješačkih površina zadržava se izvedbom kolnih ulaza preko nogostupa s upuštenim rubnjacima, čime se istodobno čuva i projektirani sustav oborinske odvodnje.

Na pojedinim dijelovima trase gradit će se pješačke ograde, betonske pasice i ojačanja postojećih potpornih zidova, dok će jedno postojeće stubište biti dograđeno radi usklađenja s novim nogostupom. Nova kolnička konstrukcija predviđena je kao elastični asfaltni sustav za teško prometno opterećenje, s dvoslojnim asfaltnim zastorom i nosivim kamenim slojem.

Projekt obuhvaća i rekonstrukciju sustava oborinske odvodnje, prilagodbu postojećih propusta te zaštitu i eventualno izmještanje komunalnih instalacija gdje to bude potrebno. Tako ova faza predstavlja logičan nastavak modernizacije prometnice, s naglaskom na poboljšanje sigurnosti pješaka, javnog prijevoza i dugotrajnosti cestovne konstrukcije. rekonstrukcija ŽC 6142 | foto: screen shot EOJN

Faza 3: Proširenje kolnika

Treća i završna faza obuhvaća gotovo dva kilometra prometnice. Projekt nastavlja koncept prethodnih etapa, zadržavajući postojeći prometni koridor uz rekonstrukciju svih ključnih elemenata prometnice kako bi se zadovoljili suvremeni tehnički standardi. Predviđeno je proširenje kolnika, izgradnja novih nogostupa, korekcija geometrije trase na dijelovima gdje to dopuštaju prostorni uvjeti te prilagodba postojećih kolnih priključaka.

Posebna pozornost posvećena je kvalitetnom rješenju odvodnje, pri čemu su uzdužni i poprečni nagibi projektirani tako da osiguraju učinkovito prikupljanje i odvodnju oborinskih voda. Kolnička konstrukcija dimenzionirana je za dugotrajan radni vijek uz prometna opterećenja karakteristična za županijsku cestu.

Rekonstrukcija raskrižja prema Naklicama

Najznačajniji građevinski zahvat treće faze predstavlja rekonstrukcija raskrižja s lokalnom cestom LC67118 prema Naklicama, gdje se gradi dodatna prometna traka za lijeve skretače, uređuju priključni radijusi i izvode novi nogostupi. Uz to će se rekonstruirati više priključaka nerazvrstanih cesta, izgraditi četiri autobusna ugibališta te zamijeniti postojeće stubište novim, prilagođenim projektiranom nogostupu.

Predviđena je izvedba novih pješačkih ograda, ojačanja postojećih zidova i armiranobetonskih elemenata koji omogućuju sigurno proširenje prometnice u ograničenom prostoru. Projekt uključuje i rekonstrukciju sustava oborinske odvodnje, prilagodbu postojećih propusta te zaštitu postojećih komunalnih instalacija kako bi se završna dionica u potpunosti uskladila s novim prometnim standardima.

Kao i u prethodnim etapama, posebna je pozornost posvećena očuvanju postojećeg prometnog koridora i smanjenju zahvata na okolnim česticama, čime se osigurava racionalna izvedba radova u zahtjevnim prostornim uvjetima. Završetkom treće faze ŽC 6142 dobit će potpuno obnovljenu prometnicu koja će zadovoljiti zahtjeve suvremenog cestovnog prometa i dugoročno povećati sigurnost svih korisnika.