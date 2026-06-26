Potraćeni milijuni: Nezavršena Sveučilišna knjižnica 10 godina propada, u skeletu ekipa tulumari

U projekt je uloženo gotovo šest milijuna eura, a napuštena zgrada danas je puna grafita i bez odgovora kada će biti dovršena.

U sveučilišnom kampusu u Osijeku već gotovo deset godina stoji golemi betonski skelet zgrade koja je trebala postati novo središte znanja i akademskog života. Umjesto moderne sveučilišne knjižnice, studenti, profesori i građani svakodnevno prolaze pokraj nijemog podsjetnika na jedan od najvećih nedovršenih javnih projekata u gradu.

Gradnja je započela s velikim očekivanjima i obećanjima o suvremenom prostoru koji će zadovoljiti potrebe rastućeg sveučilišta, no radovi su ubrzo stali, a odgovori na pitanje zašto nikada nisu do kraja razjašnjeni. Godine su prolazile, mijenjale su se vlasti, uprave i razvojni planovi, ali zgrada je ostala zamrznuta u vremenu.

Istražili smo u Osijeku kako je projekt vrijedan milijune eura završio kao nedovršena konstrukcija. Kao i postoji li danas realna mogućnost da se ova priča ipak privede kraju. sveučilišna knjižnica Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Kronologija projekta

Nova knjižnica projektirana je na oko 11.000 četvornih metara, na prostoru nekadašnjeg vojnog igrališta, današnjeg sveučilišnog Kampusa, a projekt je izradila tvrtka Sangrad. U ljeto 2015. godine, prije gotovo 11 godina, službeno je započela gradnja. Projekt je tada predstavljen kao jedan od najvažnijih infrastrukturnih zahvata osječkog Sveučilišta.

U razdoblju od 2015. do 2017. godine izvodila se prva faza gradnje. Prema javno dostupnim informacijama, izvođač je bila tvrtka Gradnja, koja je u tom razdoblju izgradila dvije podzemne etaže i kompletnu armiranobetonsku nosivu konstrukciju objekta.

Nakon završetka prve faze radovi su stali, a gradilište je ostalo napušteno. Od 2017. do danas konstrukcija stoji nedovršena, izložena vremenskim utjecajima. Uložena su milijunska sredstva u prvu fazu, ali nastavak nikada nije osiguran.

Zašto je gradnja stala?

Kako doznajemo, razlog nije bio tehničke, nego financijske prirode. Navodno je plan bio da se nastavak gradnje financira iz europskih fondova, međutim projekt u tadašnjem obliku nije zadovoljio uvjete financiranja. Upućeni kažu kako su se kasnije razmatrale izmjene projekta da bi, osim knjižnice, uključivao i istraživačke sadržaje koji bi bili prihvatljiviji za EU natječaje, no do realizacije nikada nije došlo.

Koliko je sve to koštalo, što je realizirano i ima li planova za nastavak gradnje? Sva smo ta pitanja postavili Sveučilištu J. J. Strossmayera. Odgovori koje smo dobili su zapanjujući. sveučilišna knjižnica Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

U tijeku 'preprojektiranje' objekta

Iz Sveučilišta kažu kako je za projekt od 2011. do 2026. godine ukupno utrošeno 5.895.819,21 eura. Kada je riječ o ukupnoj vrijednosti investicije, navode kako je ona još 2012. godine procijenjena na oko 142 milijuna kuna, odnosno oko 19 milijuna eura. Međutim, ističu da danas ne raspolažu procjenom ukupne vrijednosti izgradnje jer je u tijeku 'preprojektiranje' objekta.

Iz istog razloga, kažu, trenutačno nije moguće procijeniti ni vrijednost radova koji tek trebaju biti izvedeni. Na pitanje koliki je dio projekta dosad realiziran, Sveučilište nije odgovorilo u postocima, već je navelo samo već spomenuti ukupni iznos dosadašnjih ulaganja.

Neizvjesna budućnost

Na upit što se trenutačno događa s nedovršenom zgradom, Sveučilište odgovara kako je u tijeku ishođenje izmjena potrebnih dozvola za nastavak gradnje. Kao razlog zbog kojeg radovi godinama nisu nastavljeni navode isključivo nedostatak financijskih sredstava. Zanimljivo je da su na pitanje je li Sveučilište pokušalo osigurati sredstva iz fondova Europske unije odgovorili niječno. Što se kosi s navodima iz neslužbenih izvora prema kojima se pokušalo doći do europskog novca, ali uvjeti nisu bili ispunjeni.

Treba reći i da Sveučilište u odgovoru nije pojasnilo zbog čega europsko financiranje nije bilo zatraženo niti planira li se takav model koristiti nakon završetka 'preprojektiranja'. Također nisu naveli rokove za dovršetak projektne dokumentacije ni moguće vrijeme nastavka radova. Tako je budućnost jedne od najvećih nedovršenih investicija osječkog Sveučilišta i dalje neizvjesna. sveučilišna knjižnica Osijek | foto: baustela.hr / Ivana Solar

Požar, grafiti i noćna druženja

Dok se čeka nastavak projekta, nedovršena građevina posljednjih je godina dobila sasvim drugačiju ulogu od one koja joj je bila namijenjena. Umjesto budućeg središta znanja, betonski kostur postao je prostor koji, prema navodima građana i pisanju lokalnih medija, noću posjećuju mladi, a zabilježeni su i slučajevi paljenja vatre unutar objekta.

Zidovi su danas prekriveni grafitima, što upućuje na to da se u prostoru dulje vrijeme boravi bez nadzora. Dodatno, cijeli kompleks ograđen je tek privremenom drvenom ogradom koja ne predstavlja ozbiljnu prepreku ulasku. Na katovima su uz rubove etaža postavljene tek simbolične drvene letve koje ne predstavljaju ozbiljnu zaštitu od mogućeg pada s tragičnim posljedicama.