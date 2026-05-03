Autocesta se gradi od 2005., a otvorio ju je Sanader: U planu još dva spoja i mega vijadukt
03. svibanj 2026.
Izgradnju autoceste do Siska svečano je otvorio tadašnji premijer, Ivo Sanader. Svaka etapa gradila se po nekoliko godina, a ostale su spojne ceste.
Nakon što je završeno 11 kilometara posljednje dionice autoceste A11 Zagreb-Sisak, do samog grada Siska treba izgraditi još tri kilometra. Uz to, Hrvatske autoceste (HAC) planiraju prometnu vezu između A11 i još jednog grada a tu je, naravno, i novi vijadukt do Sarajevske. Otkrili su nam što još točno treba završiti - dio posla radit će Hrvatske ceste.
Izdvojeni članak
Izdvojeni članak
Posljednja dionica, ali ne i kraj
HAC je u listopadu 2024. godine 'zaključio' radove na izgradnji posljednje dionice Lekenik-Sisak na autocesti A11. S tim dijelom, 47 kilometara pravca od zagrebačkog Jakuševca ukupno se gradilo skoro 20 godina.
Prisjetimo se, prvi radovi na toj poveznici Zagreba i Velike Gorice sa Siskom krenuli su još 5. travnja 2006. godine u Kušancu, u blizini čvora Velika Gorica jug. Otvorili su ih tadašnji predsjednik vlade Ivo Sanader te tadašnji ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta i ministar financija Ivan Šuker.
Planirana je u duljini od 47,5 kilometara, a izvedba je podijenjena na tri dionice - Jakuševec-Velika Gorica, Velika Gorica jug-Lekenik te Lekenik Mošćenica. U posljednjoj točki, A11 bi se spojila na državnu cestu D37 Sisak-Petrinja.
Kako je tekla izgradnja
Nakon početnih problema vezanih za izmjene Prostornog plana za dio trase, prva dionica, od Velike Gorice do Buševca, puštena je u promet početkom svibnja 2009. godine. Potom se druga dionica, do Lekenika, gradila nešto dulje. Puštena je u promet čak šest godina kasnije, u travnju 2015. godine.
Gradilo se okvirno pet godina, ali je u sklopu izgradnje završeno čak 20 objekata - od mostova, prijelaza, jednog vijadukta pa sve do propusta. U toj je etapi izgrađen i čvor Lekenik s pripadajućim nadvožnjakom, cestarinski prolaz Lekenik te cestarinski prolaz. Dio autoceste između Jakuševca i Velike Gorice otvoren je u studenom 2015., a zatim se do 22. listopada gradilo do naplatne postaje Sisak.
Nedostaje spojna cesta
Posljednjem dijelu, svečano otvorenom za promet u listopadu 2024. ipak nedostaje spoj s gradom. Da nije 'gotova' autocesta do Siska, nego do Stupnog odnosno da do silaska s A11 pisalo se nedugo nakon puštanja u promet dionice Lekenik-Sisak. Isto potvrđuju iz Hrvatskih autocesta.
Izdvojeni članak
Gradi se novi ulaz u Zagreb, a uz cestu i prugu niče novogradnja
Dok se Sarajevska gradi punom parom i stare tračnice se u Zapruđu spajaju s novima, gradi se i uz novi ulaz u grad. Očekivano, investitori su prepoznali ovu tramvajsku zonu u nastajanju kao povoljnu za gradnju.
14:59 67 d 24.02.2026
Izdvojeni članak
- Što se tiče spoja na sam grad Sisak, u tijeku su radovi na izgradnji spojne ceste od čvora Sisak do grada, napominjući kako su za taj dio nadležne Hrvatske ceste (HC).
Iz Hrvatskih cesta naveli su u kojoj je fazi izgradnja sjevernog kolnica spojne ceste Sisak-čvor Sisak, faze 3b.
- Izvedeno je oko 95 posto nasipa, a sredinom svibnja 2026. započinje izvođenje kolničke konstrukcije. Pritom, paralelni poljski putevi su u cijelosti izvedeni, a na nadvožnjaku preko željezničke pruge izveden je kompletno donji ustroj - temelji i stupišta - te montažni armiranobetonski nosači. Njihova montaža predviđena je krajem svibnja, kao i izvođenje AB ploče, napisali su iz HC-a, ističući da se završetak radova predviđa u 2026., nakon čega će se po običaju provesti tehnički pregled.
Novi čvor i cesta
Kako su nas uputili, a o čemu smo i sami pisali, na ovoj autocesti HAC je ugovorio i radove na izgradnji novog čvora Žažina s pripadajućom spojnom cestom, u vrijednosti od 8,9 milijuna eura. Za projekt koji je u postupku u javnoj nabavi pripao tvrtki Osijek-koteks ističu da će unaprijediti prometnu povezanost, posebno za područje Petrinje.
- Početak radova planiran je za listopad ove godine, a maksimalni rok izvođenja iznosi 24 mjeseca od uvođenja izvođača u posao, dodali su.
Južni ulaz u Zagreb
Iz HAC-a napominju i da su ugovoreni radovi na izgradnji nadvožnjaka preko Ranžirnog kolodvora sa spojem na Sarajevsku aveniju u Zagrebu. Projekt obuhvaća izgradnju dvaju nadvožnjaka, odnosno vijadukata duljine 700 metara te rekonstrukciju produžetka Sarajevske avenije u duljini od 300 metara.
- Također se izvodi i sjeverni krak čvora Jakuševec, čime će se omogućiti novi ulaz u Zagreb s autocesta A3 (zagrebačka obilaznica) i A11. Radovi su započeli u studenom 2025. godine, s ugovorenim rokom izgradnje od 30 mjeseci, dok ugovorena vrijednost radova iznosi 53 milijuna eura, kažu iz Hrvatskih autocesta.
Da biste nastavili sa čitanjem naših pretplatničkih tekstova, morate se pretplatiti.
Već ste pretplaćeni? Prijavite se