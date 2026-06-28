Nikola i njegov kum podigli garažu od nule: 'Radili smo po buri i suncu, trajalo je 3 godine'

Bilo je lako pripremiti dokumentaciju, ali na vanjske uvjete u gradnji nitko nije mogao utjecati. Gradilo se skoro tri godine - i na suncu i na buri.

Projekt garaže izveli smo kao pravi dalmatinski bauštelci - čvrsto, funkcionalno i s naglaskom na dugotrajnost, ističe pobjednik Bosch nagradnog natječaja u kategoriji gradnja i dogradnja, Nikola Jović za Bauštela.hr. Jović je s kumom i drugim 'pomagačima' bez angažmana majstora podigao čitavu garažu.

Izvedba temelja, betoniranje i armiranje te konačno zatvaranje građevine krovom na natječaju mu je priskrbilo prvo mjesto za njegovu kategoriju, a za trud je nagrađen Laserom za križne linije AdvancedLevel 360, marke Bosch. Za portal nam je ispričao kako je sve napravljeno.

Od početka su znali da će sami graditi od nule

Tri godine, od nule, Nikola je s kumom Ivanom, koji ima puno iskustva u građevini, a ponekad i s drugim pomagačima, podizao novu garažu. Garaža je, kaže, armiranobetonska, a u njoj će osim vozila moć skladištiti i alat. Da sve bude bolje, uz novu građevinu dodatno je uređeno i dvorište.

Rukavi su zasukaniu razdoblju COVID-a, a na to da u projekt krenu 'sami' utjecalo je nekoliko faktora. Osim što je pobjednikov kum vješt građevinac, pothvat u koji su se upustili omogućio im je uštedu, ali i manje stresa bez traganja zamajstorima koje je ionako teško naći.

- Ideja je prije svega bila moga kuma Ivana. Budući da je u građevinarskim vodama, a uvijek su problemi s radnom snagom odlučili smo se raditi sami. Uz to, i radovi su bili poskupjeli, te su troškovi u građevini generalno otišli u nebesa. Niz faktora potaknuo nas je da krenemo u realizaciju vlastitog projekta. Uz to, u našem podneblju ljudi znaju ići u vlastite pothvate, ispričao nam je Jović o tome što je bio razlog samostalne bauštele.

'Usporila nas je oštrija zima'

Da će raditi sami znali su prije samog početka, no nisu mogli predvidjeti vremenske uvjete i druga iznenađenje. Zbog toga se radilo u etapama, a ne sve odjednom jer bura i kiša nisu bili poželjni na kod pojedinih faza gradnje.

- Otkad smo 'poravnali' teren prošlo je oko tri godine do završetka. Radilo se u etapama, a naravno, krenulo se s ravnanjem terena i izgradnjom temelja. Kad se poravnalo zemljište, trebalo je iznivelirati teren, zatim smo stavili sloj deke. No, onda je stigla oštrija zima pa smo stali s poslom, kaže pobjednik natječaja 'Najbolji 'sam svoj majstor' projekti od nule'.

Posao je ipak tekao, no dodatne zadrške bili su zdravstvene poteškoče kuma - 'stupa' cijele ove operacije. Jović kaže, izgradnja se definitivno odužila u odnosu na to koliko je mogla trajati, no sve je uspješno završeno, a i on i kum s rezultatom su i više nego zadovoljni. Vanjski utjecaji ipak su nešto od čega se na baušteli ne može pobjeći.

- Projekt izgradnje garaže izveli smo kao pravi dalmatinski baustelci - čvrsto, funkcionalno i s naglaskom na dugotrajnost, ističe Jović. Gradilo se u različitim uvjetima | foto: Privatna arhiva

Izazov bila 'tipična dalmatinska škrapa'

U svakom trenu do završetka projekta na gradilištu je bilo do troje, nekad i četvero sudionika, a nikome ovo nije bio prvi susret s 'napravi sam' gradilištem. Otkriva da je uz asmosferilije ozbiljan izazov bila i 'tipična dalmatinska škrapa', kameni teren na kojemu je oprezno i stručno trebalo pripremiti podlogu, prije ravnanja i armiranja, tako da sve 'legne' kako treba.

Na kraju, on i kum Ivan najponosniji su što je garaža ispala 'stabilna, uredna i kvalitetna, bez improvizacija koje kratko traju'. Kaže, građevina je čvrsta, sigurna i kompaktna.

- Konstrukcija je čvrsta ka bunker, sve je ravno, funkcionalno i uklopljeno u postojeći prostor. Projekt pokazuje dobru organizaciju, radnu disciplinu i pravi baustelski mentalitet, 'da se napravi kako triba, a ne kako je lakše', zaključuje Nikola Jović.

Na kraju ušteda između 50 i 70 posto

Svjestan je i da je 'napravi sam' projekt donio značajnu uštedu. Procjenjuje između 50 i 70 posto, tako da se itekako isplatilo. U svemu je bila i jedna olakotna okolnost.