Osijek na sudu s izvođačem ključne prometnice: Cesta u totalno raspadu nakon samo 10 godina

Na gotovo 60 posto prometnice vidljiva su ozbiljna oštećenja, a mrežaste pukotine upućuju na popuštanje nosivih slojeva.

U gradskoj četvrti Višnjevac u Osijeku otvoreno je gradilište u okviru kojega se gradi nova cesta u Ulici bana Josipa Jelačića, jednoj od glavnih prometnica na izlazu iz grada. Projekt vrijedan 875.000 eura obuhvaća obnovu 1.100 metara prometnice, a završetak radova planiran je u roku od 90 dana.

Gradonačelnik Osijeka, Ivan Radić, istaknuo je kako je riječ o prometnici koja je izgrađena prije gotovo 10 godina, no zbog ozbiljnih nedostataka u izvedbi danas zahtijeva potpunu rekonstrukciju. Podsjetio je kako je Grad Osijek još 2024. godine najavio da će utvrditi razloge propadanja prometnice te poduzeti sve raspoložive pravne korake.

U upotrebi samo 10 godina

Prilikom obilaska radova Radić je pojasnio kako je ugovor za izgradnju prometnice sklopljen 2013., uporabna dozvola izdana je 2015., a već 10 godina nakon završetka izgradnje cesta je u potpunosti propala.

- Nevjerojatno je i nedopustivo da se nakon samo 10 godina mora graditi potpuno nova cesta. Još je nevjerojatnije da od 2015. godine nitko nije poduzeo ni građevinske ni pravne korake kako bi se utvrdili razlozi njezina propadanja, rekao je.

Grad je, dodao je, angažirao ovlaštenog stalnog sudskog vještaka, čijim je preliminarnim nalazom utvrđeno da prometnica nije izvedena u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom te da nosivost kolničke konstrukcije nije zadovoljavajuća. Sudsko građevinsko-geodetsko vještačenje, navode iz Grada, provedeno u postupku osiguranja dokaza pred Trgovačkim sudom u Osijeku, također je potvrdilo ozbiljne nepravilnosti u izvedbi prometnice. nova cesta, Osijek | foto: Grad Osijek

Sudski postupak ili tri

Na temelju prikupljenih nalaza Grad Osijek pokrenuo je sudski postupak radi naknade štete. Također, nakon otvaranja stečajnog postupka nad izvođačem radova prijavio je i svoju tražbinu u stečajnom postupku.

- Naša je odgovornost zaštititi građane, javni novac i proračun Grada Osijeka. Cestu ćemo obnoviti, a odgovornost za nastalu štetu utvrđivat će se sudskim putem. Višnjevčani će konačno dobiti cestu kakvu su trebali imati još od početka, poručio je gradonačelnik.

Najavio je i kako Grad provjerava stanje još dviju prometnica, S ceste i Reisnerove ulice, za koje također postoji sumnja u ozbiljne nedostatke tijekom izgradnje.

- Za jednu od njih već smo pokrenuli određene postupke. Nakon potrebnih stručnih vještačenja javnost će biti pravodobno upoznata sa svim rezultatima i daljnjim koracima, rekao je Radić.

Dvije faze

Pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Osijeka, Livio Međurečan, pojasnio je kako će se rekonstrukcija izvoditi u dvije faze. Sve kako bi se omogućilo funkcioniranje javnog prijevoza i što lakši pristup stanovnicima.

Radovi obuhvaćaju uklanjanje kompletne postojeće kolničke konstrukcije, sanaciju temeljnog tla, izvedbu nove posteljice, ugradnju novih nosivih slojeva i novog asfaltnog zastora te uređenje sustava oborinske odvodnje.

- Na gotovo 60 posto prometnice vidljiva su ozbiljna oštećenja, a mrežaste pukotine upućuju na popuštanje nosivih slojeva. Zbog toga se uklanja kompletna konstrukcija i gradi potpuno nova prometnica koja će biti izvedena u skladu s projektno-tehničkom dokumentacijom, rekao je Međurečan. nova cesta, Osijek | foto: Grad Osijek

Privremena prometna regulacija

Pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i promet, Mirela Filipović, izvijestila je kako će se tijekom izvođenja radova promet odvijati obilaznim pravcima preko Strossmayerove, Svilajske i Kapelske ulice te Ulice Nikole Šubića Zrinskog.