Analiza najprometnijih točaka oko Zagreba: Nakon ugovaranja proširenja obilaznice, u planu provjera 3 čvora

Provjera sigurnosti i protočnosti prometa na čvorovima zagrebačke obilaznice briga su Hrvatskih autocesta. Uz proširenje trase, kreće i analiza.

Kad prolazite autocestom, vjerojatno ne razmišljate o tome koliko je sigurna ili kako podići razinu sigurnosti za vozače. To je, najzad, zadatak Hrvatskih autocesta.

A na pravcu A3, inače najstarijem u Hrvatskoj, upravo pripremaju analizu sigurnosti u zoni prometnih čvorova oko Zagreba. Zahvaćeni su čvorovi Zagreb zapad, Lučko te Zagreb istok, a razlog postupka je predložiti mjere unaprjeđenja nakon dobivenih rezultata. Podsjećamo, analiza se sprema nakon potpisivanja ugovora o proširenju dijela zagrebačke obilaznice na kojoj su tri spomenuta čvora.

Tek s proširenjem kreće analiza?

Nakon što su netom ugovoreni radovi na proširenju zagrebačke obilaznice, najopterećenije prometnice u zoni Zagreba, sprema se i analiza prometnih čvorova Zagreb zapad, Lučko i Zagreb istok. Tvrtka koja bude odabrana za posao, za okvirno 30 tisuća eura trebat će analizirati sigurnost prometa na tim točkama.

Kako je opisano u projektnom zadatku, cilj je smanjiti zagušenja i povećati sigurnost na jednoj od najopterećenijih autocesta u Hrvatskoj. Naravno, posebno u vrijeme turističke sezone i povećanih gužvi.

Projekt uključuje detaljnu analizu postojećeg stanja prometa i infrastrukture, uključujući identifikaciju glavnih uzroka zastoja i smanjene propusne moći. Analizirat će se intenzitet i distribucija prometnih tokova, prosječni godišnji i ljetni dnevni promet, brzine kretanja vozila te struktura prometa na predmetnim čvorovima, navodi projektni zadatak.

Analiza prometnih nesreća

Poseban dio zadatka odnosi se na sigurnost prometa. Predviđena je analiza prometnih nesreća u posljednjih pet godina, uključujući vrste nesreća, posljedice, vremenske uvjete i sezonske obrasce. Istražit će se i čimbenici koji negativno utječu na protočnost i sigurnost prometa.

Na temelju rezultata predložit će se dugoročne i kratkoročne mjere. Dugoročne mjere uključuju moguće proširenje kapaciteta čvorova, dodavanje prometnih traka, proširenje rampi i uvođenje inteligentnih transportnih sustava (ITS). Kratkoročne mjere odnosit će se na optimizaciju prometne signalizacije i opreme, uz procjenu ekonomske opravdanosti svih rješenja.

Očekuje se smanjenje gužvi i kašnjenja, povećanje sigurnosti, smanjenje troškova prijevoza i poboljšanje kvalitete usluge za korisnike autoceste.

Treba pripremiti dokumentaciju

Nakon završetka analiza izrađuje se projektna dokumentacija unapređenja sigurnosti i protočnosti prometa. Dokumentacija će biti podijeljena u dvije cjeline - knjigu dugoročnih mjera koje zahtijevaju dodatne projekte te prometni elaborat za provedbu kratkoročnih mjera.

Predložena rješenja potrebno je usuglasiti sa stručnim službama HAC-a, a dokumentacija mora biti izrađena u skladu s važećim zakonima, tehničkim propisima i normama. Izrađivač mora prikupiti sve potrebne podloge, analizirati stvarno stanje na terenu i ponuditi izvediva rješenja.

Prometni elaborat za svaki čvor zasebno mora sadržavati specifikaciju prometne signalizacije, opreme i troškovnik, a za njegovu provedbu potrebno je ishoditi prethodnu suglasnost nadležnog tijela sukladno Zakonu o cestama.