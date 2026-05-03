Autocesta se gradi od 2005., a otvorio ju je Sanader: U planu još dva spoja i mega vijadukt

Izgradnju autoceste do Siska svečano je otvorio tadašnji premijer, Ivo Sanader. Svaka etapa gradila se po nekoliko godina, a ostale su spojne ceste.

Nakon što je završeno 11 kilometara posljednje dionice autoceste A11 Zagreb-Sisak, do samog grada Siska treba izgraditi još tri kilometra. Uz to, Hrvatske autoceste (HAC) planiraju prometnu vezu između A11 i još jednog grada a tu je, naravno, i novi vijadukt do Sarajevske. Otkrili su nam što još točno treba završiti - dio posla radit će Hrvatske ceste.

Posljednja dionica, ali ne i kraj

HAC je u listopadu 2024. godine 'zaključio' radove na izgradnji posljednje dionice Lekenik-Sisak na autocesti A11. S tim dijelom, 47 kilometara pravca od zagrebačkog Jakuševca ukupno se gradilo skoro 20 godina.

Prisjetimo se, prvi radovi na toj poveznici Zagreba i Velike Gorice sa Siskom krenuli su još 5. travnja 2006. godine u Kušancu, u blizini čvora Velika Gorica jug. Otvorili su ih tadašnji predsjednik vlade Ivo Sanader te tadašnji ministar mora, prometa i infrastrukture Božidar Kalmeta i ministar financija Ivan Šuker.

Planirana je u duljini od 47,5 kilometara, a izvedba je podijenjena na tri dionice - Jakuševec-Velika Gorica, Velika Gorica jug-Lekenik te Lekenik Mošćenica. U posljednjoj točki, A11 bi se spojila na državnu cestu D37 Sisak-Petrinja. Dionica Lekenik-Sisak otvorena u listopadu 2024. | foto: Sisačko-moslavačka županija

Kako je tekla izgradnja

Nakon početnih problema vezanih za izmjene Prostornog plana za dio trase, prva dionica, od Velike Gorice do Buševca, puštena je u promet početkom svibnja 2009. godine. Potom se druga dionica, do Lekenika, gradila nešto dulje. Puštena je u promet čak šest godina kasnije, u travnju 2015. godine.

Gradilo se okvirno pet godina, ali je u sklopu izgradnje završeno čak 20 objekata - od mostova, prijelaza, jednog vijadukta pa sve do propusta. U toj je etapi izgrađen i čvor Lekenik s pripadajućim nadvožnjakom, cestarinski prolaz Lekenik te cestarinski prolaz. Dio autoceste između Jakuševca i Velike Gorice otvoren je u studenom 2015., a zatim se do 22. listopada gradilo do naplatne postaje Sisak.

Nedostaje spojna cesta

Posljednjem dijelu, svečano otvorenom za promet u listopadu 2024. ipak nedostaje spoj s gradom. Da nije 'gotova' autocesta do Siska, nego do Stupnog odnosno da do silaska s A11 pisalo se nedugo nakon puštanja u promet dionice Lekenik-Sisak. Isto potvrđuju iz Hrvatskih autocesta.

- Što se tiče spoja na sam grad Sisak, u tijeku su radovi na izgradnji spojne ceste od čvora Sisak do grada, napominjući kako su za taj dio nadležne Hrvatske ceste (HC).

Iz Hrvatskih cesta naveli su u kojoj je fazi izgradnja sjevernog kolnica spojne ceste Sisak-čvor Sisak, faze 3b.

- Izvedeno je oko 95 posto nasipa, a sredinom svibnja 2026. započinje izvođenje kolničke konstrukcije. Pritom, paralelni poljski putevi su u cijelosti izvedeni, a na nadvožnjaku preko željezničke pruge izveden je kompletno donji ustroj - temelji i stupišta - te montažni armiranobetonski nosači. Njihova montaža predviđena je krajem svibnja, kao i izvođenje AB ploče, napisali su iz HC-a, ističući da se završetak radova predviđa u 2026., nakon čega će se po običaju provesti tehnički pregled.

Novi čvor i cesta

Kako su nas uputili, a o čemu smo i sami pisali, na ovoj autocesti HAC je ugovorio i radove na izgradnji novog čvora Žažina s pripadajućom spojnom cestom, u vrijednosti od 8,9 milijuna eura. Za projekt koji je u postupku u javnoj nabavi pripao tvrtki Osijek-koteks ističu da će unaprijediti prometnu povezanost, posebno za područje Petrinje.

- Početak radova planiran je za listopad ove godine, a maksimalni rok izvođenja iznosi 24 mjeseca od uvođenja izvođača u posao, dodali su. Novi vijadukt gradi se preko Ranžirnog kolodvora u Zagrebu | Foto: Wikimedia commons

Južni ulaz u Zagreb

Iz HAC-a napominju i da su ugovoreni radovi na izgradnji nadvožnjaka preko Ranžirnog kolodvora sa spojem na Sarajevsku aveniju u Zagrebu. Projekt obuhvaća izgradnju dvaju nadvožnjaka, odnosno vijadukata duljine 700 metara te rekonstrukciju produžetka Sarajevske avenije u duljini od 300 metara.

- Također se izvodi i sjeverni krak čvora Jakuševec, čime će se omogućiti novi ulaz u Zagreb s autocesta A3 (zagrebačka obilaznica) i A11. Radovi su započeli u studenom 2025. godine, s ugovorenim rokom izgradnje od 30 mjeseci, dok ugovorena vrijednost radova iznosi 53 milijuna eura, kažu iz Hrvatskih autocesta.