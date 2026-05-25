Nova milijunska oaza uz Dravu: Završen ogroman domaći riječni zahvat, obuhvatio 100 hektara

Na području Grada Varaždina, nizvodno od Cirkovečke i uzvodno od špice dravskih bazena, otvoren je novi rukavac Stara Drava Varaždin. Riječ je o jednom od najznačajnijih riječnih zahvata na Dravi u posljednjih nekoliko desetljeća, provedenom u sklopu međunarodno priznatog projekta Drava Life - Integrirano upravljanje rijekom, izvještavaju Hrvatske vode.

Otvaranjem rukavca Varaždin je dobio novu prirodnu oazu uz Dravu, ali i dodatno unaprijeđenu zaštitu od poplava. Radove vrijedne oko 1,7 milijuna eura s PDV-om provele su Hrvatske vode u okviru programa redovnog održavanja uz financijsku potporu Mehanizma za oporavak i otpornost.

Transformacija 2,5 kilometara

Zahvat je obuhvatio obnovu rukavca duljine 2,56 kilometara, odnosno uklanjanje oko 148.000 kubičnih metara materijala te uređenje više od 100 hektara riječnog prostora. Posebnost projekta je i izvedba biološke obaloutvrde live cribwall, rješenja koje se na hrvatskim rijekama nije primjenjivalo više od 40 godina.

Upravo zbog toga je projekt Drava Life jedan je od najprepoznatljivijih europskih projekata obnove rijeka. Ovdje treba reći i kako ga je Europska komisija izdvojila povodom Svjetskog dana voda 2026. godine kao primjer uspješnog vraćanja rijekama protočnosti i prirodne dinamike. rukavac Varaždin | foto: Hrvatske vode

Stari problemi

Projekt je rezultat višegodišnjeg procesa koji je uključivao okolišne postupke, javne rasprave, izradu projektne dokumentacije i osiguranje financiranja. Nekadašnji rukavac godinama je bio odsječen od glavnog toka Drave zbog čega je dolazilo do taloženja sedimenta, zarastanja korita i smanjenja prirodne dinamike rijeke.

Posljedice su bile vidljive kroz smanjenje raznolikosti riječnih staništa, promjene u poplavnim šumama i povećano hidrauličko opterećenje glavnog korita Drave. Uklanjanje vegetacije provedeno je isključivo na trasi rukavca i dijelu glavnog korita Drave gdje je vegetacija tijekom desetljeća suzila protočni profil rijeke. rukavac Varaždin | foto: Hrvatske vode

Vraćanje prostora rijeci

Cilj zahvata nije bio eksploatacija šume već vraćanje prostora rijeci i smanjenje rizika od poplava na varaždinskom području. Obnovom rukavca stvoreni su povoljniji uvjeti za brojne strogo zaštićene vrste poput crne rode, male čigre, vodomara, bolena, vidre i bregunice. Otvoreni šljunčani i pješčani sprudovi ponovno omogućuju razvoj prirodnih riječnih staništa karakterističnih za dinamičnu Dravu.