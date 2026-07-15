Od Učke do Matulja sve je veliko gradilište: Ovako dva projekta mijenjaju prometnu sliku Kvarnera

BINA-Istra i HAC paralelno izvode velike infrastrukturne radove koji će potpuno promijeniti prometnu vezu Istre i Rijeke.

Ljetne turističke gužve ponovno pune prometnice na Kvarneru i u Istri, ali ove godine vozače uz kolone dočekuju i brojna gradilišta. Na riječkom području trenutačno se istodobno izvode dva velika infrastrukturna projekta koja će dugoročno znatno unaprijediti cestovnu povezanost.

Jedan se odnosi na izgradnju punog profila Istarskog ipsilona između tunela Učka i Matulja, koji provodi BINA-Istra u sklopu svoje koncesije, dok se drugi odnosi na dogradnju čvora Matulji, investiciju Hrvatskih autocesta (HAC). Iako se gradilišta prostorno nadovezuju jedno na drugo, riječ je o dva odvojena projekta, s različitim investitorima i izvođačima radova.

Radove na punom profilu A8 između tunela Učka i Matulja provodi BINA-Istra kao koncesionar Istarskog ipsilona, a izvodi ih Bouygues uz angažman domaćih građevinskih tvrtki na pojedinim dijelovima trase. Dogradnju čvora Matulji, čiji je investitor HAC, izvodi GP Krk.

Od Učke do obilaznice

Gradilište BINA-Istre proteže se kilometrima od izlaza iz tunela Učka prema Matuljima, zbog čega ga svakodnevno prolaze tisuće vozača na putu prema Rijeci ili Istri. Riječ je o jednoj od najzahtjevnijih dionica projekta dovršetka punog profila Istarskog ipsilona, na kojoj se grade novi kolnici, nadvožnjaci, potporni zidovi i sustavi odvodnje, uz opsežne iskope stijene i stabilizaciju pokosa.

Na pojedinim dijelovima već je položen završni sloj asfalta, postavljene su nove zaštitne ograde i bukobrani, dok se na drugim lokacijama još traju zemljani i betonski radovi. Završetkom projekta promet između tunela Učka i Matulja provodit će se u punom profilu autoceste, čime će se povećati sigurnost i protočnost prometa, posebno tijekom turističke sezone.

Dionica predstavlja završni korak u povezivanju Istre suvremenom autocestom prema riječkom prometnom čvorištu. Nakon dovršetka vozači će od tunela Učka do spoja na riječku obilaznicu imati znatno protočniju i sigurniju prometnicu nego danas. gradilište, Rijeka | foto: baustela.hr /Ivana Solar gradilište, Rijeka | foto: baustela.hr /Ivana Solar

Čvor Matulji

Drugo veliko gradilište nalazi se na samom čvoru Matulji, gdje Hrvatske autoceste provode njegovu dogradnju kako bi se novi puni profil A8 kvalitetno spojio na riječku obilaznicu, odnosno autocestu A7. Projekt obuhvaća izgradnju novih rampi, rekonstrukciju postojećih prometnih veza, izgradnju vijadukta Živice te uređenje prateće cestovne infrastrukture.

Cilj je povećati kapacitet čvora i omogućiti sigurnije uključivanje i isključivanje vozila, osobito u razdobljima najvećeg prometnog opterećenja. Radovi se izvode uz privremenu regulaciju prometa, zbog čega povremeno dolazi do usporavanja i stvaranja kolona.

Završetkom projekta Matulji će postati suvremeno prometno čvorište koje će moći prihvatiti znatno veći promet nego danas te u potpunosti odgovoriti novom prometnom opterećenju nakon dovršetka punog profila Istarskog ipsilona. Ističe se kako bi novi spoj trebao bi osigurati protočniji ulazak i izlazak s riječke obilaznice te smanjiti prometna uska grla na jednom od najopterećenijih cestovnih čvorišta u Primorsko-goranskoj županiji.

gradilište, Rijeka | foto: baustela.hr /Ivana Solar