Izgradnja nove ulice zaustavljena zbog nalaza u podzemlju, 1970-ih se time nisu zamarali pa je pola uništeno

Arheolozi trebaju pregledati područje od gotovo 800 kvadrata, a natječaj za izvođača tek je u pripremi. Veselje oko nove prometnice je splasnulo.

Grad Osijek priprema natječaj za arheološke istražne radove za potrebe izgradnje nerazvrstane ceste-spoj sjevernog i južnog dijela južne obilaznice, odnosno Bistričke ulica koja bi trebala prometno izolirano naselje Filipovica u neposrednoj blizini središta grada konačno uvesti u 21. stoljeće.

Početna vrijednost radova procijenjena je na 360 tisuća eura. Projekt se nalazi u javnom savjetovanju do 27. svibnja nakon čega slijedi objava natječaja za izvođača radova. Što znači da je pred Filipovicom još jako dug put do novog komada asfalta.

Ističe se kako arheološka istraživanja mogu izvoditi fizičke i pravne osobe koji ispunjavaju uvjete stručne osposobljenosti za obavljanje takve vrste posla sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i Pravilniku o arheološkim istraživanjima.

Zaštićeno arheološko nalazište

Prema podatcima iz projektnog zadatka, trasa buduće Bistričke ulice u Osijeku nalazi se u sklopu zaštićenog arheološkog nalazišta Filipovica – Hermanov vinograd koji je upisan u Registar kulturnih dobara RH, na Listu zaštićenih kulturnih dobara. Ovdje treba reći kako je arheološki lokalitet Hermanov vinograd poznat još s kraja 19.stoljeća kada su obavljena prva istraživanja pod vodstvom tadašnjeg kustosa Muzeja Vjekoslava Celestina.

Lokalitet Hermanov vinograd istraživan je na površini od 794 kvadrata, iako točna lokacija prvih iskapanja nije poznata. Pronađeni nalazi omogućili su arheologu S. Dimitrijeviću da prepozna najmanje dva građevna horizonta te lokalitet datira u srednji i mlađi neolitik. Južni dio lokaliteta uništen je tijekom izgradnje južne obilaznice 1974. godine i željezničke pruge Osijek–Vinkovci.

Novija zaštitna istraživanja provodila su se 1998., 2007., 2011. i 2016. godine pod vodstvom arheologinja Jasne Šimić i Dragane Rajković. Iako su istraživanja obuhvatila manje površine, pronađeni su brojni pokretni nalazi, ostaci opkopa i stambenih objekata s više građevnih faza neolitičkog naselja. Ti rezultati potvrdili su veliku važnost lokaliteta za proučavanje sopotske kulture u Hrvatskoj.

Istraživanjem 2016. godine na južnom brežuljku utvrđeno je jednoslojno i kratkotrajno naselje povezano s glavnim lokalitetom. Najveće istraživanje provedeno je 2013. godine tijekom izgradnje državne ceste D2, kada je istraženo čak 3.900 m² površine. Tada su otkrivene četiri građevne faze lokaliteta te kulturni slojevi duboki između 1,6 i 3,2 metra. Bistrička ulica, Osijek | foto: Grad Osijek

Obuhvat radova

Planirana zaštitna arheološka istraživanja obuhvaćaju kompletnu površinu na kojoj se planira izgraditi nova prometnica. U napomeni stoji kako se arheološka istraživanja provode u skladu s Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, te Pravilnikom o arheološkim istraživanjima, kao i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima koji uređuju područje zaštite kulturne baštine.

Procijenjeno trajanje radova je 200 kalendarskih dana od datuma zapisnika o uvođenju u posao do datuma zapisnika o završetku arheoloških istraživanja. Dodatno, prema projektnom zadatku, u roku od 30 kalendarskih dana od završetka terenskog dijela istraživanja potrebno je dostaviti preliminarni izvještaj s osnovnim podacima o nalazištu te datacijom, interpretacijom, pronađenih arheoloških struktura i grafičkim prilozima.

Konačni izvještaj o izvršenim arheološkim istraživanjima ponuditelj je dužan izraditi i dostaviti Gradu Osijeku i Konzervatorskom odjelu u Osijeku u roku od 3 mjeseca od završetka terenskog dijela istraživanja. Stručno izvješće izvođač je dužan izraditi i predati i Gradu Osijeku ispisan i uvezan u dva primjeraka te u elektronskom obliku na prijenosnom mediju.

Obaveze potencijalnih izvođača

Potencijalni izvođač na natječaju obvezan je u ponuđenu cijenu uključiti sve troškove potrebne za potpuno provođenje arheoloških istraživanja. To podrazumijeva angažman stručnog osoblja, uključujući arheologe, dokumentariste za terenski i uredski rad te druge stručnjake prema potrebi. Također mora osigurati dovoljan broj osposobljenih fizičkih radnika sa svom potrebnom opremom za rad na terenu.

U obveze izvođača ulazi i osiguravanje potrebne mehanizacije, poput bagera sa strojarom, kao i cjelokupnog alata, pribora i tehničke opreme. Izvođač mora provesti utvrđivanje, čišćenje, restauraciju, preventivnu zaštitu i konzervaciju arheoloških nalaza te njihovo stručno dokumentiranje.

Potrebno je izvršiti i geodetsko te stručno snimanje terena sa svim evidentiranim strukturama nalazišta. Poseban dio posla odnosi se na stručnu obradu nalaza i izradu arheološke, tehničke, nacrtne i fotodokumentacije. Bistička ulica, nalazište | foto: screen shot EOJN / Magnific

Metoda C14

U sklopu istraživanja obvezne su i antropološke analize skeletnih ostataka te radiokarbonske analize metodom C14. Riječ je o znanstvenoj metodi određivanja starosti organskih materijala, poput kostiju, drveta, ugljena, sjemenki ili tkanine. Temelji se na mjerenju količine radioaktivnog ugljika-14 (C14), izotopa koji se prirodno nalazi u svim živim organizmima. Nakon smrti organizma količina C14 postupno se smanjuje raspadanjem, pa se mjerenjem preostale količine može procijeniti koliko je vremena prošlo od smrti organizma.

Metoda se najčešće koristi u arheologiji za datiranje nalazišta i predmeta iz prapovijesti i starijih povijesnih razdoblja. Pouzdana je za razdoblja stara otprilike do 50 000 godina. Rezultati analize obično se izražavaju u godinama prije sadašnjosti, a zatim se dodatno kalibriraju kako bi se dobio što točniji kalendarski datum.

Nova prometnica

Podsjetimo, nova ulica u Osijeku gradi se za ukupno 789.511,75 milijuna eura, što je mrvicu više u odnosu na procijenjeni iznos njene izvedbe. Izvođač je odabran početkom lipnja 2025. godine. Riječ je o tvrtki Osijek-Koteks.

Projekt izvedbe nove ceste uključuje izgradnju 390 metara prometnice s dva kolnička traka, pješačko-biciklističkom stazom, javnom rasvjetom te sustavima oborinske i mješovite odvodnje otpadnih voda, kao i izgradnju vodoopskrbnog cjevovoda. Trasa Bistričke ulice povezivat će Filipovicu s izlazom prema Vinkovačkoj ulici i dalje prema središtu grada, dok će s druge strane, preko industrijske zone, voditi prema Mandićevoj ulici. Ulica će prolaziti ispod južne obilaznice i presijecati željezničku prugu.