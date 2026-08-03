Katastarska izmjera za lakšu kupnju i prodaju nekretnina: Sprema se usklađivanje na 15 tisuća hektara

Mnogi s nestrpljenjem očekuju katastarske izmjere u svojim općinama. Uređeni katastar i zemljišne knjige olakšavaju kupnju, ali i gradnju nekretnine.

U 69 općina u različitim dijelovima Hrvatske planira se katastarska izmjera koju treba provesti u razdoblju od 15 mjeseci u svakoj od općina. Ukupna vrijednost nabave prema procjeni mogla bi biti oko 25,36 milijuna eura, dok bi se izmjere u pojedinim općinama provodile za od 60 tisuća eura do milijun eura - ovisno o opsegu posla.

Nakon što je plan o mega katastarskoj izmjeri početkom ljeta predstavila Državna geodetska uprava, provedba za ovu godinu našla se u javnom savjetovanju. Program obuhvaća više od 132 tisuće katastarskih čestica na oko 15 tisuća hektara, a procijenjena vrijednost radova u 2026. i 2027. godini iznosi 32,1 milijun eura.

Program obuhvaća više od 132 tisuće čestica

Državna geodetska uprava u lipnju ove godine predstavila je prijedlog Godišnjeg programa katastarskih izmjera građevinskih područja za 2026. godinu. Prijedlogom su obuhvaćena građevinska područja u 57 jedinica lokalne samouprave, odnosno 69 katastarskih općina ili njihovih dijelova. Ukupno, plan uključuje više od 132 tisuće katastarskih čestica na oko 15 tisuća hektara, a procijenjena vrijednost radova u 2026. i 2027. godini iznosi 32,1 milijun eura, kako je predstavljeno.

U prethodnom savjetovanju sada se nalazi predmet procijenjene vrijednosti 25,64 milijuna eura, za izmjeru na području 69 katastarskih općina, u skladu s najavljenim. Predmet ostaje u javnom savjetovanju do 14. kolovoza.

Oko 15 tisuća hektara

Katastarska izmjera provodi se u skladu sa Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te obuhvaća niz geodetskih, tehničkih i administrativnih aktivnosti potrebnih za izradu novog katastarskog operata i obnovu zemljišnih knjiga. Posao započinje uspostavom dopunskog polja stalnih geodetskih točaka te prikupljanjem i obradom postojećih katastarskih, zemljišnoknjižnih i prostornih podataka.

Prije početka terenskih radova javnost se informira putem medija, javnih tribina i sastanaka s predstavnicima lokalne samouprave i drugih nadležnih tijela. Vlasnici i drugi nositelji prava pozivaju se da na terenu pokažu granice svojih nekretnina, koje geodetski izvoditelj obilježava trajnim međnim oznakama. Istodobno se prikupljaju podaci o zgradama, načinu korištenja zemljišta i posebnim pravnim režimima.

Na temelju prikupljenih podataka izrađuje se elaborat katastarske izmjere, koji se potom predočava vlasnicima i drugim zainteresiranim osobama radi provjere i eventualnih primjedbi. Nakon završetka predočavanja elaborat prolazi stručnu kontrolu i potvrdu Državne geodetske uprave, čime se stvaraju uvjeti za obnovu zemljišne knjige i uspostavu ažurnih evidencija o nekretninama. Cilj cijelog postupka je osigurati točne podatke o granicama, vlasništvu i stanju nekretnina te povećati pravnu sigurnost u prometu nekretninama, pojašnjeno je u tehničkom opisu nabave.

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Projekt koji traje godinama

Program je dio višegodišnjeg projekta koji se provodi od 2021. do 2030. godine s ciljem uspostave ažurnih i pouzdanih podataka o nekretninama kroz katastarske izmjere i obnovu zemljišnih knjiga. Provedbom se stvaraju preduvjeti za sigurniji promet nekretninama, kvalitetnije prostorno planiranje, učinkovitije upravljanje državnom imovinom te održivi razvoj gradova i općina.

Nakon usvajanja programa Vlade RH slijedi ugovaranje radova s geodetskim izvoditeljima, edukacija sudionika, potpisivanje sporazuma s jedinicama lokalne i područne samouprave te početak katastarskih izmjera na terenu. Od početka provedbe programa aktivnosti su pokrenute u 106 jedinica lokalne samouprave, na području 188 katastarskih općina, uz ulaganja veća od 81 milijun eura. U Državnoj geodetskoj upravi ističu kako uređene zemljišne evidencije predstavljaju temelj pravne sigurnosti, ulaganja i dugoročnog razvoja, u lipnju je objavila Državna geodetska uprava.

Veća pravna sigurnost za vlasnike nekretnina

Napominjemo, katastarska izmjera iznimno je važna stoga što omogućuje jasnije utvrđivanje granica zemljišta, pouzdanije podatke o nekretninama te veću pravnu sigurnost vlasnika i drugih nositelja prava. Uređeni katastar i zemljišne knjige važni su za sigurniji promet nekretninama, prostorno planiranje, gradnju, upravljanje zemljištem i razvoj lokalnih zajednica.

U postupku katastarske izmjere aktivno sudjeluju vlasnici i drugi nositelji prava na nekretninama. Oni sudjeluju u obilježavanju granica zemljišta vidljivim trajnim oznakama, mjerenju i prikupljanju podataka, predočavanju elaborata katastarske izmjere te izlaganju podataka na javni uvid. Na taj način imaju mogućnost zaštititi svoja prava i interese te provjeriti jesu li podaci o njihovim nekretninama pravilno evidentirani, a više o problemu izostanka evidencije pronađite ovdje.

Prije početka izmjere zainteresirane osobe obavještavaju se putem javnih objava, lokalnih glasila i javnih skupova, na kojima se objašnjava postupak i daju upute za obilježavanje granica zemljišta. Nakon obilježavanja provode se geodetska mjerenja, izrađuje elaborat katastarske izmjere te se podaci predočavaju nositeljima prava radi potvrde i eventualnih primjedbi.