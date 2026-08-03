Gradilište Više od pola milijuna eura za riječke ceste: Obnovljeno 13.000 kvadrata, gradi se i novi rotor

Više od pola milijuna eura za riječke ceste: Obnovljeno 13.000 kvadrata, gradi se i novi rotor

Ivana Solar
Ivana Solar baustela.hr

03. kolovoz 2026.

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Više od pola milijuna eura za riječke ceste: Obnovljeno 13.000 kvadrata, gradi se i novi rotor

prometnica, Rijeka | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Grad Rijeka i Rijeka plus ove su godine u prometnu infrastrukturu uložili približno 560.000 eura, a radovi se provode u svim dijelovima grada.

U prvih sedam mjeseci 2026. godine Grad Rijeka i komunalno društvo Rijeka plus uložili su više od 560.000 eura u obnovu cestovne mreže koja obuhvaća ukupno 356 kilometara prometne infrastrukture. U tom je razdoblju obnovljeno gotovo 13.000 četvornih metara kolnika i oko 1.000 četvornih metara nogostupa.

Radovi se provode u svim dijelovima grada kombinacijom sredstava mjesnih odbora i programa redovnog održavanja. Cilj je, kažu iz grada, istodobno odgovoriti na potrebe građana i osigurati dugoročnu kvalitetu prometne mreže.

Najveći zahvati

Najzahtjevniji pojedinačni zahvat izveden je u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića, gdje je obnovljeno gotovo 4.000 četvornih metara kolnika. Značajni radovi provedeni su i u Ciottinoj ulici, u kojoj je sanirano gotovo 1.300 četvornih metara kolnika te oko 1.000 četvornih metara nogostupa.

Obnova je obuhvatila i ulice Josipa Mohorića, Grbaste, Tutnovo, Milice Jadranić, Bože Vidasa, Bože Milanovića i Alessandra Manzonija. Radovi su izvedeni i u Opatijskoj ulici te na području Preluka. Time su obuhvaćene prometnice u različitim dijelovima grada. Cilj je bio na svim ovim lokacijama poboljšati sigurnost i kvalitetu svakodnevnog prometovanja.

radovi na prometnicama, Rijeka | foto: Grad Rijeka

Novi rotor

U ovom kontekstu svakako se treba spomenuti i kako je u tijeku izgradnja novog kružnog raskrižja u Kvaternikovoj ulici, na spoju s Ulicom Martina Kontuša. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 250.000 eura.

Novo kružno raskrižje zamijenit će postojeće privremeno prometno rješenje. Očekuje se da će povećati sigurnost svih sudionika u prometu i poboljšati protočnost vozila. Projektom će ujedno biti dovršena obnova kružnog prometnog pravca na istočnom dijelu grada. Radovi su trenutno u tijeku.

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Novi stupići, znakovi i pješački prijelazi

Uz obnovu prometnica nastavljena su i ulaganja u prometnu opremu i signalizaciju. Ugrađeno je više od 500 zaštitnih stupića, a u pješačkoj zoni postavljeno je još 196 novih stupića. Obnovljeni su brojni pješački prijelazi te postavljeno 27 novih prometnih znakova.

Dodatno je poboljšana vidljivost prometne signalizacije na više lokacija u gradu. Iz Grada Rijeke poručuju kako kontinuirana ulaganja povećavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Ističu i da se njima podiže kvaliteta i funkcionalnost javnog prostora u svim dijelovima grada.

radovi na prometnicama, Rijeka | foto: Grad Rijeka
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