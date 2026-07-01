Zamka na koju morate obratiti pažnju: 'Zemljište na prvu djeluje super, a u stvari je bezvrijedno!'

Naizgled odlična nekretninska prilika može biti 'mačak u vreći'. I to kakav. Jeste li znali da kod kupnje zemljišta treba jako dobro paziti ne samo na vlasništvo i elemente parcele koju vidite, već i na infrastrukturu o kojoj se možete informirati samo jednim klikom u katastru?

'Ne biste pogodili, ovo zemljište je bezvrijedno'

Student Pravnog fakulteta u Splitu, Tino Stipanov, poznat je po videima koje objavljuje na društvenim mrežama. U svom sadržaju objašnjava niz zamki na koje se može naići kod kupnje nekretnine. Savjeti su mu doista korisni, a u jednoj od recentnih objava otkrio je što može značajno spustiti vrijednost zemljišta koje se na prvu može činiti kao idealan ulov.

- Ovo zemljište je bezvrijedno, a nikad to ne bi pogodio. Izgleda super, dobrog je oblika, odmah je na cesti, dovoljne je površine za gradnju. I onda jednim klikom u katastar infrastrukture vidimo - bam! Dalekovod 110 kilovati. Ograničenje gradnje pored ovakvih dalekovoda je u širinu 5 do 15 metara sa svake strane, objasnio je nešto što većini vjerojatno ne bi palo na pamet, ali je iznimno važno prije nego budete spremni parcelu platiti možda i nekoliko desetaka tisuća eura.

Uz dalekovod visokog napona

Uistinu, u Elaboratima zaptite okoliša za dalekovod našli smo da su zaštitni koridori dalekovoda i kabela za jačinu od 110 kilovati nekad široki i po 20 metara sa svake strane osi dalekovoda. Ponekad i više.

Kako je uz svoju objavu napisao Stipanov, ljudi vide zemljište pored dalekovoda i misle da je sve građevno. Tek kasnije shvate da se u zaštitnom koridoru dalekovoda visokog napona najčešće ne smije graditi.



- Kod dalekovoda od 110 kilovati pa naviše, zaštitni pojas zna biti oko 15-20 metara od voda, ovisno o vrsti dalekovoda i uvjetima na terenu. To znači da ti veliki dio zemljišta može postati praktično neupotrebljiv za gradnju. Zato se infrastruktura ne gleda samo zbog priključaka - nego i zbog ograničenja koja može napraviti na terenu, zaključuje Stipanov, ističući da to nije nešto što se 'može riješiti kasnije'.