Zamka na koju morate obratiti pažnju: 'Zemljište na prvu djeluje super, a u stvari je bezvrijedno!'
01. srpanj 2026.
Osim vlasništva, prije kupnje novog zemljišta u katastru dobro provjerite infrastrukturu. U jednom slučaju, teren može biti potpuno bezvrijedan.
Naizgled odlična nekretninska prilika može biti 'mačak u vreći'. I to kakav. Jeste li znali da kod kupnje zemljišta treba jako dobro paziti ne samo na vlasništvo i elemente parcele koju vidite, već i na infrastrukturu o kojoj se možete informirati samo jednim klikom u katastru?
'Ne biste pogodili, ovo zemljište je bezvrijedno'
Student Pravnog fakulteta u Splitu, Tino Stipanov, poznat je po videima koje objavljuje na društvenim mrežama. U svom sadržaju objašnjava niz zamki na koje se može naići kod kupnje nekretnine. Savjeti su mu doista korisni, a u jednoj od recentnih objava otkrio je što može značajno spustiti vrijednost zemljišta koje se na prvu može činiti kao idealan ulov.
- Ovo zemljište je bezvrijedno, a nikad to ne bi pogodio. Izgleda super, dobrog je oblika, odmah je na cesti, dovoljne je površine za gradnju. I onda jednim klikom u katastar infrastrukture vidimo - bam! Dalekovod 110 kilovati. Ograničenje gradnje pored ovakvih dalekovoda je u širinu 5 do 15 metara sa svake strane, objasnio je nešto što većini vjerojatno ne bi palo na pamet, ali je iznimno važno prije nego budete spremni parcelu platiti možda i nekoliko desetaka tisuća eura.
Uz dalekovod visokog napona
Uistinu, u Elaboratima zaptite okoliša za dalekovod našli smo da su zaštitni koridori dalekovoda i kabela za jačinu od 110 kilovati nekad široki i po 20 metara sa svake strane osi dalekovoda. Ponekad i više.
Kako je uz svoju objavu napisao Stipanov, ljudi vide zemljište pored dalekovoda i misle da je sve građevno. Tek kasnije shvate da se u zaštitnom koridoru dalekovoda visokog napona najčešće ne smije graditi.
- Kod dalekovoda od 110 kilovati pa naviše, zaštitni pojas zna biti oko 15-20 metara od voda, ovisno o vrsti dalekovoda i uvjetima na terenu. To znači da ti veliki dio zemljišta može postati praktično neupotrebljiv za gradnju. Zato se infrastruktura ne gleda samo zbog priključaka - nego i zbog ograničenja koja može napraviti na terenu, zaključuje Stipanov, ističući da to nije nešto što se 'može riješiti kasnije'.
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