Krov koji štedi novac: Pravi odabir smanjit će troškove kroz godine i olakšati izgradnju

Odluka o tome kakav će krov biti rijetko pada za stolom. Donosi se na gradilištu i jedna kriva odluka može koštati višestruko više.

Svaki krovopokrivač koji radi dovoljno dugo ima priču koju ne voli prepričavati. Investitor koji je odabrao jeftinije, složio komponente od nekoliko različitih proizvođača jer je svaki bio malo povoljniji, i dvije-tri godine nije bilo problema. A onda je kiša ušla tamo gdje nije smjela.

Krov je jedan od rijetkih dijelova kuće gdje jeftina odluka na početku gotovo uvijek postane skuplja na kraju. Nije samo vidljivi završetak gradnje, on štiti cijelu konstrukciju ispod sebe i svaki kompromis na krovu s vremenom postaje kompromis na cijeloj kući.

Iskusni krovopokrivači to znaju, i zato sve češće posežu za kompletnim krovnim sustavima poput Tondach krovnih sustava, ne zato što je to najlakši put, nego zato što je to put s najmanje iznenađenja. Problem je što investitori tu logiku najčešće ne vide dok nije prekasno.

Tko zapravo odlučuje?

Ono što mnogi investitori ne znaju jest da odluka o krovu rijetko pada za stolom, već na gradilištu. Krovopokrivač je taj koji u praksi odlučuje što ide gore i njegova preporuka često ima veću težinu od svega što je investitor istražio online ili dogovorio s arhitektom. Razlog je jednostavan: investitor gradi kuću jednom u životu, a krovopokrivač je bio na desetinama krovova i točno zna gdje nastaju problemi i zašto.

To je pozicija odgovornosti, ali i pozicija povjerenja. I upravo zato odabir materijala nije samo tehnička odluka, nego odluka koja se godinama pamti, u jednom ili drugom smjeru. Foto: Wienerberger

Što sve plaćate kad plaćate krov

Cijena krova rijetko je ono što investitor misli da jest. Postoje troškovi koje je lako razumjeti: pokrov, podkonstrukcija, krovna oprema, limarija, izolacija, ali tu su i troškovi rada poput skele, rada na visini i transporta materijala na gradilište.

No postoji i druga kategorija troškova koja se ne pojavljuje u prvoj ponudi. Trajnost materijala, otpornost na vremenske uvjete, učestalost popravaka - sve to određuje koliko krov zaista košta kroz deset, dvadeset ili trideset godina korištenja. I tu jeftino rješenje počne gubiti svoj argument.

Uz to, krov utječe na energetsku učinkovitost kuće više nego što se na prvi pogled čini. Temperatura potkrovlja, ventilacija i kvaliteta izolacije izravno određuju koliko energije kuća troši zimi i ljeti. Pravilna kombinacija tih elemenata može godinama tiho smanjivati troškove grijanja i hlađenja bez da itko to primijeti, sve dok netko jednog dana ne usporedi račune. Investitoru se kvalitetan odabir pokrova dugoročno isplati, a izvođačima garantira manje reklamacija i zadovoljnije klijente.

Gdje nastaju problemi koje nitko nije planirao

Keramički crjepovi su vidljivi dio krova, no nisu jedini koji rade posao. Kompletan krovni sustav čini usklađena cjelina, a svaki od tih elemenata ima svoju ulogu. Ako jedan nije u skladu s ostalima ili je uzet od različitih proizvođača bez provjere kompatibilnosti, slabi cijeli sustav. Tada se počinju događati problemi koje nitko nije planirao, a plaća ih netko.

Funkcionalno krovište čine krovna folija, kopče protiv vjetra, rubni lijevi i desni crijep, sljemenjaci, odzračnici i zaštita za ptice i svaki od tih elemenata ima svoju ulogu. Element koji nije kompatibilan s ostalima, ili koji je uzet od drugog proizvođača bez provjere, postaje potencijalna slaba točka. Možda nije odmah vidljiv, ali s vremenom postane dovoljno velik da ga se više ne može ignorirati ni financijski ni reputacijski. Foto: Wienerberger

Inženjerska logika iza jednog imena

Kad su svi elementi krovnog sustava projektirani i testirani zajedno, kompatibilnost nije pretpostavka. Svaki dio funkcionira onako kako je zamišljeno jer nikad nije bio testiran sam, nego u kombinaciji s ostalima.

Tondach, lider na hrvatskom tržištu keramičkog crijepa, gradi na toj logici kompletan krovni sustav. Tondach keramički crijep zajedno s krovnom folijom, kopčama protiv vjetra, rubnim lijevi i desnim crijepom, sljemenjacima, odzračnicima i zaštitom za ptice čini usklađenu cjelinu u kojoj su sve komponente međusobno testirane i certificirane. Tek zajedno, crijep i sistemska oprema, daju ono što svaki investitor na kraju traži - krov koji neće biti problem. Iza svega stoji garancija od 33 godine.

Za krovopokrivača to znači manje reklamacija i jači argument na terenu. Umjesto da brani odabir materijala, može ga potpisati. Za investitora znači da ne mora razumjeti tehničke detalje, već je dovoljno znati da iza svega stoji jedno ime i jedna garancija.

Krov se jednom gradi

Za većinu investitora dugovječnost krovova zamišljena je kao vječna ili barem dovoljno dugo da se više ne moraju vraćati na taj problem. Krov nije samo financijska odluka, već je odluka i o sigurnosti doma i obitelji koja u njemu živi.

Kvalitetan krovni sustav koji to može nije slučajnost, nego rezultat jedne odluke donesene na samom početku: je li sve što je postavljeno zaista zamišljeno da funkcionira zajedno i stoji li iza toga netko tko to može garantirati. Više o Tondach crijepu saznajte na službenoj stranici, a kompletnu sistemsku opremu istražite na stranici Tondach sistemskih rješenja.

Tekst je nastao u suradnji Native studija portala bauštela.hr i Wienerbergera