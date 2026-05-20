Za samo 100 dana završena sanacija brze ceste kod Splita: Obnovljena dva tunela i tri vijadukta

Nakon četiri mjeseca intenzivnih radova ponovno je otvoren istočni kolnik brze ceste DC1 Solin - Klis u duljini od 2,5 kilometra, čime je završena jedna od zahtjevnijih cestovnih sanacija na području Dalmacije. Riječ je o prometnici kojom tijekom turističke sezone dnevno prođe više od 55 tisuća vozila, zbog čega su radovi bili od velike važnosti za sigurnost prometa i dugoročnu stabilnost ceste.

Otvaranjem obnovljene dionice pohvalio se i osnivač te direktor tvrtke Spegra, izvođača radova, Berislav Borovina, koji je na društvenim mrežama objavio fotografije završene sanacije.

Sigurnost i kvaliteta morale su biti ispred svega

Borovina je napisao kako radovi nisu bili jednostavni te da su izvođači tijekom projekta nailazili na brojne tehničke i vremenske izazove. Naveo je da je stanje konstrukcije na pojedinim dijelovima zahtijevalo ozbiljnije zahvate nego što se moglo pretpostaviti prije početka radova, dok su dodatne poteškoće stvarali kišni dani i otežani uvjeti rada.

Unatoč tome, naglasio je kako tijekom izvođenja nije bilo kompromisa kada je riječ o sigurnosti i kvaliteti radova. Zahvalio je radnicima, inženjerima, projektantima, nadzoru i Hrvatskim cestama na angažmanu, ali i građanima i vozačima koji su mjesecima trpjeli prometne gužve i otežano prometovanje zbog privremene regulacije prometa.

Poručio je i kako su kritike tijekom radova očekivane kod velikih infrastrukturnih projekata, ali da 'rezultati danas govore sami za sebe' jer je cesta obnovljena u ugovorenom roku, a sigurnost prometa podignuta na višu razinu.

Završena je sanacija brze ceste Solin - Klis | Foto: Berislav Borovina, Facebook

Cesta koja povezuje Split s autocestom i zaleđem

Brza cesta Solin - Klis - Sinj jedan je od ključnih prometnih pravaca u Dalmaciji. Prva dionica, duga četiri kilometra, puštena je u promet prije dvadeset godina, kada ju je otvorila tadašnja Vlada predvođena Ivom Sanaderom. Cesta je građena kako bi povezala Split s autocestom A1 i dalmatinskim zaleđem, a tadašnja investicija iznosila je oko 330 milijuna kuna.

Osam godina kasnije prometnica je dovršena u punom profilu, dok je završnih 4,5 kilometara ceste koštalo dodatnih 250 milijuna kuna. Danas je riječ o jednoj od najopterećenijih prometnica u ovom dijelu Hrvatske, zbog čega su radovi sanacije bili nužni kako bi se produžio vijek trajanja prometnice i povećala sigurnost svih sudionika u prometu.

Zahtjevni radovi na vijaduktima, tunelima i kolniku

Hrvatske ceste (HC) izvanredno održavanje na relaciji Solin - Klis ugovorile su početkom godine, a odmah potom započeli su radovi na sanaciji istočnog kolnika brze ceste. Projekt vrijedan 2,6 milijuna eura obuhvatio je brojne građevinske zahvate na dionici dugoj 2,5 kilometra, uz planirani rok izvođenja od 100 dana.

Osim obnove kolničke konstrukcije i zamjene habajućeg sloja asfalta, radovi su uključivali i sanaciju triju vijadukata, Mosor, Jamani i Bandalova Kosa, te dvaju tunela, Mačkovac i Klis Kosa. Na vijaduktima su sanirana oštećenja konstrukcije, obnovljena hidroizolacija i kolnička konstrukcija, uređeni sustavi odvodnje te obnovljene zaštitne betonske ograde i prijelazne naprave.

U tunelima su izvođeni radovi na betonskim oblogama i portalima, sanirani su prodori vode te poboljšani sustavi drenaže i odvodnje. Na otvorenim dijelovima trase obnovljene su zaštitne ograde i asfaltni slojevi kako bi se povećala sigurnost i kvaliteta prometovanja.