Više od pola milijuna eura za riječke ceste: Obnovljeno 13.000 kvadrata, gradi se i novi rotor

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03. kolovoz 2026.
Grad Rijeka i Rijeka plus ove su godine u prometnu infrastrukturu uložili približno 560.000 eura, a radovi se provode u svim dijelovima grada.
U prvih sedam mjeseci 2026. godine Grad Rijeka i komunalno društvo Rijeka plus uložili su više od 560.000 eura u obnovu cestovne mreže koja obuhvaća ukupno 356 kilometara prometne infrastrukture. U tom je razdoblju obnovljeno gotovo 13.000 četvornih metara kolnika i oko 1.000 četvornih metara nogostupa.
Radovi se provode u svim dijelovima grada kombinacijom sredstava mjesnih odbora i programa redovnog održavanja. Cilj je, kažu iz grada, istodobno odgovoriti na potrebe građana i osigurati dugoročnu kvalitetu prometne mreže.
Najzahtjevniji pojedinačni zahvat izveden je u Ulici Šetalište Ivana Gorana Kovačića, gdje je obnovljeno gotovo 4.000 četvornih metara kolnika. Značajni radovi provedeni su i u Ciottinoj ulici, u kojoj je sanirano gotovo 1.300 četvornih metara kolnika te oko 1.000 četvornih metara nogostupa.
Obnova je obuhvatila i ulice Josipa Mohorića, Grbaste, Tutnovo, Milice Jadranić, Bože Vidasa, Bože Milanovića i Alessandra Manzonija. Radovi su izvedeni i u Opatijskoj ulici te na području Preluka. Time su obuhvaćene prometnice u različitim dijelovima grada. Cilj je bio na svim ovim lokacijama poboljšati sigurnost i kvalitetu svakodnevnog prometovanja.
U ovom kontekstu svakako se treba spomenuti i kako je u tijeku izgradnja novog kružnog raskrižja u Kvaternikovoj ulici, na spoju s Ulicom Martina Kontuša. Riječ je o investiciji vrijednoj oko 250.000 eura.
Novo kružno raskrižje zamijenit će postojeće privremeno prometno rješenje. Očekuje se da će povećati sigurnost svih sudionika u prometu i poboljšati protočnost vozila. Projektom će ujedno biti dovršena obnova kružnog prometnog pravca na istočnom dijelu grada. Radovi su trenutno u tijeku.
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Uz obnovu prometnica nastavljena su i ulaganja u prometnu opremu i signalizaciju. Ugrađeno je više od 500 zaštitnih stupića, a u pješačkoj zoni postavljeno je još 196 novih stupića. Obnovljeni su brojni pješački prijelazi te postavljeno 27 novih prometnih znakova.
Dodatno je poboljšana vidljivost prometne signalizacije na više lokacija u gradu. Iz Grada Rijeke poručuju kako kontinuirana ulaganja povećavaju sigurnost svih sudionika u prometu. Ističu i da se njima podiže kvaliteta i funkcionalnost javnog prostora u svim dijelovima grada.
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