A7 dobiva najzahtjevniju dionicu: Duž 12 kilometara gradit će se 11 vijadukata i 8 tunela

U provedbi projekta očekuje se angažman između 200 i 300 inženjera različitih struka, uz veliki broj građevinskih tvrtki i specijaliziranih izvođača.

Izgradnja autoceste A7 između Križišća i Žute Lokve ulazi u novu fazu. Potpisivanjem ugovora za poddionicu Jadranovo – Selce vrijednu 250 milijuna eura započinje realizacija jednog od najsloženijih infrastrukturnih zahvata u cestogradnji.

Riječ je o projektu koji će uz značajno poboljšanje prometne povezanosti donijeti i višegodišnji angažman domaće i međunarodne građevinske operative na izgradnji brojnih mostova, vijadukata i tunela. Evo kako će to izgledati.

Ključna dionica

U Crikvenici je potpisan ugovor za izgradnju poddionice Jadranovo – Selce, duge 12,3 kilometra, koja predstavlja drugu fazu izgradnje autoceste Križišće – Žuta Lokva. Nakon što je u ožujku ove godine ugovorena prva poddionica između Križišća i Jadranova, vrijedna 150 milijuna eura, ovim se ugovorom nastavlja realizacija najzahtjevnijeg dijela buduće autoceste A7.

Ugovor je u ime Hrvatskih autocesta potpisao predsjednik Uprave, Boris Huzjan, s predstavnicima zajednice ponuditelja koju čine tvrtke Kolektor CPG, Kolektor Koling, CGP, Gorenjska Gradbena Družba i Euro-Asfalt. Projekt predstavlja važan korak u dovršetku prometnog koridora koji će povezati Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju.

Autocesta (ilustracija) | foto: Unsplash, screenshot Projekt

11 vijadukata i mostova, 8 tunela

Huzjan je ovom prilikom naglasio je da će poddionica Jadranovo – Selce biti jedan od tehnički najzahtjevnijih projekata na cijeloj trasi autoceste A7. Na svega 12,3 kilometra trase planirana je izgradnja čak jedanaest vijadukata i mostova te osam tunela, što jasno pokazuje složenost zahvata.

U provedbi projekta očekuje se angažman između 200 i 300 inženjera različitih struka, uz veliki broj građevinskih tvrtki i specijaliziranih izvođača. Takav opseg radova svrstava ovu investiciju među najznačajnije infrastrukturne projekte koji su trenutno u realizaciji u Hrvatskoj.

Veliki prometni i gospodarski značaj

Lokalni i regionalni predstavnici istaknuli su kako će nova autocesta značajno rasteretiti Jadransku magistralu, posebno tijekom ljetnih mjeseci kada promet kroz Crikvenicu i okolna naselja doseže vrhunac. Gradonačelnica Crikvenice Ivona Matošić Gašparović naglasila je da će projekt poboljšati kvalitetu života stanovnika, povećati sigurnost prometa te omogućiti kvalitetniji turistički razvoj.

Sličnu poruku poslao je i zamjenik primorsko-goranskog župana Robert Matić, istaknuvši da je kvalitetna prometna infrastruktura jedan od ključnih preduvjeta gospodarskog razvoja i konkurentnosti regije. Završetkom autoceste očekuje se bolja povezanost Kvarnera s ostatkom Hrvatske te učinkovitiji prometni pravac prema jugu zemlje. novi asfalt | foto: Freepik

Bez europskih sredstava

Potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe kako je druga faza projekta, vrijedna 250 milijuna eura, donosi znatno složenije građevinske zahvate od prve dionice. Naglasio je da Vlada Republike Hrvatske i Hrvatske autoceste trenutno ulažu ukupno 400 milijuna eura u izgradnju dionice Križišće – Žuta Lokva te da se cijeli projekt financira isključivo sredstvima Hrvatskih autocesta, bez korištenja europskih fondova.

Prema njegovim riječima, riječ je o najvećem ulaganju u cestovnu infrastrukturu na ovom području nakon više od četiri desetljeća, odnosno od izgradnje obilaznice Crikvenice. Ministar je najavio i nastavak velikog investicijskog ciklusa kroz proširenje autoceste Zagreb – Karlovac, izgradnju treće trake zagrebačke obilaznice te uvođenje elektroničkog sustava naplate cestarine tijekom sljedeće godine.