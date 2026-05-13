Zoran već 40 godina radi na istom radnom mjestu, a pred njim je odlazak u mirovinu: 'Vidati vide neću!'

Na njega je najviše utjecao njegov prvi šef mehanizacije, a mladi mehaničari 'izrastaju u jako dobre meštre', misli Zoran Žmire iz STRABAG BMTI-ja.

Kad je kao mladić došao na radno mjesto mehaničara u STRABAG BMTI-u, kompaniji koja se bavi održavanjem i iznajmljivanjem strojeva i vozila za gradilišta, Zoran Žmire nije mogao znati da će na istom radnom mjestu ostati više od 40 godina. Iskustvo koje je stekao je neprocjenjivo, a danas ga koristi i kako bi pomogao mladim kolegama koji tek započinju sa svojom karijerom.

- Ti momci izrastaju u jako dobre meštre. Svaki dan vidiš napredak i onda ti je veliko zadovoljstvo. Izrasta u drugoga čovjeka kojeg svatko priznaje. I on sam vidi da napreduje. I to mi je drago, kao da je moj, govori nam Zoran.

Posao mehaničara danas ne izgleda kako je izgledao prije četiri desetljeća. S jedne strane, tehnologija napreduje što donosi i sve više novih stvari za savladati. S druge strane, mehaničarima danas je ipak lakše nego njihovim kolegama prije, misli Zoran.

- Puno je lakše raditi sada, nego kad sam ja počeo prije 40 godina. Ima više pomagala, više alata za ispomoć, ističe. Zoran Žmire, STRABAG BMTI | Foto: bauštela.hr

Kao mladića ga je formirala rečenica prvog šefa

Svaki radni dan mu počinje na isti način - kavom. Radnicima dani započinju rano, jer već u 7 sati trebaju biti spremni. No, prije nego krenu s poslom, obavezno pričekaju da vide hoće li biti potrebna neka hitna intervencija zbog koje moraju mijenjati plan za dan.

- Na manjim strojevima najviše se zatvori gorivo. Problem su uvijek ove remenice, uvijek špage iskoče. Najčešće je to problem, ali moraš doći i otkloniti, a za to ti isto treba vremena, objašnjava nam Zoran.

Najvažnija lekcija koju je naučio u svojoj dugoj karijeri je: misli svojom glavom. To ga je naučio njegov prvi šef mehanizacije, prisjeća se Zoran.

- On me formirao tako. Poslao me poslovođa da odem provjeriti što je nekom utovarivaču. U međuvremenu je netko prošao i upalio taj stroj, a ja sam se vratio u radionu. On me pitao: 'Zoki, što je bilo stroju?' Ja kažem da pojma nemam, sad radi. Formirala me njegova rečenica: 'Za tebe ne radi, jer ne znaš što je bilo. Mogao ga je popraviti bilo tko, ali ti moraš znati zašto radi i kako radi', govori nam naš sugovornik. Zoran Žmire s mlađim kolegama | Foto: bauštela.hr

'Ne veselim se mirovini'

Nakon duge karijere, većina se raduje zasluženom odmoru. No, ne i Zoran. Posao u STRABAG BMTI-u ga još uvijek ispunjava i veseli pa o mirovini još ne razmišlja.

- Ne veselim se mirovini. Znam da je vrijeme, ali jednostavno još se ne vidim u njoj. Ali, kad odem u mirovinu 'vidati vide' neću! Toga je dosta, zaključuje naš sugovornik.

