Izgradnja oaze za odmor i roštiljanje: 'Uvijek ima još posla, planiramo dodati staklene stijene'

Ivica Grdić priča nam kako je u svom dvorištu u samo dva mjeseca podigao oazu za odmor i za roštiljanje. Krenulo je neplanirano zbog izgradnje bazena.

Nekad su sam svoj majstor projekti pomno planirani mjesecima ili čak godinama unaprijed. Može to biti nešto što ste oduvijek željeli napraviti sami pa ste nakon dugo pripreme konačno prikupili potrebne alate i znanje, ali i hrabrost da se samostalno upustite u graditeljski pothvat.

Ne i Ivica Grdić, koji se na izgradnju sjenice s pečenjarom - od ideje, nacrta, do izvedbe - odlučio prilično iznenadno. Krenuo je graditi bazen, a kako je već imao betonsku ploču izlivenu u tu svrhu, odlučio joj je proširiti iskoristivost i dodati još neke sadržaje. Za svoj pothvat je nagrađen na našem natječaju u suradnji s tvrtkom Bosch.

Dodavanje svrhe

Kako nam priča Grdić, sve je krenulo sa izgradnjom ploče uz bazen. On i supruga promatrali su izlivenu ploču i zaključili jednostavno 'proširiti' iskoristivost izgradnjom sjenice i pečenjare na tom mjestu. Prilično dugo trajala je kupnja materijala.

- Mjesec dana smo tražili materijal. Na početku se nismo mogli odlučiti hoćemo li kupiti gotove elemente za pečenjaru ili ćemo samo zidati 'od nule'. Odlučili smo kupiti gotove elemente, prisjeća se sugovornik.

Naručeni su elementi za stupove sjenice, a Grdić je na projektu cijelo vrijeme radio s oko četiri do pet prijatelja. Kaže, 'uglavnom je radila ista ekipa', no ovo im nije bio prvi susret s građevinom.

- Kum je tesar i radi krovove pa smo to i ranije radili zajedno. Sam sam se nekada bavio keramikom, tako da sam osim toga dobro upoznat s keramičarskim zahvatima, dodaje Grdić.

Izgradnja u dva mjeseca, ali posla ima još

Sjenicu se krenulo graditi slaganjem stupova. Kako su se podizali, u stupove se postavljala 'mreža', priča Grdić. Zatim se 'složilo' pečenjaru, nakon čega je krenula gradnja krova. Izgradnja je krenula u rujnu, a konstrukcija s krovom i pečenjarom bila je završena u studenom - dakle, dva mjeseca kasnije. Nakon toga ostalo je još malo posla, ali se čekalo toplije vrijeme.

- Kad je prošla zima u sjenicu smo stavili i pločice. No, ima još radova, nije to još gotovo, navodi Grdić.

Da ima dodatnog posla, kaže, shvatili su tek kad su sjenicu počeli koristiti. Budući da je otvorena, vjetar je često znao pokvariti planove.

- Čim bismo nešto složili na stolove, sve bi nam odnijelo. Tako da sada razmišljamo o zatvaranju kliznim stijenama. Jednu stranu možda bismo i zazidali pa bismo ondje mogli montirati TV, priča Grdić o planovima za sjenicu. Izgradnja sjenice s pečenjarom | foto: Privatna arhiva Ima i ljetnu kuhinjicu | foto: Privatna arhiva

Najteži bili elementi pečenjare

Govori da alata na 'gradilištu' nije nedostajalo, a ni posao nije bio previše težak. Fizički najzahtjevnije bilo je podizanje elemenata za novu pečenjaru, koji su bili vrlo teški. U sjenici sada uživa cijela obitelj i ona im je omiljeno mjesto susreta.

- Punica stanuje u kući do naše. Ima svoju terasu, a mi svoju, ali sjenica nam je sada zajedničko mjesto gdje se svi nađemo. Djeca se kupaju u bazenu, a mi ih možemo nadgledati sa strane, priča.

Jedino što možda još nedostaje je, kako je rekao, zaštita od vjetra, a možda i televizor, pa će ovo i ljeti i zimi (uz prijenosni uređaj za rashlađivanje i za grijanje) biti prava oaza bez ijedne mane. Dotad, u njoj se može uživati dok vjetar nije prejak.

Ovdje pronađite ostale sam svoj majstor projekte koje smo nagradili na Bosch nagradnom natječaju.